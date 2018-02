Jeanne Bunuel et son macho de marri

La femme de Luis Buñuel et son macho marri

Elle est née à La Madeleine, au nord de Lille, en 1908. À la fin de la Première Guerre mondiale, sa famille s’installe à Paris. C’est alors que Jeanne découvre ses dons pour la gymnastique et la musique. Il a reçu des leçons de piano et a été formé comme un gymnaste à l’académie de Madame Poppart. En 1924, elle a été sélectionnée pour participer aux Jeux olympiques où elle obtiendrait une médaille de bronze. Un an plus tard, il a rencontré celui qui serait l’amour de sa vie, Luis Buñuel. Après plusieurs années de cour, ils se marient à Paris en 1934. En 1939, ils quittent la France pour les États-Unis où ils résideront, entre Los Angeles et New York, jusqu’en 1945, année de leur installation permanente au Mexique. Le mariage Buñuel a eu deux enfants: Juan Luis (Paris, 1934) et Rafael (New York, 1940). Après la mort de Luis Buñuel en 1983, Jeanne décide d’écrire ses mémoires, mais la perte de vision qu’elle subit rend le projet difficile. En 1990, il est devenu une réalité à travers l’écrivain Marisol Martín del Campo qui les a transcrits. Jeanne Rucar est décédée à Mexico en 1994 à l’âge de 86 ans.

Extrait

J’obéissais beaucoup à Luis, parfois je trouvais dommage de n’avoir aucun caractère. Je donne comme exemple l’histoire du piano. Jeannette Alcoriza m’a donné un piano que nous avons placé dans le hall. Quand les amis français sont venus, nous avons chanté La Marseillaise.

Chaque jour je m’asseyais et jouais, la musique montait dans le hall et remplissait la maison.

Quelques mois plus tard, lors d’un dîner, déjà à l’aube et avec assez de boissons, Cotito, la fille du Mantecón, proposa à Luis:

-Je vais changer le piano pour trois bouteilles de champagne.

J’ai ri de l’incongruité de la proposition mais Luis a répondu:

-Fait.

Ils ont conclu l’affaire avec une poignée de main.

Je pensais que ce serait là, que c’était une blague. Le lendemain matin, la cloche sonna: c’était Cotito avec un camion en mouvement et les trois bouteilles de champagne.

Je ne voulais pas voir comment mon piano était pris. J’étais furieux parce que je n’osais pas dire: «Ce piano est à moi et il ne part pas d’ici». Bien sûr, j’ai gardé le silence.

Luis a regretté sa conscience. Peu de temps après, il m’a acheté une machine à coudre et m’a donné de l’argent pour acheter des tissus. Il m’a aussi donné un accordéon allemand, très bien, que j’ai encore.

Jeanne Rucar. Nació en La Madeleine, al norte de Lille, en 1908. Al terminar la Pri­mera Guerra Mundial su familia se trasladó a París. Fue entonces cuando Jeanne descubrió sus dotes para la gimnasia y la música. Recibió lecciones de piano y se formó como gim­nasta en la academia de madame Poppart. En 1924 fue seleccionada para participar en las Olimpiadas donde obtendría una medalla de bronce. Un año más tarde conoció al que sería el amor de su vida, Luis Buñuel. Tras varios años de noviazgo se casaron en París en 1934. En 1939 abandonaron Francia rumbo a Estados Unidos donde residirían, entre Los Ánge­les y Nueva York, hasta 1945, año en el que se instalaron definitivamente en México. El ma­trimonio Buñuel tuvo dos hijos: Juan Luis (París, 1934) y Rafael (Nueva York, 1940). Tras la muerte de Luis Buñuel en 1983 Jeanne se planteó escribir sus memorias, pero la pérdida de visión que padecía dificultó el proyecto. En 1990 se hizo realidad a través de la escritora Marisol Martín del Campo que las transcribió. Jeanne Rucar murió en Ciudad de México en 1994 a la edad de 86 años.

Extracto

Obedecí mucho a Luis, a veces pienso que fue una pena no tener carácter. Pongo de ejemplo la historia del piano. Jeannette Alcoriza me regaló un piano que colocamos en el vestíbulo. Cuando venían amigos franceses cantábamos La Marsellesa.

Todos los días me sentaba a tocar, la música subía por el vestíbulo y llenaba la casa.

Meses después, durante una cena, ya en la madrugada y con bastantes copas encima, Cotito, la hija de los Mantecón, propuso a Luis:

—Te cambio el piano por tres botellas de champán.

Me reí ante la incongruencia de la propuesta pero Luis contestó:

—Hecho.

Cerraron el trato con un apretón de manos.

Pensé que ahí quedaría, que era una broma. A la mañana siguiente sonó el timbre: era Cotito con un camión de mudanza y las tres botellas de champán.

No quise ver cómo se llevaba mi piano. Me puse furiosa por no atreverme a decir: «Este piano es mío y no sale de aquí». Por supuesto guardé silencio.

A Luis le remordió la conciencia. Poco después me compró una máquina de coser y me dio dinero para comprar telas. También me regaló un acordeón alemán, muy fino, que aún conservo.