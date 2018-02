La Hyre : comment Giotto détruisit l’art et le christianisme en Occident !

…Plus haut je disais tout de go que Giotto n’était pas un découvreur, mais un sacrilège, nous en verrons un second ci-après. En attendant il convient de revenir sur cette trompeuse boite de pandore proposée par l’artiste.

La légende nous dit que jeune pâtre, Giotto est surpris par Cimabue en train de dessiner des chèvres ou des moutons avec beaucoup de fidélité, décidant de le prendre incontinent dans son atelier.

SI la représentation du monde nous en dit long sur sa connaissance, jusqu’à Giotto le profanateur, l’art pictural a toujours été empreint de symbolisme et tributaire d’une weltanschauung manifestée par un « style », des merveilleuses parois foisonnantes d’animaux préhistoriques, à l’art celte fait d’une exquise stylisation et d’un grand raffinement, en passant par les égyptiens et les grecs.

Ces derniers nous intéressent en plus haut lieu puisque ce serait un retour à l’antiquité gréco-romaine qui aurait motivé la renaissance, dans un formalisme obtus plein de préjugés.

L’art grec classique se manifestait par des canons de beauté, des proportions précises et non une sordide imitation de la nature et de l’homme.

Le moyen-âge occidental pétri d’Aristote avait été traversé par plusieurs époques stylisées le Roman, héritier de l’art d’empire jusqu’au « Gothique », opus francigenum, art chrétien, catholique même, s’il en fut, mettant Dieu et la création au centre de toutes choses.

Mais revenons à nos moutons comme le disait Cimabue à son jeune apprenti. Alors que l’occident catholique cherche par tous les moyens de se différencier de sa rivale honnie, siège de l’Imperium et Nouvelle Rome Constantinople dite Byzance, (Orient qui avait vu la naissance de la seule forme d’art authentiquement et exclusivement chrétien l’icône), le jeune pâtre allait par son inculture permettre de larguer les amarres et de laisser l’occident catholique romain s’éloigner un peu plus de la chrétienté et de l’Eglise Une et Indivise, car in fine c’est bien de cela qu’il s’agit.

Giotto reproduisait ce qu’il voyait, (certains autistes sans aucune technique ni enseignement font cela très bien aussi) par cela il fit entrer le monde déchu dans la sphère sacrée de l’art religieux, le profane faisant irruption dans la espace interdit de la conception symbolique et sacrée des mystères de la foi. Il s’agit au sens propre d’une profanation. Le Sacer, qui donna à notre langue le mot sacré, était cette ligne à ne pas franchir tracée autour de l’oracle, la séparation entre deux sphères. C’est le rideau du temple.

Alors que l’Orient avait été touché par deux luttes sanglantes autour des images et de leur vénération avec les croises iconoclastes, le profane faisait son entrée par la grande porte en occident, tapis rouge.

Toujours selon la légende dorée, Giotto fut mis au défi par le pape de montrer son talent, le pâtre tout sûr de lui traça un cercle parfait à main levé, convainquant le pontife qu’il serait par là même apte à orner les églises. Les papes font des bulles certes, sans doute ce rond l’aura-t-il touché, « in bulla veritas ». Mais passons !

Si Giotto a encore une peinture passable, ses fresques par exemple sont pleines de futilité et d’esbroufe traduisant un orgueil peu à même de cohabiter avec la peinture religieuse. Fort de son habileté à représenter la profondeur, l’illusion, le trompe-l’œil, il représente ainsi les gardiens du Tombeau comme représentés, endormis dans des positions improbables pour montrer l’étendue de son talent, avec force raccourcis, pour les visages notamment (pourtant d’une grande maladresse dans leur réalisation).

Ces choses étaient-elles nécessaires à la compréhension du mystère relaté par l’Evangile ? Non assurément, ces ajouts futiles et cette licence allaient avec le temps se révéler de plus en plus flagrante et omniprésente avec la renaissance.

La question de l’Evangile est pourtant fondamentale, il n’y en a qu’un, comme il n’y a qu’une seule parole, rapportée par quatre disciples, et dénommé suivant la formulation géniale « selon » Saint Matthieu etc…

Le peintre qui prend de telles licences, une telle liberté dans sa manière d’illustrer l’évangile le fait de facto se substituer à l’évangéliste et donc à subordonner la Parole à sa version des faits. Gravissime.

Subversion et subordination étant les deux mamelles de l’art contemporain.

La renaissance fait éclot dans le creuset d’une crise séculaire de la papauté, cette dernière étant constamment tiraillée entre les parties, voilà ce qu’il en coûtait d’avoir voulu se faire plus haut que l’empereur soit dit en passant. Après avoir sacrifié l’élection et la « lignée apostolique », pour que le pape (n’importe lequel) fut à Rome, le chef de l’église de plus en plus séculaire, se fait chef de guerre, avec forces croisades et massacres, ses mœurs sont dissolues, rien que Borgia et Jules II « César » sont proverbiaux, et voilà qu’ils allaient s’attaquer pour faire étalage de leur pouvoir de ce qu’il y avait de plus Vierge et Sacré, le Paradis, vendu non sans bassesse aux fidèles sidérés pour faire construire palais et églises, et surtout Saint Pierre de Rome, histoire de bien rappeler que Saint Pierre ne fut jamais évêque de Rome. Ce triomphe de la papauté allait s’accompagner donc par une crise sans précédent dans l’église avec le schisme Protestant, qui porte bien son nom et qui ne vint pas de nulle part.

Dans la grande braderie sacramentelle, les artistes ayant acquis une renommée digne de princes, pouvaient représenter des corps nus dans les églises (oubliant la détresse d’Adam et Eve), allait représenter des créatures païennes, grosses et nues avec des ailes, les faisant passer pour anges, ce qu’ils n’étaient absolument pas, ne correspondant à aucune description ni tradition autre que païenne avec les cupidons ou des génies de l’antiquité romaine, qui ont le sait accueillirent en son temps à merveille la religion chrétienne. (L’on pourrait pousser le raisonnement plus loin puisque quand la religion chrétienne devient celle de l’empire, l’empire ne souffrait plus d’être à Rome, mais à Constantinople, Rome demeurant le martyrium, quand la nouvelle Rome était la ville du Triomphe du Christ ou furent ramenées la Croix Vivifiante et les Instruments de la Passion, le hiatus se poursuit de nos jours où la religion catholique et son pathos sont toujours au pied de la Croix, figée dans le Vendredi Saint, comme le Crucifix effroyable de Jean Paul II, tandis que l’orient se manifeste par une joie pascale et résurrectionnelle).

Ces hippies dévergondés qui n’étaient pas dénués de talent dans l’art du dessin et d’apposer les couleurs avaient donc désacralisé en quelques génération toute représentation sacrée, opposant la mimesis du monde déchu à « l’odieuse manière byzantine » comme l’évoquait Vasari. Nulle réflexion n’en ressort, du pur formalisme, l’homme avait renié la tradition et surtout la manifestation du divin dans nos vies. Le nimbe qui dans l’icône est cette aura dorée qui entoure le visage du ou de la Sainte n’était que la manière de représenter l’homme transfiguré par la sainteté, l’acquisition de l’Esprit Saint, et son rayonnement visible dont fut témoin par exemple Motovilov dans ses Entretiens avec Saint Séraphin de Sarov. Le nimbe après la renaissance devint un objet d’amusement, une cercle ténu, à représenter selon les lois de la perspective, plus de rayonnement, pas même un couronnement, un code qui permet simplement d’identifier le saint du troupeau.

Toute représentation surnaturelle, tout mystère est à la merci de l’artiste et de ses caprices (les caprices deviendront par la suite un courant même de peinture), comme la Transfiguration « selon » Raphaël, balayée par Léon Bloy, ou pire encore l’extase de Saint Catherine par le Cavalier Bernin qui n’est autre qu’un orgasme.

Comment l’homme put-il devenir à ce point profane et sacrilège qu’en moins de cent ans il ait perdu toute notion du sacré et du mystère et qu’il subordonne la représentation non pas seulement du monde, mais de sa foi à ce qu’il y a de plus douteux et de plus vil que le péché et la déchéance…

Ce fut dans ce triomphe de la déchéance de toute représentation qu’advint le second profanateur, le Caravage, il mérite même un article « LE », c’est dire…

Le Grand Poussin, qui part modestie sans doute naquit avec le nom du petit de la poule et non d’un oiseau plus classe, dit de notre homme qu’il était né pour détruire la peinture.

En effet, la peinture n’était alors pas complètement détruite, Michel Ange, pour peindre ses créatures ne prenait pas de modèles par exemple, quand d’autre prenaient des courtisanes au sein nu pour servir de modèle pour une Vierge à l’Enfant (cf. Agnès Sorel, de Jean Fouquet.

Poussin avait en effet de hautes vues sur la peinture et ses réflexions s’alliaient à une certaine conséquence dans la manière de peindre. Ne pouvant se détacher d’un certain Idéal et d’une certaine transcendance, Poussin était un maître de la composition, un démiurge qui peignait d’après des petites poupées de cire qu’il habillait et modelait, ce qui en dit long sur sa moralité et sur sa culture visuelle.

Caravage n’avait pas le talent de Poussin et de ses contemporains les plus talentueux, il ne pouvait peindre sans modèle, certes il avait le don de reproduire fidèlement ce qu’il voyait, mais sans transcendance, sans poésie ni élévation. Le bougre donc alla chercher dans les bas-fonds qu’il fréquentait des modèles douteux pour représenter les mystères de l’Evangile. Pour cela il fut le protégé de plusieurs cardinaux et sera fait chevalier de Malte.

Une Marie Madeleine était donc représentée sous les traits d’une prostituée, le modèle pour la mort de la Sainte Vierge était derechef une prostituée qui s’était noyée et repêchée le corps gonflé etc…

Faire entrer à ce point le péché, la déchéance et la chute pour mentir, ouvertement, sur les sujets et l’histoire Sainte qui étaient représentés, permettent en effet de plus-soyer l’assertion du grand Poussin.

Le Christ n’a jamais eu tel ou tel visage, et les malheureux et autres pécheurs des bas-fonds n’ont jamais été les sosies des apôtres.

Lorsque Caravage avait une commande de portrait il peignait son modèle, avec vérité, pourquoi se devait-il de mentir en représentant les traits de Son Dieu et de Celle qui l’a Enfanté ?!!

L’image du Christ notre Sauveur est-elle à ce point vile et peut digne que l’on puisse ainsi le représenter ?!!

Le dernier argument d’autorité qui mit fin à la crise de l’iconoclasme était celui-ci, pourquoi peut-on, doit-on brûler les images du Christ ? L’empereur autoriserait-il que l’on brûlât son effigie ? Non, cela ne lui aurait guère plu, il fut ainsi décidé que l’on ne devait plus détruire les images saintes. De la simple logique, la plus élémentaire mais aussi la plus souveraine et pourtant en choisissant la mimesis, l’occident a complètement oublié cela, le formalisme a pris le dessus sur l’idée et la pensée.

Caravage et Serrano même combat (c’est celui qui a fait le Piss Christ et qui se prétend artiste religieux), l’église lui a commandé plusieurs œuvres.

Avec la renaissance la fin justifie les moyens, tout comme avec le trafic des indulgences qui fonctionne selon le même principe, l’ordre des valeurs est inversé.

L’Evangile est malmené, subverti et subordonné à l’homme résolument déchu et fier de l’être. Non serviam dit le peintre.