Luis Bunuel et les infos…

Je déteste la prolifération de l’information. Lire un journal est la chose la plus angoissante du monde. Si j’étais un dictateur, je limiterais la presse à un seul journal et à un seul magazine, tous deux strictement censurés. Cette censure s’appliquerait seulement à l’information étant libre d’opinion. Le spectacle d’information est une honte. Les gros titres – au Mexique ont battu tous les records – et les sensationnalistes me donnent envie de vomir. Toutes ces exclamations sur la misère pour vendre un peu plus de papier! Quel est l’usage? De plus, une nouvelle en expulse une autre.

