Comment l’éducation, la drogue, le féminisme, l’antiracisme, etc., coulent la jeunesse (Fred Reed sur lewrockwell.com)

Comment l’éducation, la drogue, le féminisme, l’antiracisme, etc., coulent la jeunesse (Fred Reed)

Pourquoi le pays s’effondre-t-il? Plus précisément, pourquoi les enfants s’entretuent-ils? L’Amérique est devenue une source d’émerveillement dans le monde entier avec ses Columbine et des centaines et des centaines de morts à Chicago et à Baltimore et ses villes en feu et ses émeutes. D’autres pays avancés ne font pas ces choses.

L’Amérique n’a pas non plus jusqu’à récemment. Pourquoi maintenant? Quelque chose a changé, ou certaines choses. Quelle? Les personnes de moins de quarante ans n’ont jamais vu le pays quand il était sain d’esprit. Permettez-moi de signaler des choses qui ont changé, au risque de ressembler à un caddie: « Par craquante, quand j’étais un garçon, nous pourrions nous amuser pendant des heures avec juste un morceau de ficelle et un couple de bâtons. »

Comparons aujourd’hui avec les années cinquante et soixante. Je veux dire ceci comme sociologie, pas nostalgique.

Je pense qu’une combinaison de changements sociaux a entraîné un énorme stress sur les enfants d’aujourd’hui, que ma génération n’a pas souffert. En être témoin :

Dans mon école rurale en Virginie, il n’y avait pas de tension raciale. Nous étions tous blancs: professeurs, étudiants, parents. Les enfants noirs sont allés à leur propre école, Ralph Bunche. Nous n’avions pratiquement aucun contact les uns avec les autres. Il n’y avait pas d’hostilité, juste aucun contact. Le fossé académique n’existait pas en l’absence de contact. L’intégration serait cruelle quand elle viendrait. Et les enfants noirs ont coulé au fond. Les causes peuvent être argumentées, mais le fait ne peut pas.

Il n’y avait pas de crime noir pour parler de ou pour autant que je connaissais un crime noir. Certainement, les Noirs ne se tiraient pas dessus, ni personne. Nous non plus. Les raisons que je soupçonne étaient similaires.

Le divorce était extrêmement rare, alors nous avions tous des parents. Qu’il soit préférable que les couples malheureux restent ensemble ou qu’ils divorcent peut être discuté, mais ils sont restés ensemble. Il a fait une grande différence dans les résultats si l’on accepte les statistiques. Les programmes de bien-être de la Grande Société n’avaient pas encore détruit la famille noire, que je spécule en partie pour le faible taux de criminalité.

Les drogues n’existaient pas. Ceux-ci sont apparus seulement avec les années soixante. Quelques-uns d’entre nous avaient entendu parler de la marijuana. J’ai lu une copie clandestine de The Naked Lunch. C’était ça. Nous avons bu beaucoup de bière.

Dans toute l’école, je me souviens d’un seul enfant, moyennement gros. Pourquoi? Parce que, je suppose, nous étions très actifs physiquement. L’école avait des classes de PE, des équipes de football et de basketball, etc. En été, les enfants à bord de Dahlgren passaient leurs journées à la piscine de base ou nageaient à Machodoc « Creek » – il faisait peut-être trois quarts de mille de large – faire du vélo, du canoë – jouer au tennis. Les enfants de la campagne ont coupé du bois de corde, ont soulevé du foin. Il y avait du patin à glace pendant des heures en hiver. Gloria, ma meilleure fille, s’est levée à quatre heures du matin pour aider son père à tirer des pots de crabe sur le Potomac. Bien que féminine, elle aurait probablement pu lancer une Volkswagen sur un bâtiment de quatre magasins. Encore une fois, je n’offre pas cela comme une nostalgie mais comme un fait biologique avec des effets.

La forme physique… Je suspecte des conséquences psychologiques. Par exemple, le TDAH n’existait pas. Les garçons sont des animaux compétitifs, physiques, pleins d’énergie sauvage et qui ont besoin de se débrouiller. L’ennui et l’inactivité forcée sont terribles pour eux. Deux ou trois heures par jour de basket-ball de ramassage rapide ont fait cela. Si vous forcez les garçons à s’asseoir à l’école de façon rigide, sans récréation ou seulement avec un jeu physiquement limité, ils seront misérables. Si vous les forcez à prendre du Ritalin, une amphétamine approximative, ils seront misérables avec une chimie cérébrale modifiée. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée.

Le sexe et, je pense, ses conséquences psychologiques étaient alors différents. Nous étions conscients du sexe. Je ne suis pas sûr que nous étions au courant de quoi que ce soit d’autre. Mais la culture était telle que, d’abord, les jeunes filles, par exemple, étaient sexuellement (très) hors limites. Quand les filles à peine pubères sont exploitées par des garçons de dix-sept ou de trente-cinq ans, les effets émotionnels sont dévastateurs. En revanche, les garçons espéraient désespérément être exploités.

La théorie sociale de facto était que les filles devaient rester vierges jusqu’à leur mariage. Je pense que peu croyaient vraiment cela, et certainement beaucoup de filles n’ont pas. Cependant, la nécessité de faire semblant, plus la peur de la grossesse dans ces jours avant la pilule, permettait aux filles de dire «non» si elles choisissaient. La pilule, soutenue par l’avortement, ferait des filles des marchandises. Si Sally disait non, Mary ne le ferait pas, et les garçons, des bouffées d’hormones bouillonnantes, iraient avec Mary. Ainsi, les filles ont perdu le contrôle de l’économie sexuelle et le respect qui l’accompagnait. Plus de stress.

L’anorexie et la boulimie n’existaient pas. Nous ne connaissions pas les mots. Les deux me regardent comme une réaction au stress.

L’incertitude est une formidable source de stress. Nous avions peu d’incertitude quant à notre avenir dans le sens que les jeunes font aujourd’hui. Nous avons supposé, à juste titre, que des emplois seraient disponibles pour nous. Pour les enfants qui n’allaient pas à l’école, il y avait des emplois chez Dahlgren, la base navale locale, en tant que secrétaires ou gardes ou du personnel d’entretien, des emplois fédéraux avec des avantages sociaux. Plus à distance, Detroit aujourd’hui disparu payait ce qui nous semblait des salaires astronomiques.

La mobilité sociale existait et les filles n’avaient pas encore appris qu’elles étaient des victimes. De ma promotion de soixante, deux filles sont devenues physiciennes et mon pote Franklin, de famille non universitaire, ingénieur électronicien. Sherry un an derrière moi, un biologiste nucléaire. Tous, je pense, des familles non universitaires. Il doit y en avoir eu d’autres.

Je pense que c’était extrêmement important que l’école soit apolitique. Nous ne savions pas que c’était le cas. L’école était où vous avez appris l’algèbre et la géographie, ou au moins appris à eux. Les enseignants, hommes et femmes, ont assumé ceci. Les enfants blancs ne savaient pas qu’ils étaient répréhensibles et la cause des problèmes du monde. On n’a pas dit aux garçons que la masculinité était toxique. L’hystérie sur le viol imaginaire était bien dans le futur. Les petits garçons n’ont pas été traînés hors de l’école par la police pour avoir dessiné un soldat avec un fusil. L’idée d’avoir une police dans une école semblerait insensée quand elle est apparue.

Plus spéculativement: Ma femme Violeta a récemment commenté que les jeunes d’aujourd’hui semblent avoir environ dix ans de moins que leur âge. Il y a peut-être quelque chose à faire. Au moins dans les milieux médiatiques et académiques, les gens dans la trentaine me rappellent les jeunes des années soixante, montrant ce qui semble être la même rébellion hormonale et la même moralité. Il s’est également infiltré au lycée. Il y a la même colère, la même recherche de grief, la même posture adolescente.

Je pense que le féminisme joue un rôle important dans l’effondrement de la société en général, et plus particulièrement dans le fait de pousser les garçons à la limite. Dans mes années scolaires, les garçons étaient autorisés à être des garçons. Aucun sexe n’a été dénigré. Cela n’aurait été le cas pour personne. Puis vint un préjugé contre les garçons, puissant aujourd’hui

Tout cela a affecté la société dans son ensemble, mais surtout les garçons blancs. On leur dit constamment qu’être blanc est honteux, que tout intérêt masculin est pathologique, qu’ils sont des violeurs en attente. Ils sont soumis à l’ennui et à l’inactivité, et drogués quand ils répondent mal. Ils vont dans des écoles qui ne les aiment pas et qui empilent le pont contre eux.