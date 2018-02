La Boétie et le 666 des réseaux (filets) de la servitude moderne

La Boétie et le 666 des réseaux de la servitude moderne

Dans son célèbre livre sur la servitude volontaire, La Boétie évoque le 666.

Extraits de mon livre (littérature/conspirations) :

(…)

Puis le jeune auteur parle des réseaux de la tyrannie qui sont sur une

base six, comme le web (WWW_666, voyez mon livre qui d’ailleurs va être republié). On pense à Musset et à Lorenzaccio qui eux-mêmes

répètent déjà la redoutable antiquité gréco-romaine :

« Toujours il a été que cinq ou six ont eu l’oreille du tyran, et s’y sont

approchés d’eux-mêmes, ou bien ont été appelés par lui, pour être les

complices de ses cruautés, les compagnons de ses plaisirs, les

maquereaux de ses voluptés, et communs aux biens de ses pilleries. Ces six adressent si bien leur chef, qu’il faut, pour la société, qu’il soit méchant, non pas seulement par ses méchancetés, mais encore des leurs. Ces six ont six cents qui profitent sous eux, et font de leurs six cents ce que les six font au tyran. Ces six cents en tiennent sous eux six mille, qu’ils ont élevé en état, auxquels ils font donner ou le

gouvernement des provinces, ou le maniement des deniers, afin qu’ils

tiennent la main à leur avarice et cruauté et qu’ils l’exécutent quand il

sera temps, et fassent tant de maux d’ailleurs qu’ils ne puissent durer

que sous leur ombre, ni s’exempter que par leur moyen des lois et de la peine. »