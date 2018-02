La Hyre et la magie de la cité

Très belle analyse ! Hitchcock n’était certainement pas aussi finement référencé !

Bien aussi le texte de votre ami québecois.

La ville est fascinante, là encore c’est la renaissance qui nous l’a foutu dedans avec leurs villes idéales flattant leurs égaux, de grandes places vides des bâtiments vitrines du pouvoir tout est orthonormé,

des damiers, des lignes, pas de place pour la vie, pas d’arbres si ce n’est taillés et torturés, et comme dans les projets architecturaux modernes on balance les images de quelques hommes ça et là pour donner une idée

des proportions et démontrer que si l’on peut y vivre et s’y épanouir…

Il nous manque l’anarchie du Moyen-Age où l’on pouvait utiliser les murs d’un rempart ou d’une cathédrale pour construire sa baraque, comme on voulait, des rues qui ne suivaient pas d’autre tracé que celui des gens,

tout était organique jusqu’aux matériaux utilisés.

Aujourd’hui de la poussière de pierre et des cendres (volcaniques les pouzzolanes) pour faire le ciment renforcé par une grille de fer, symboliquement c’est le comble du concentrationnaire.

Le ciment jadis, le mortier étaient le lien entre briques et pierres, c’était de la construction, de l’assemblage, du bâtiment ! Nos villes modernes sont « moulées » comme des châteaux de sable, d’où leur ruine prématurée

L’homme dans un tel environnement ne peut que prendre les travers d’icelui, comme ces tortues dont ont dit qu’elle grandissent en proportion de la taille de leur vivarium.

Les grattes-ciel atteignent des sommets, mais l’homme lui au 50ème comme au rez de chaussé vit sous un plafond de 2.30 et des pièces de moins de 20m2.

Oui le règne du toujours plus se manifeste par du toujours moins pour l’homme, toujours plus d’habitations d’ensembles, mais qu’il faut partager avec toujours plus de monde.

Corbusier, LE Corbusier avec ses citées de Fada, et ses clapiers ou casier à bouteille est un criminel contre l’humanité.

La standardisation de l’habitat provient d’une réflexion carcérale et purement fonctionnelle de l’homme dont l’espace est pensé par rapport au minimum.

Combien de place doit avoir une chambre pour mettre un lit et une armoire, une cuisine doit avoir la place de mettre un frigo et le salon doit avoir un mur suffisamment grand pour la télé, maintenant que l’on consomme plus, on a rajouté un dressing room dans le minimum vivable, la douche remplace la baignoire, le gain de place permettant de lui adjoindre des chiottes etc….

Pour la pavillon de banlieue c’est la même chose avec un garage et un bout de terrain autour histoire de, parce qu’on ne peut rien y faire. Une violence à la nature où tout doit être fonctionnel et délimité selon les usages.

Des gravillons pour la voiture de l’herbe pour faire vert, et la terrasse pour joindre l’utile à l’agréable. Pensez ainsi la nature dénote une pensée affreusement étriquée.

Mais quand bien même le pékin aurait deux ou trois fois plus de terrain, il n’en ferait rien et se plaindrait de son entretient, on est devenu à la fois si mesquin et égoïste qu’on ne tolère pas de s’occuper de son chez soi.

Une nouvelle tendance actuelle qui fait les choux gras des magasins de bricolage et de décoration fait que l’on veut « s’approprier » son chez soi et le « customiser » s’il vous plait, comme tout le monde, enfin comme le voisin et comme à la télé,

la différenciation ayant été suffisamment détournée et bridée pour n’être qu’un approfondissement de la masse. Comme les anti-systèmes qui sont dans le système et le système, le serpent se mord la queue et comme il donne l’illusion de tourner sur lui même on n’en voit plus la fin, c’est le vertige de l’infiniment grand dans l’infiniment petit.