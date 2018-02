Mon lecteur David monte au ciel avec Led Zeppelin, attaque Satan et défend le folk métal !

Quelques confidences a mon gourou.

Élevé avec Led Zeppelin, The Who, the Kinks et Deep Purple ( j’ai meme assisté a un concert de led zeppelin dans le ventre de ma mère a 6 mois de grossesse), a 12 ans je savais jouer Stairways to heaven mais aussi chanter catholique et français toujours !! Mélange surprenant !

En grandissant j’ai appris à aimer le classique, la vraie musique . Je transposais des partitions pour violons de Bach Vivaldi et meme Paganini pour la guitare façon metal! Je jouais 3 a 4 heures par jours!

J etais un peu une attraction. Le type décalé facho catho qui joue du Jimi Hendrix!!!

C’est comme ça.

Je connais bien le côté foireusement sataniste de ce milieu. Il ny a pas que ca heureusement.

Aujourd’hui, en plus de la musique classique et du grégorien, j’écoute toujours et je joue toujours du « metal progressif »

Je suis devenu adepte de folk metal. Melange de sonorité celtiques avec des instruments plus modernes

Je vous conseille le dernier Eluveitie, Pantheon