Perrier fou : comment le consommateur a remplacé le citoyen…

Le consommateur a remplacé le citoyen

Le consommateur achète, contre les fruits de son labeur, des biens et services. Mais, il ne fait que louer (comme le censitaire) son espace vital. La banque, via la rente foncière, demeure le propriétaire de facto des unités d’habitations occupées par les locataires ou les dits propriétaires. La spéculation jouant ses cartes, la mécanique foncière forcent les occupants de la cité à céder leurs places à de nouveaux joueurs plus fortunés et, souvent, provenant de l’étranger. Cet axiome a taraudé, depuis des lustres, quantité de penseurs et d’hommes politiques. Si le commun des mortels profite des ramifications d’une production et d’une distribution qui lui donnent accès à un grand nombre de «commodités», il a, en revanche, cédé son véritable «droit de cité».