La Hyre s’emporte encore !

J’ai toujours trouvé qu’il y avait quelque chose de remarquable chez cet extrémiste de la pensée.

Dans le fond il a bien compris les choses, mais en tant que russe « impatient et sauvage », il est allé trop loin dans ses

raisonnements. Si les anarchistes avaient eu une once de religion, ils nous auraient pondu la monarchie absolue,

et pourtant je n’aime pas trop citer le martégal et ses slogans de publicitaire ringards.

Les belliqueux teutons ont bien compris que l’europe de l’ouest c’était la chasse gardée des capétiens (quel sens de la mesure tout de même nos rois,

grignoter juste ce qu’il faut pour rendre la carte du pays élégante et proportionnée, quels esthètes, imaginez la France avec la verrue Wallone, beurk ! (Louis XV a eu raison de travailler pour le roi de Prusse),

donc il ne restait que l’Est sauvage à se tailler, sous prétexte de croisade évangélique, toujours, on regardera avec autant de plaisir la pâtée que se prennent les chevaliers teutoniques

dans le Nevski d’Eisenstein (pourtant issu des pays baltes).

Les russes avaient tôt fait de comprendre la nécessité d’une alliance avec la France, ces deux piliers d’airains soutenant la chrétienté européenne, le rapprochement manqué entre Constantinople et Paris,

amorcé par les Mérovingiens et lâchement vendu par Pépin le Bref à la papauté, cette dernière qui choisira cependant toujours les teutons aux français pour couronner des (saints sic) empereurs.

(Bis repetita placent)

Comme aujourd’hui il nous est nécessaire d’avoir ce genre de penseur un peu borderline, pour parler jeune, et nous remonter les bretelles sur le jeu pourri des alliances en Europe et notamment la lutte acharnée entre la France et la papauté qui a vu la victoire de cette dernière avec le ralliement de Léon XIII. On dira que c’est une marotte mais le jour où les catholiques français comprendront, un nouveau Brennus mangera les oies du capitole.

Bref l’Allemagne qui entend faire la pluie et le beau temps sur notre continent avec l’infâme Angleterre pour mouche du coche ont (a dessein) loupé complètement le concert des nations européennes. Diviser pour mieux régner.

Un axe Paris Berlin Moscou aurait pourtant eu vite fait de calmer les ardeurs des godons, ne fût-ce que dans ce seul but, l’Irlande eut été libérée point de holodomor, l’Ecosse aurait pu continuer à nous aimer, et les gallois à faire comme bon leur semble.

De leur côté les russes auraient pris Tsargrad, c’est-à-dire Constantinople aux Ottomans et on aurait pu un peu voir l’avenir autrement.

Maintenant que l’on a fait tout dans le désordre depuis deux cents ans, on ne s’en sort pas, c’est comme retrouver le bout originel d’un rouleau de cellophane déchiqueté.

Nous avons construit l’union européenne sur les bases d’une paix médiocre à la suite d’un conflit qui avait derechef ravagé l’europe de l’ouest par l’amérique et sous le pression de cette dernière qui entendait bien rester seule la tête au dessus de drôle de bain. Chose faite, l’OTAN existe toujours, ils ont des bases partout et brandissent la menace avec des missiles et des soldats à des milliers de kilomètres de son propre territoire, on notera le courage.

Dans le stupide XIXème siècle si cher à Daudet, le gros Léon pas son papa, tout compte fait ce seraient les marxistes et les anarchistes qui auraient été les plus clairvoyants et les seuls avec les écrivains royalistes à tirer leur épingle du jeu.

La catholicité quant à elle complètement à la ramasse avec la doctrine sociale de l’église (1891 !!!! 70 ans de retard si ce n’est pas 100 !!!!) pendant qu’on cite ouikipédia :

La Statistique générale de la France de 1840 recense 130 000 enfants de moins de 13 ans dans les ateliers de plus de dix salariés, 20 % des mineurs de Carmaux sont des enfants en 1850 et vers 1840, les enfants forment 12 % des ouvriers de l’industrie. et aujourd’hui ? Quid ?!!! Mais toujours à la ramasse avec la nouvelle marotte des migrants. et aujourd’hui ? Quid ?!!! Mais toujours à la ramasse avec la nouvelle marotte des migrants.

Au moyen-age la papauté aurait envoyé ses sbires massacrer et excommunier tout le monde comme à florence et pour moins que ça, le travail des femmes et des enfants dans les mines, pensez, oui mais avec charité mes chers petits.

Il vaut mieux s’attaquer à ses ouailles qu’à ses prérogatives…

Avec le pouvoir suprême de la papauté, le clergé n’est plus devenu acteur de la vie publique sociale et religieuse mais simple commentateur…. Quelle tristesse.