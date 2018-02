Luis Bunuel (ici chez Cukor avec les maîtres) et les pièges anticonformistes

Luis Buñuel et la fin de l’anticonformisme en art

Buñuel s’est fait reconnaître avec les surréalistes par ses provocations visuelles, sa chasse au bourgeois, au catho et au militaire. C’est ce qui fit le charme discret de sa bourgeoisie postmoderne, film habile, démagogue, où le public parigot ne se reconnut jamais, tout en faisant la chasse aux conformismes et au bourgeois.

Il faudrait d’ailleurs réécouter Carrière : ce qui l’amusait dans ce film, c’était le comique de répétition (situations, rêves, bouffe impossible, etc.) que j’ai recensé aussi dans les films de Kubrick, comme Orange mécanique, avec Bergson. La chasse au bourgeois théoriquement passe en second, même après mai 68… Déjà à cette époque Jacques Ellul proclame sa haine du bourgeois devenu libertaire, qui gronde son gosse chevelu sur les barricades avant de lui payer ses études à L.A…

Quant à Léon Bloy, il avait déjà tout compris : « un jeune bourgeois qui douterait des ténèbres du moyen âge, disait-il, ne trouvera pas à se marier » ; et de rajouter que le bourgeois c’est celui qui avale tout, surtout la merde !

Prenons un point de vue progressiste. Pour comprendre Luis Buñuel et « son moyen âge » (toujours présent, dit-il, en 1914) aragonais, ce qui nous intéresse ici c’est ce que disait l’historien marxiste Arno Meyer : il a fallu deux guerres mondiales pour se débarrasser en Europe du moyen âge, de l’ancien régime, des rêveries papistes et impériales, de la caste militaire ou cléricale. Aujourd’hui il n’y plus rien à détester, ou : ce qui est à détester ne peut plus l’être pour des raisons, par exemple, de « tolérance » ! On oublie que le premier commandement des grands prêtres de mai 68 fut justement d’interdire (interdit d’interdire)…

On va relire Alexandre Kojève qui nous décrivait le devenir-démocrate des junkers allemands (via le nazisme !) et surtout le devenir-américain du monde :

« On peut même dire que, d’un certain point de vue, les États-Unis ont déjà atteint le stade final du « communisme » marxiste, vu que, pratiquement, tous les membres d’une « société sans classes » peuvent s’y approprier dès maintenant tout ce que bon leur semble, sans pour autant travailler plus que leur cœur ne le leur dit. »

Guy Debord aussi nous importe ici, quand on passe de la société du bourgeois à celle du spectacle :

« C’est dans de telles conditions que l’on peut voir se déchaîner soudainement, avec une allégresse carnavalesque, une fin parodique de la division du travail ; d’autant mieux venue qu’elle coïncide avec le mouvement général de disparition de toute vraie compétence. Un financier va chanter, un avocat va se faire indicateur de police, un boulanger va exposer ses préférences littéraires, un acteur va gouverner, un cuisinier va philosopher sur les moments de cuisson « comme jalons dans l’histoire universelle. »

A la même époque le cinéaste Elio Petri se moquait de la classe ouvrière, vieille icone aujourd’hui crevée, qui n’irait pas au paradis. Seule la classe bourgeoise métamorphosée en surclasse cosmopolite déracinée et transgénique va survivre dans un monde de robots, de milliardaires et de migrants, celui que personne dans le monde zombi et assisté du cinéma de festival ne décrira. Mais son règne sera court et amer.

Ce qui amuserait maintenant un réac serait de lire les mémoires du vieux révolté et de voir que lui aussi, en 1980, remarquait que son monde tant détesté avait disparu. Il n’y a plus de clergé, plus de militaires mondains, le « moyen âge », pour parler comme lui est terminé comme l’Histoire. Il n’y a plus que des clones planétaires d’une classe micro-moyenne qui plongent le nez dans leur portable ou leur écran d’ordinateur. Car comme dit mon savant Sylvain « plus rien n’existe. » et de quoi se moquer quand plus rien n’existe, quand il est interdit d’interdire et que les anticonformistes ont imposé partout leur diktat ?

Buñuel attaque la religion qui a disparu et la bourgeoisie qui a disparu et la caste militaire qui a disparu. Ce qui n’a pas disparu c’est le fric, devenu dette, mais pour le reste la société post-bourgeoise a absorbé tous les dénis traditionnels. Pour elle rien n’existe, sauf cette dette bien sûr. Le crédit disait Marx, a remplacé le credo.

Le cinéma anticonformiste est mort, parce que plus rien de social n’existe qui ne mérite d’être combattu. Pour le reste on écoutera Frithjof Schuon et on oubliera le climat de laideur oppressive qui caractérise cette école (la surréaliste). Ceux qui voudraient aimer une forme révolutionnaire et agréable de surréalisme feraient mieux de redécouvrir Tex Avery et les grands comiques américains du cinéma muet.

Buñuel conclue ici en expliquant pourquoi il n’y aura plus d’art – et plus d’anticonformisme :

El enorme edificio del colegio fue destruido. En su lugar se levanta hoy, como en todas partes, un llamado centro comercial.

Le commerce, ce chancre du monde (Céline)…

On a brûlé des milliers d’églises, du Mexique à la Russie, et de la France révolutionnaire à l’Espagne républicaine, mais qui a manifesté un jour contre un centre commercial ?

Rappelons que le scandale a disparu en même temps que l’Histoire :

« André Breton, en 1955, se me lamentaba de que el escándalo ya no fuera posible.”

Evidemment à notre époque la chasse anticonformiste aux conformistes n’est pas terminée même si elle se contente, comme l’OTAN de simulacres, (leurres) qui justifient ses chasses, son fanatisme et son financement…

