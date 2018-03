Nicolas Bonnal se répète, il va publier moins de posts. Profitez de ce qui est déjà là. Plusieurs livres à écrire, dont un sur Hitchcock et le Graal. Franz écrit !

Bonsoir Nicolas,

Je comprends la nécessité qui vous étreint d’accorder moins de temps à votre site. Moi qui m’y rends plusieurs fois par jour pour lire vos traits d’esprit que vous diffusez au travers d’auteurs géniaux, je vous garantie que votre absence va me peser…

Il est rare, en cette époque dégoûtante de neurasthénie morale et intellectuelle, de lire un rebelle. Parce que vous l’êtes assurément. En ces temps où la vulgarité est devenue sagacité, où tout converge sur les falaises de marbre, il est peu commun de lire un auteur au coeur aventureux de classique et d’esprit. Car ces derniers ressurgissent, en ce XXIe siècle crasseux et charriant le pire de ce que les auteurs que nous prisons avaient déjà décrit ou envisagé, comme étant de véritables sentiers où l’aventure n’a semble-t-il jamais été vécue.

Vous êtes un profanateur de ce qui est inversé et donc illégitime. Un Carrier intellectuel à l’envers qui noie la cohorte du clergé des mauvais, des destructeurs et des cons.

De tout coeur, que Dieu vous facilite dans ce travail de rédaction de ces futurs ouvrages. Et qu’Il puisse vous accorder le succès que vous méritez, amen.

Je réduirai très certainement la fréquence de mes courriels afin de ne pas perturber votre travail. Vous en recevrez toujours de ma part car j’ai constamment des choses à vous dire, aussi légères soient-elles. Je continuerai à consulter votre site au quotidien afin de voir si votre temps vous aura permis d’y publier de nouveaux articles. En attendant, je commanderai chez ma chère libraire, Madame Frérot à Caen, quelques-uns de vos précédents livres.

Salutations Traditionnelles.