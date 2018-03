Quand le prophète parle du Christ !

Pensée pour vous en cette période de Carême, une citation du Coran au sujet du Christ (pbDsl) :

« Et lorsque Dieu a dit : Ô Jésus, fils de Marie, souviens-toi des bienfaits que Je t’ai accordés, à toi et à ta mère, lorsque Je te dotais de l’Esprit saint au point de parler aux gens dès le berceau et, plus tard, à l’âge mûr. Je t’ai révélé le Livre et appris la sagesse, la Torah et l’Évangile. Et lorsque tu insufflais dans la boue une forme d’oiseau pour lui donner vie par Ma volonté ! Et lorsque avec Ma permission tu guérissais les aveugles, les lépreux, et que tu ressuscitais les morts ! Et lorsque les fils d’Israël furent écartés de toi, alors que tu t’apprêtais à leur annoncer Nos preuves éclatantes. Ceux qui étaient les plus incrédules parmi eux ont dit : Il ne s’agit que d’un magicien. C’est évident ! »