Franz et la destruction de la tradition marocaine

L’article sur Burckhardt et la destruction du Maroc traditionnel me rappelle que la Droite, dans sa terminologie très approximative (les mots ont pourtant un sens), s’étouffe, régurgite et postillonne sans cesse le mot « Occident » et, encore plus méprisable, en promeut la sauvegarde et la défense… Personne à droite, ces hybrides de Tartuffe et de Doriot-saucisson, n’a la moindre approche traditionnelle pour éviter des confusions impardonnables.

Quand il m’est arrivé de leur expliquer qu’avant le Traité de Westphalie, il subsistait quelques fondements d’une Europe orientale, traditionnelle et que le soleil se levait aussi sur le Vieux Continent, je me sentais bien seul…