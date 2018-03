Pourquoi Hitchcock détruit les blondes

Hitchcock et la punition de la femme libérée

Janet Leigh poignardée dans sa douche et ensanglantée. ; Tippi Hedren déchiquetée dans les oiseaux par des bêtes à plume et à bec (une petite prise de bec ?)… On oublie Marnie ici…

L’acharnement que met Hitchcock à détruire ses héroïnes dans ses deux films les plus célèbres est confondant. Cet acharnement rejoint d’ailleurs la double mort de l’héroïne blonde dans Sueurs froides (précipitée d’un clocher deux fois dans Vertigo) mais j’étudie ailleurs cette œuvre superbe sur le génie du cinéma en soi (créer une femme quelconque en modèle à adorer). La question reste : pourquoi cet acharnement ?

Dans le beau livre de Spoto le maître cite en se marrant le dramaturge oublié, et très français, Victorien Sardou : « Torturez les femmes ! Le problème aujourd’hui est que nous ne torturons plus les femmes ! » Le cinéma ce serait alors de réussir son méchant –Hitch toujours) et de torturer la femme ?

La culture postmoderne et féministe a décrété a posteriori en jugeant toute l’histoire du monde ce que l’on sait : la femme comme est et victime éternelle de la violence de genre masculine, etc. On n’y revient pas et on ne discute surtout pas ce credo devenu vérité évangélique qui nous fait réécrire Carmen par exemple, le crime passionnel romantique et désespéré devenant un simple geste de violence de genre passible des tribunaux de la télé ! Je ne me fais aucune illusion à ce propos : tout sera brûlé, mutilé ou anéanti au nom de la tolérance, de l’antiracisme, du féminisme et du reste. Et dans l’indifférence à peu près générale, y compris la mienne.

Voyons donc le chant du cygne (comme dit Buñuel, lui aussi accusé de machisme et de violence de genre par les écrivaines maintenant) du maître britannique. Flaubert avait montré l’exemple avec son inépuisable madame Bovary, qui ne se suicide que pour le manque d’argent d’ailleurs. La femme et la dette…

Dans Psychose la mignonne petite secrétaire est atrocement exécutée parce qu’elle fuit et qu’elle est voleuse. Elle a été draguée d’une manière éhontée par un gros texan ami de son patron au travail. Elle le fait payer à sa manière ! Elle a décidé de prendre les 40 000 dollars de liquide qu’il avait laissé sur son bureau pour acheter une maison à sa fille (la somme est folle, un million ou plus aujourd’hui). Puis elle arrive au fameux motel de Norman Bates et elle est désirée sexuellement par ce taxidermiste solitaire qui se dit embêté par sa mère (voyez mon texte sur la mère chez Hitchcock). Elle lui propose de l’abandonner et se fait peu après corriger de la manière que l’on sait. On a ici un triple châtiment : la femme libérée (elle a un amant marié et coincé) ; la femme voleuse qui en a marre de sa position inférieure de secrétaire ; la femme individualiste qui propose de laisser les parents à l’hospice ! Psychose de ce point de vue c’est le prix à payer par la femme pour sa libération. Le prix est d’autant plus dur que comme on sait la pauvre Janet renonçait à son larcin avant de mourir. Enfin n’oublions pas cet aveu douloureux dans un pays où l’on crève de drogues et d’opiacés : « I can’t buy off unhappiness with pills ! » dans le film les pilules sont réservées aux femmes parce qu’elles sont pauvres, employées des hommes. Le texan lui peut oublier son infortune grâce au pognon.

Dans les oiseaux on a aussi l’histoire d’une punition. On a une belle blonde riche, une socialite comme on dit en anglais (a person who is well known in fashionable society and is fond of social activities and entertainment). On l’aurait vue nue dans une fontaine à Rome (c’est faux dit-elle) et cela a fait scandale. La blonde Mélanie (la noire, en grec, une figure tardive de la mélancolie de Dürer ?) est titillée par les agressives vexations de l’avocat sarcastique qui veut la remettre en cage (dorée bien sûr). Cet avocat libéré est lui très dépendant de sa maman comme on sait (revoir mon texte sur Mother !).

La belle va poursuivre érotiquement son chevalier insolent. Femme libérée encore dans les années soixante, elle prend l’initiative et cela est mal vu. Rappelons qu’à la même époque Godard fait parler mon ami Parvulesco – joué par Melville dans A bout de souffle qui explique froidement que la femme a pris le pouvoir en Amérique, pas encore en France J. La luciférienne Mélanie alors est attaquée par les oiseaux, par les villageois (une mère de famille entame un bon vieux procès en sorcellerie au bar du village) et elle est repoussée par la possessive Mother. On cite Donald Spoto :

« Hitchcock began to make the mothers’ figure a personal repository of his anger, guilt, resentment and sad yearning.”

Mother c’est la somme des frustrations masculines. Almodovar s’en souviendra. La fin du film montre une maigre revanche : la gentille petite sœur récupère les lovebirds, petits oiseaux inséparables pleins d’amour, qui ont motivé la quête malheureuse (ou heureuse si l’on estime comme Hitch que la blonde en a eu pour son dû !)…

Les oiseaux empaillés de psychose annoncent ceux du film éponyme. La défiguration de la pauvre Mélanie couronne son devenir-oiseau : elle était une tête de linotte, une cervelle d’oiseau, elle méritait la cage dorée, elle est becquetée et déchiquetée par les oiseaux mués en troupeau démoniaque. Sur le symbolisme de l’oiseau et de la femme, j’ai 80 références alchimiques et médiévales dans mon livre Perceval et la reine : rappelons brièvement que dans la littérature courtoise l’oiseau est favorablement lié à l’amour (le perroquet véhicule du dieu Kama dans l’hindouisme), aux états angéliques, à l’initiation (carmen galli, chant des oiseaux), à la chasse (fauconnerie), au cheminement (jeu de l’oie), à la résurrection (le phénix). Inversement l’oiseau de proie impérial, le vautour, les charognards, les corbeaux, les goélands peuvent avoir un symbolisme eschatologique, celui du film.

Marnie poursuivra médiocrement cette punition de la femme libérée. Les propositions frustrées du maître à sa fétiche actrice en auront fait un chef d’œuvre inachevé. La charge avait suffi.

Sources

Donald Spoto – the life of Alfred Hitchcock, the dark side of genius, Collins, 1983

Nicolas Bonnal – Perceval et la reine (Amazon.fr)