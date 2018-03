Un La Hyre encore en colère inspirée ?

j’ai vu que vous aviez mis quelques textes, et quels textes sur le site, pour nous sustenter un peu. Je m’en félicite, et espère en même temps que la rédaction de vos livre se déroule bien.

Grasset (si c’est bien de lui) nous a pondu un texte magnifique et puissant assez dur à lire, mais essentiel.

En effet, la trajectoire de la vie humaine en occident a été bousculée à la renaissance pour sortir du chemin traditionnel et naturel de nos sociétés, par une perversion, bénigne somme toute ;

mais sur le temps, une simple erreur de tracé prend des proportions insoupçonnées.

L’Eglise catholique à la fois en tant qu’imperium (frauduleux) et comme seul liant entre tout les pays d’Europe, ayant été la première à dévier, entraîna et nourrit cette déviation en semant

sur son passage non plus le substantiel, mais le formel. Est-ce bien la même église qui a développé l’architecture cistercienne et les trompes l’œil et les grotesques de la renaissance ? Sans se renier ?

Qu’importe l’ivresse pourvu qu’on ait le flacon ! D’où la gueule de bois générale dont l’on peine à se sortir.

L’essentiel et le substantiel, les deux mamelles nourricières de l’esprit de l’Homme, ont été délaissés pour le formel et l’artifice, nous l’avons effleuré en peinture où ces deux mauvaises conseillères

ont vu naître de « beaux tableaux », qui dans un contextes religieux se sont révélés être parfaitement hérétiques, mensongers et scandaleux, mais, et d’une manière plus générale dans la religion : quoi de réponse plus formelle que la Contre Réforme face aux revendications (initialement bien fondées) de Luther et ses 95 thèses ? De la poudre aux yeux, certes, mais de la poudre dorée.

Comme tous baignaient alors dans le même bain, de part et d’autres ne furent apportées que de mauvaises réponse avec le Protestantisme et le Catholicisme « tridentin ».

Mais il y a un autre aspect pratique à mettre en parallèle avec l’évolution de la pensée, c’est tout simplement la manière de vivre.

Les plaisirs et l’agrément, en totale contradiction avec l’enseignement antique des stoïciens et/ou des épicuriens et autres hédonistes, ont été poussés comme les plus grandes manifestations de la modernité et

du progrès voyant l’émergence d’une caste laborieuse travailler pour le divertissement d’une classe « supérieure » (réunissant à la fois bourgeois, nobles et ecclésiastiques). Le labeur pour l’oisiveté, l’effort pour le plaisir d’autrui.

Par exemple c’est à la Renaissance qu’apparaissent les grandes fêtes avec jeux d’eau, feux d’artifices, spectacles et autres nécessitant le talent d’ingénieurs divers et de moult corps de métiers pour une production périssable,

de quelques heures tout au plus, et en amont sans doute plusieurs semaines plusieurs mois de travail.

Le gaspillage généralisé était né, l’âge de la technique et il entrainait une accélération du temps irréversible et le creusement d’un fossé entre ceux qui bénéficient de la technique pour le plaisir de vivre et ceux la subissaient pour survivre…

Oleum perdisti dit une merveilleuse locution latine, c’est la maxime de la modernité, « tu as perdu ton huile », ce qui signifiait la perte de temps et des efforts. Nous nous usons pour le superficiel et en oublions naturellement et logiquement l’essentiel le substantiel.

Nos obligations sont nos distractions, l’essentiel est repoussé sine die, comme le trahit honteusement cette maxime à la mode « je peux j’ai piscine ». La priorité c’est mon plaisir, immédiat et souverain, cultiver et garder le jardin de son âme.

Le paradis, le Royaume de Dieu n’est plus en nous, il est désormais hors de nous, insaisissable et insatiable comme l’assuétude qu’il provoque aux « paradis artificiels ».

C’est assurément une deuxième chute, une manière encore plus sûre d’éloigner, de repousser notre Salut, comme pouvoir jouir encore de ces extases pastiches, qui jamais ne rassasieront.

Reste à savoir qui a commencé, l’esprit et la pensée sont-ils fautifs ? Où bien est-ce que le corps qui le premier a succombé à la tentation ?!

Le serpent avait promis que « nous serions comme des dieux »… Il semblerait que cette prédiction opportunément soit seulement en train de s’accomplir, chassés du paradis, nous en avions oublié que Dieu ne se repose jamais et ne connaît pas la Paix (livre d’Enoch), mais en ressuscitant l’Olympe ou le Parnasse, il appert que l’homme fut soucieux de singer la mythologie et ses dieux dans leur plus immanentes et prosaïques incarnations.

La clef de la tromperie n’étaient pas les « dieux » mais le comme. L’illusion et l’artifice, le fantasme, c’est bien là tout ce qu’il pouvait promettre le mensonge. Et celui dans lequel nous vivons.