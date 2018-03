Hitchcock par Nicolas Bonnal, un extrait… Le vieil homme et l’amère !

Le vieil homme et l’amère (la jeune fille)

Hitchcock parlait quelque part du nécessaire écart de taille entre les acteurs ; il faut que la blonde puisse se reposer sur la puissante poitrine d’un héros, disait-il, et donc mesurer un mètre cinquante. A cet écart de taille nous ajouterons les écarts d’âge.

En vieillissant Hitchcock – nous sommes après la guerre donc – va marier ou unir des hommes vieillissants à de jeunes premières. Cela dure quelques années, et comme cela concerne de très grandes stars et de très grands films, nous allons nous y arrêter. La différence d’âge est en moyenne de vingt-cinq ans. Ajoutons que le maître britannique n’est pas seul dans ce cas : Billy Wilder ou John Ford l’accompagnent, sans oublier Fred Zinnemann ; ce fort écart d’âge ne semble à notre connaissance ne pas avoir été porté à notre attention.

L’explication officielle selon Donald Spoto ? Le puritanisme américain. Mettre une belle actrice dans les bras de son père permettait de retarder la révolution sexuelle. Nous n’y croyons pas une seconde. Le dernier tango à paris avec le même écart d’âge (trente ans environ entre Brando et a pauvre Maria Schneider) allait devenir le film-phare de la révolution sexuelle des seventies, alors…

La vraie explication est que l’âge d’or prenait fin, que les plus grands acteurs du monde n’ont existé qu’une fois, et qu’ils avaient alors cinquante ans ou plus. Le système s’en servit jusqu’au bout et il avait raison. Qui va comparer Paul Newman ou Jon Finch à Cary Grant ou à James Stewart ? La dimension masculine de Hepburn ou glacée de Kelly est un argument n’est guère meilleur. Spoto rappelle d’ailleurs que Milland et Grace Kelly eurent une aventure pendant le tournage du crime presque parfait. Quant à Audrey Hepburn, elle eut droit aux amours des grands anciens comme Bogart, Gary Cooper et Fred Astaire, sans oublier Cary Grant, le plus crédible, selon Spoto.

Disons-le en une phrase… Cet écart d’âge indécent fait tout le charme et le génie du cinéma amoureux de cet âge d’or agonisant. C’est comme ça.

Mais venons-en à nos raisons.

Donnons d’abord une explication shakespearienne. C’est dans la nuit des rois, et c’est le duc qui parle, invitant la femme à prendre un mari plus âgé (comme ça elles feront de riches et heureuses veuves ?) :

DUKE ORSINO Too old by heaven: let still the woman take

An elder than herself: so wears she to him,

So sways she level in her husband’s heart…

En français ce passage donne :

Le Duc

. — Trop vieille, par le ciel : la femme doit toujours prendre un homme plus âgé qu’elle ; c’est ainsi qu’elle se l’attache et qu’elle entre de plein pied dans le cœur de son mari ; car, mon enfant, malgré les louanges que nous nous donnons, nos affections sont beaucoup plus capricieuses et instables, beaucoup plus impatientes et flottantes, beaucoup plus tôt perdues et gagnées que celles des femmes.

C’est Michelet qui remarque la tristesse de Shakespeare. Le duc un peu triste évoque en tout cas les vraies raisons du choix d’un mari âgé. L’homme est moins cadré que la femme, moins ferme : souvent femme varie, bien fol qui s’y fie est une blague française (Hitchcock a d’ailleurs assez montré de maris voulant s’en débarrasser.)

For, boy, however we do praise ourselves,

Our fancies are more giddy and unfirm,

More longing, wavering, sooner lost and worn,

Than women’s are.

Remarquons que dans le procès Paradine on a une jeune beauté mariée à un vieil aveugle. Mais c’est une situation traditionnelle et triviale, moliéresque presque. A partir des années cinquante donc la jeune héroïne tombe vraiment amoureuse de son vieil homme amer. Et il y a même rivalité mimétique entre la jeune française Danièle et la séduisante milliardaire blonde américaine. De la même manière une très jeune fille peut tomber amoureuse d’un homme encore jeune mais clairement plus âgé : Theresa Wright craque pour son oncle mystérieux dans l’Ombre d’un doute, et la propre fille d’Hitchcock se jette dans les bras de Farley Granger dans l’inconnu du nord-express. Mais on en reparle ailleurs dans notre chapitre sur les petites jeunes filles…

Revoyons la liste de cette décennie prestigieuse (comme dit Jacques Lourcelles, elle fut unique dans l’histoire du cinéma, une livraison de grand film par an…)