exclusif caca fourni : comment la Californie devint un trou à merde sociétal-humanitaire (par Howard Kunstler) !

via dedefensa.org

Cette sacrée vieille canaille, le gouverneur Jerry Brown de Californie, semble profiter de son voyage au coucher du soleil de notre Deuxième Guerre Civile ou peut-être est-ce que la destination ressemble-t-elle plus à celle de Blade Runner(puisque nous savons désormais que l’histoire est répétée en illusion mais ne se répète pas vraiment). De toutes les façons, le lieu n’est pas idéal. L’État autrefois “doré” commence à ressembler à ce qu’un très-très haut fonctionnaire fédéral a récemment appelé – oserais-je le dire? – un trou à merde (shithole).

“Un mélange d’aiguilles hypodermiques usagées, d’excréments humains et d’autres détritus dans les rues et les trottoirs d’une grande partie du centre-ville, voilà San Francisco aujourd’hui a rapporté un média local dimanche soir. C’est un problème qui a pris des proportions épiques au cours des dernières années et qui en inquiète beaucoup pour la santé et la sécurité des résidents les plus jeunes de la ville …”

The Blaze

Oui, littéralement. Cet échec très symbolique de la gauche activiste s’est dessiné dans les années 1970 lorsque les États ont commencé à fermer de façon extensive leurs grands hôpitaux psychiatriques. Beaucoup de ces institutions dataient de la fin du XIXème siècle – de vieux entrepôts gothiques pour malades mentaux, théâtres d’abus et de négligences sans nombre, des scènes tirées de films de Vincent Price… Des éclairs à travers les fenêtres barrées… Un cri dans la nuit… Des rires hystériques résonnant dans les couloirs sombres et carrelés…

Tout cela était bien embarrassant, à coup sûr, et certainement un affront intolérable fait aux sensibilités libérales. Bien entendu, ils ont bidouillé n’importe quoi pour remédier à cela. Au lieu de remplacer les anciens asiles géants de l’État par des institutions plus petites et mieux gérées, ils ont simplement libéré les détenus sous prétexte qu’ils étaient un groupe minoritaire politiquement opprimé. De cette façon, le problème était résolu et on n’en parlait plus.

Et nous voici donc, un demi-siècle plus tard, avec une économie qui fabrique l’échec et le simulacre à un bien plus grand rythme et en plus grande quantité que ses autres produits finis, et qui met tant d’âmes perdues dans les rues de la ville. Aujourd’hui, nous avons une société bien plus idéologiquement fractionnée et excitée qu’en 1973, avec un état d’intersectionnalité des membres des minorités opprimées et des groupes victimisés devenus des armées-fantômes de la nuit – et les malades mentaux perdus dans cette foule barbare.

Il ne semble jamais être venu à l’esprit de quelqu’un qu’un hôpital psychiatrique puisse être géré humainement, à une échelle appropriée, et que ces créatures pauvres et tristes puissent au moins avoir une existence moins pénible avec un lit, une salle de bain et quelqu’un pour prendre soin d’eux, plutôt que les laisser se vautrer dans les caniveaux de San Francisco et d’autres villes. Il y a sûrement des modèles à imiter dans d’autres pays pour ce genre de gardiennage, – si nous pensions à envoyer quelques bureaucrates à l’étranger pour jeter un coup d’œil.

Mais ce n’est pas comme ça que nous raisonnons dans l’esprit de la plus grande de cette politique exceptionnellement grande. Après toutes ces années, il est difficile de ne pas conclure que les Américains préfèrent simplement le mélodrame à toute autre forme de comportement, y compris la résolution des problèmes. Le mélodrame est coloré, amusant et absorbant. C’est juste un autre genre de show-business pour un peuple conditionné à voir la vie quotidienne comme une série télévisée dans laquelle il tient un rôle. Allez, détendez-vous et profitez du spectacle des sans-abris, parce que c’est plus divertissant que de faire ce qui devrait être fait.

De même, le spectacle de la ville sanctuaire, un exercice honteusement sentimental dans l’exercice de la vertu politique très voyante et à grande échelle, plein de petits trucs de malhonnêteté, comme l’étiquette de “sans-papiers” pour les gens qui se trouvent sur place illégalement, comme si leur statut était le résultat d’une erreur d’écriture. Le Gouverneur Brown a déclaré “plus ou moins” la guerre au gouvernement fédéral la semaine dernière après un esclandre du maire de Oakland Libby Schaaf, traversant la ville comme galopait Paul Revere, en gémissant et en avertissant que les équipes de l’ICE venaient pour faire des arrestations. Cela a suffisamment troublé l’Attorney General Jeff Sessions pour qu’il commence à intenter des poursuites contre cette absurdité.

Mais le département de la Justice fait face à un gros problème. Comment vont-ils faire grand cas de l’application des lois fédérales américaines sur l’immigration alors qu’ils ne demandent pas l’application des lois fédérales américaines sur les drogues dans le cas de ces vingt-neuf États qui ont légalisé l’utilisation de la marijuana d’une manière ou d’une autre ? Dans un certain nombre de ces États, la production de marijuana est maintenant une industrie majeure, avec l’influence politique considérable qui va avec. L’AG Sessions a fait beaucoup de vent à propos de la répression du commerce de la marijuana mais il n’a rien fait de concret parce qu’il ne le peut pas. Les recettes fiscales des États sont à elles seules trop importantes pour être mises en cause, sans parler de l’opinion publique.

Si l’AG avait un cerveau dans la tête au lieu du récepteur de radio-CB qu’on lui a implanté, il se rendrait compte que la réponse est de s’appuyer sur le Congrès pour retirer la marijuana de l’Annexe 1 concernant les substances contrôlées. Ou bien il suffirait d’écrire une loi simple laissant la question aux États. Bien sûr, la chose intelligente serait de mettre un terme au mélodrame intitulé “La guerre contre les drogues”, tout comme l’autre chose intelligente serait de placer les sans-abris malades mentaux dans des sanctuaires de gardiennage, – donnez-leur le nom que vous voulez.

Je ne vois vraiment pas comment M. Sessions peut affirmer sa compétence en matière d’immigration illégale sans résoudre la question de la marijuana.

James Howard Kunstler