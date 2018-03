Le crime comme devoir (ou rituel) : quand Dostoïevski nous prévenait sur notre « société » tolérante et humanitaire

On ne nous dira rien sur les attentats hispano-français, sur les meurtres d’enfants (Gabriel ici), ou sur les assassinats de masse américains.

Et pour cause.

Alors on relit Fiodor Dostoïevski et notre bouquin sur sa perception du libéralisme occidental (Les possédés, ebooksgratuits.com, p. 545)

« Le précepteur qui se moque avec les enfants de leur dieu et de leur berceau, est des nôtres. L’avocat qui défend un assassin bien élevé en prouvant qu’il était plus instruit que ses victimes et que, pour se procurer de l’argent, il ne pouvait pas ne pas tuer, est des nôtres.

Les écoliers qui, pour éprouver une sensation, tuent un paysan, sont des nôtres. Les jurés qui acquittent systématiquement tous les criminels sont des nôtres. Le procureur qui, au tribunal, tremble de ne pas se montrer assez libéral, est des nôtres.

Parmi les administrateurs, parmi les gens de lettres un très grand nombre sont des nôtres, et ils ne le savent pas eux-mêmes

! D’un côté, l’obéissance des écoliers et des imbéciles a atteint son apogée ; chez les professeurs la vésicule biliaire a crevé ; partout une vanité démesurée, un appétit bestial, inouï…

Savez-vous combien nous devrons, rien qu’aux théories en vogue ? Quand j’ai quitté la Russie, la thèse de Littré qui assimile le crime à une folie faisait fureur ; je reviens, et déjà le crime n’est plus une folie, c’est le bon sens même, presque un devoir, à tout le moins une noble protestation… »

La matrice occidentale s’est muée en hypnose cancéreuse totalitaire globale ; plus rien ne l’arrêtera sauf le mur, et on se doute que ce choc même douloureux sera nié. Maxime du Camp :

« De défaite en défaite on descendit jusqu’à l’endroit où la terre manque sous les pieds. »