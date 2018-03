pépère coglione énerve La Hyre !

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/03/11/97001-20180311FILWWW00159-le-pape-encourage-les-corridors-humanitaires-de-refugies-vers-l-italie.php

Berlingo, n’est plus le commandeur des croyants vaticanistes, non je cite : « Le souverain pontife a loué sa « mission pour créer une société qui ne considère personne comme un étranger », sa « mission pour traverser les frontières et les murs », qu’il oppose à un monde aujourd’hui « habité par la peur ». »

ou encore : « Or pour lui, « l’avenir d’un monde global est de vivre ensemble ». « Cet idéal requiert l’engagement de construire des ponts, tenir le dialogue ouvert, continuer à se rencontrer », a plaidé François. »

La catholicité, principe auparavant accaparé par l’Eglise romaine*, vient finalement d’être troqué pour le monde global ou globalisé, plus de frontières ni de mur, je propose qu’il rende le vatican aux italiens et aux romains avec ses trésors et qu’il se mettent en route avec sa curie pour montrer l’exemple de l’apostolat et du nouvel évangélisme qu’il propose et suppose.

*, l’église universelle était plurielle et comprenait les patriarcats historiques de Jérusalem, Antioche, Alexandrie, Rome puis Constantinople (la nouvelle rome), etc… depuis il y en eu d’autres. Mais lors du dit schisme c’est Rome seule qui est partie et a rompu unilatéralement la communion avec l’ensemble des Eglises pour s’accaparer la catholicité, ersatz uniformisé sous la coupe d’un seule homme « infaillible », hein ?!, et sous un rite hors sol et latinisé…