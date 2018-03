Découvrir Audie Murphy, héros cinématographique et militaire incroyable

Audie Leon Murphy ( – ) fut l’un des soldats américains les plus décorés de la Seconde Guerre mondiale. Il reçut toutes les décorations militaires existantes dans l’Armée de terre des États-Unis en plus de distinctions françaises et belges. Il obtint notamment la Medal of Honor pour avoir bloqué seul et pendant une heure l’assaut de toute une compagnie allemande à Holtzwihr, dans la poche de Colmar en janvier 1945, puis mené une contre-attaque tout en étant blessé.

Murphy était le septième de douze enfants d’une famille modeste de métayers du Texas. Son père quitta le domicile familial alors qu’il était enfant et sa mère mourut quand il avait 16 ans. Il quitta tôt l’école et exerça divers métiers manuels pour subvenir aux besoins de sa famille. Après l’entrée en guerre des États-Unis en 1941, sa sœur aînée l’aida à falsifier sa date de naissance pour qu’il puisse intégrer l’armée alors qu’il n’avait que 17 ans. Envoyé en Europe, il participa aux campagnes d’Italie et de France.

Après la guerre, il entama une carrière cinématographique et tourna dans plus de quarante films et séries télévisées. Il joua son propre rôle dans l’adaptation cinématographique de 1955 de son autobiographie To Hell and Back mais la plupart de ses apparitions eurent lieu dans des westerns. Souffrant de ce qui est aujourd’hui appelé un trouble de stress post-traumatique, il dormait avec un pistolet sous son oreiller et prenait fréquemment des somnifères ; il utilisa sa notoriété pour faire connaître cette maladie et convaincre le département des Anciens combattants d’améliorer l’aide aux soldats. Il connut des problèmes financiers à la fin de sa vie et mourut dans un accident d’avion en Virginieen 1971 peu avant son 46e anniversaire. Il fut inhumé avec tous les honneurs dans le cimetière national d’Arlington à Washington.

Audie Leon Murphy est né le 20 juin 1925 à Kingston, Texas. Il était le septième enfant d’une fratrie de douze dont les parents étaient Emmett Berry Murphy et Josie Bell Killiann 1. Les Murphy étaient des métayers d’ascendance irlandaise4. Durant son enfance, Murphy était un garçon solitaire avec un caractère difficile5. Il grandit au Texas autour des villes de Farmersville, de Greenville et de Celeste où il fut scolarisé6. Distant, son père participa peu à son éducation et il finit par quitter le foyer familial. Murphy abandonna l’école à la fin de l’enseignement primaire et pour soutenir sa famille, il commença à travailler comme ramasseur de coton ; habile au fusil, il rapportait également du petit gibier. Après la mort de sa mère d’une endocardite et d’une pneumonie en 1941, il travailla dans un atelier de réparation de radio, dans un magasin général, un garage automobile et une station service à Greenville7,8. Les autorités du comté de Hunt placèrent ses trois plus jeunes frères et sœurs dans un orphelinat chrétien à Quinlan (en)9. Après la guerre, il acheta une maison à Farmersville pour sa sœur aînée Corrine et son époux Poland Burns10. La perte de sa mère affecta profondément le jeune homme et il écrivit par la suite : « Quand elle est décédée, elle a emporté une partie de moi avec elle. Il semble que je n’aie pas cessé de la chercher depuis11 ».

Murphy avait toujours voulu être un soldat et il rêvait de combattre ; la mort de sa mère en mai 1941 ajouta à son désir de parvenir à cet objectif7. Lorsqu’il apprit l’attaque japonaise contre la base navale de Pearl Harbor le 7 décembre, il tenta d’intégrer le corps des Marines, la Marine des États-Unis ou l’Armée de terre mais fut recalé car il était trop jeune et trop maigre10,12. Il changea son alimentation pour prendre du poids et présenta un affidavit signé par sa sœur Corrine falsifiant sa date de naissance et indiquant qu’il était plus âgé d’un an qu’en réalitén 1. Il intégra l’United States Army le 30 juin 1942 à Dallas. Le compte-rendu de son examen médical d’intégration indique qu’il mesurait 166 cm pour 51 kg n 2.

Affecté dans l’infanterie, il fut envoyé à Fort Wolters près de Mineral Wells au Texas16. Lors d’un exercice durant l’étouffant été texan, il s’évanouit et le commandant de sa compagnie estima qu’il était trop faible pour être un fantassin ; il tenta de le faire transférer dans une unité de logistique mais Murphy insista pour combattre en première ligne17,18. Durant son entraînement de base de treize semaines, il se distingua par son habileté au tir et reçut plusieurs décorations17. À la fin de sa formation initiale en octobre, il profita d’une permission pour rendre visite à sa famille avant de rejoindre Fort George G. Meade dans le Maryland19.

En janvier 1943, Murphy se rendit à Camp Kilmers dans le New Jersey pour y embarquer à bord d’un navire à destination du Maroc. Il débarqua à Casablanca le 20 février et fut affecté au 15e régiment de la 3e division d’infanterie20. L’unité fut envoyée à Arzew en Algérie en préparation à l’invasion de la Sicile21,22 et le 7 mai, Murphy fut promu 1re classe23.

La 3e division fut intégrée à la 7e armée du lieutenant-général George S. Patton qui débarqua le 10 juillet 1943 à Licata24. Murphy fut promu caporal le 15 juillet25 et lors des combats autour de Canicattì, il abattit deux officiers italiens en fuite26. Il fut hospitalisé pendant une semaine alors que son unité entrait dans Palerme le 20 juillet27 et de retour sur le front, il fut affecté à la protection d’un emplacement de mitrailleuse autour de Messine28. Durant les combats en Sicile, Murphy devint plus réaliste sur son devoir : « J’ai vu la guerre comme elle est véritablement et je ne l’aime pas. Mais je vais continuer à combattre29 ».

En septembre 1943, Murphy débarqua près de Salerne dans le Sud de la péninsule italienne30. Alors qu’il menait une mission de reconnaissance, il tomba dans une embuscade allemande près du Volturno. L’un des deux soldats qui l’accompagnaient fut tué mais Murphy et l’autre survivant de son groupe tuèrent cinq soldats ennemis31. Il fut promu sergent le 13 décembre puis sergent-chef le 13 janvier 194413. Maintenant à la tête de sa section, il devait participer aux débarquements près d’Anzio mais le paludisme l’en empêcha et il fut hospitalisé à Naples le 21 janvier32. De retour sur le front à la fin du mois, Murphy participa aux violents combats le long de la Ligne Gustave33. Alors que sa section s’était abritée dans une ferme abandonnée, l’artillerie américaine toucha un char allemand. L’équipage avait été tué mais Murphy savait que le véhicule pourrait être réparé. Il rampa donc vers le blindé et utilisa des grenades à fusil pour le mettre définitivement hors service ; cet acte lui valut la Bronze Star avec grappe de feuilles de chêne34,35,36,37. Il continua ensuite à mener des patrouilles avant d’être à nouveau hospitalisé pendant une semaine en raison d’un second accès de paludisme le 13 mars38.

La 3e division fut retirée du front et placée en réserve au début du mois d’avril et les hommes reçurent un nouvel entraînement au combat près d’Astura. Les exercices étaient si intenses que Murphy refusa que ses hommes épuisés y participent. Alors qu’il était recommandé pour le grade de technical sergeant, ce refus lui coûta sa promotion39. Renvoyée en première ligne à la fin du mois de mai, l’unité de Murphy combattit près de Valmontone et après la prise de Rome, elle fut affectée à des missions de patrouilles dans la ville. La 3e division fut ensuite déplacée au Sud-Ouest de Rome et elle y resta jusqu’à la fin du mois de juillet40.

Version de l’Armée de terre de la Medal of Honor.

Le 15 août 1944, Murphy fit partie de la première vague lors du débarquement de Provence près de Ramatuelle41. Alors que sa section avançait dans un vignoble, elle fut prise pour cible par des soldats allemands et Murphy s’empara d’une mitrailleuse pour riposter41. Peu après, deux Allemands sortirent d’une maison avec un drapeau blanc mais le meilleur ami de Murphy fut abattu alors qu’il s’approchait. Murphy rapporta plus tard qu’« un démon semblait être entré dans [son] corps » et il se rua seul vers la maison où il tua six hommes, en blessa deux autres et fit onze prisonniers42. Il reçut la Distinguished Service Cross en récompense de ses actions de la journée41,43,44. À la fin du mois d’août, le 1er bataillon de Murphy reçut la Presidential Unit Citation à la suite de la prise de Montélimar,45,46.

Après une progression rapide, la 3e division fut déployée dans les Vosges près de Genevreuille. Le 15 septembre, Murphy fut touché au talon par un tir de mortier et cette blessure légère lui valut sa première Purple Heart47,48. À la fin du mois, l’unité fut envoyée dans la vallée de la Cleurie où se trouvaient de nombreuses carrières49. Dans l’une d’elle, il rampa seul et sans être repéré jusqu’à une quinzaine de mètres d’une position de mitrailleuse allemande50. Il se leva et jeta deux grenades qui tuèrent quatre hommes et en blessèrent trois autres ; cela lui valut la Silver Star43. Trois jours plus tard, le 5 octobre, il rampa à nouveau seul vers les lignes allemandes avec une radio pour orienter les tirs de l’artillerie et resta sous le feu ennemi pendant près d’une heure ; cela lui valut une grappe de feuilles de chêne pour sa Silver Star51.

Le 14 octobre, Murphy fut promu sous-lieutenant et sa section fut envoyée à Brouvelieures où elle fut attaquée par un groupe de tireurs d’élite allemands le 26 octobre ; Murphy en captura deux avant d’être touché à la cuisse par un troisième qu’il abattit immédiatement après52. Le mauvais temps empêcha néanmoins toute évacuation pendant trois jours quand il fut envoyé dans un hôpital d’Aix-en-Provence53. La gangrène s’étant développée dans sa blessure, il fut traité avec de la pénicilline et opéré pour retirer les chairs nécrosées ; il resta à l’arrière jusqu’au 28 décembre et il reçut une grappe de feuilles de chêne pour sa Purple Heart54,55.

Murphy rejoignit sa section le 14 janvier 1945 et peu après une offensive fut lancée contre la poche de Colmar56,57. Après avoir traversé l’Ill le 24 janvier, la 3e division fut envoyée dans la ville d’Holtzwihr où elle subit une violente contre-attaque allemande58. Murphy fut touché aux deux jambes par un tir de mortier le lendemain et il reçut une deuxième grappe de feuilles de chêne pour sa Purple Heart59. En raison des pertes liées aux combats et aux maladies, la compagnie de Murphy ne comptait plus que 18 hommes sur un effectif initial de 235 et, étant le seul officier disponible, Murphy devint le commandant de l’unité60. Alors que la compagnie attendait des renforts, les Allemands attaquèrent et détruisirent un chasseur de chars M1061. Murphy ordonna à ses hommes de se replier dans les bois et il resta seul à sa position avec sa carabine M1 alors que les Allemands tiraient directement sur lui62. Il escalada le blindé en feu à proximité et utilisa sa mitrailleuse M2 pour faucher un groupe de soldats s’approchant de lui63. Bien que complètement exposé et blessé à la jambe, il continua à tirer sur l’infanterie et les chars adverses pendant une heure et il ne s’arrêta que quand son arme fut à court de munitions61. Après avoir rejoint ses hommes, il organisa une contre-attaque qui permit de repousser les assaillants et insista pour que sa blessure à la jambe soit traitée sur place pour qu’il puisse rester avec ses compagnons61. Ses actions lui valurent la Medal of Honor, la plus haute distinction militaire américaine64.

Le 8 février, les défenseurs allemands de Colmar se rendirent et la 3e division reçut la Presidential Unit Citation, ce qui valut la grappe de feuilles de chêne pour la précédente citation que Murphy avait obtenue après les combats à Montélimar65; il fut également promu lieutenant le 16 février66. Alors que la division était stationnée à Nancy, le général John W. O’Daniel organisa une cérémonie le 5 mars pour lui remettre la Distinguished Service Cross et la Silver Star qu’il avait obtenue précédemment ainsi que la Legion of Merit65. Murphy fut affecté le 11 mars comme officier de liaison au 15e régiment d’infanterie et il servit dans une unité non-combattante65. Même s’il n’en avait pas le droit, il quitta son poste après avoir appris que les officiers les plus expérimentés de son ancienne compagnie avaient été tués et que l’unité avait été confiée à un officier sans expérience. Il réquisitionna une jeep, un chauffeur et un interprète et il rejoignit son unité le long de la Ligne Siegfried67.

Photographie promotionnelle de Murphy pour le film La Charge victorieuse de 1951

Murphy retourna aux États-Unis en juin 1945 et lors d’une parade à San Antonio le 13 juin, près de 250 000 personnesacclamèrent le retour des troupes68. Murphy était alors devenu une célébrité locale et les médias suivirent ses moindres mouvements lorsqu’il se rendit à Dallas69. La ville de Farmersvillen 3 organisa une parade et 5 000 personnes assistèrent à un concert en son honneur70. Il se fit connaître au niveau national grâce à la publication du magazine Life du 16 juillet qui le présenta comme le soldat « le plus décoré » du conflit71. Durant sa permission, il discuta avec ses proches et ses amis de la possibilité d’intégrer l’Académie militaire de West Point et de faire carrière dans l’Armée3,72. Ses supérieurs lui avaient conseillé de suivre cette voie et le représentant Sam Rayburn du Texas proposa de soutenir sa candidature. Murphy craignait néanmoins que ses blessures ne l’empêchent de réussir l’examen physique d’entrée. Il pensa également intégrer l’école militaire Texas A&M mais il décida finalement de rester dans la vie civile73. Après avoir reçu la Good Conduct Medal le 21 août, il quitta l’Armée avec le grade de premier-lieutenant le 21 septembre mais il resta dans la réserve3,72,74.

Au déclenchement de la guerre de Corée en 1950, la garde nationale du Texas chercha des anciens combattants expérimentés pour pouvoir y participer. Murphy, qui avait alors des doutes sur sa carrière cinématographique, fut contacté et il décida de réintégrer l’Armée avec le grade de capitaine le 14 juillet75. Il fut envoyé dans diverses casernes pour former les nouvelles recrues et il donna le droit à l’Armée d’utiliser son image pour ses campagnes de recrutement76. Même s’il voulait combattre sur le terrain et jonglait entre ses obligations cinématographiques et militaires, la 36e division d’infanterie à laquelle il appartenait ne fut pas envoyée en Corée77,78. À sa demande, il fut transféré à un poste inactif le 1er octobre 1951 pour tourner dans plusieurs films et il revint en service actif en 1955. Il fut promu major l’année suivante et retourna dans la réserve en 1957 où il resta jusqu’en 196979.

Quand Murphy revint de la guerre, il devint évident pour ses proches et ses amis qu’il présentait les symptômes d’un trouble comportemental de guerre. Il souffrait d’insomnie, de dépression et le moindre bruit inattendu le mettait dans un état de stress intense ; il dormait notamment avec un pistolet chargé sous son oreiller et avait de fréquents cauchemars80,81,82. Sa première épouse Wanda Hendrix rapporta qu’il l’avait menacée avec son arme au moins une fois83 et qu’il avait pleuré devant les images d’orphelins de guerre allemands en se reprochant d’en être la cause84. Son dossier médical indiquait qu’il prenait des somnifères et dans les années 1960, il reconnut sa dépendance au Placidyl10. Son ami David McClure, qui l’aida à rédiger son autobiographie To Hell and Back, indiqua qu’il ne se rétablit jamais complètement82. À la fin des années 1960, il essaya d’attirer l’attention sur les troubles mentaux affectant les soldats ayant combattu en Corée et au Vietnam en évoquant publiquement ses propres problèmes85. Il demanda au département des Anciens combattants d’accroître ses aides aux victimes de troubles de stress post-traumatique et d’étudier les effets des combats sur la psychologie des soldats86. En 1971, peu après le décès de Murphy, le représentant texan Olin E. Teague (en)rédigea une législation créant l’hôpital militaire Audie L. Murphy Memorial VA Hospital de San Antonio afin de venir en aide aux anciens combattants8