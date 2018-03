Tillerson viré nous allons à la guerre. Par Paul Craig Roberts qui évoque un coup d’Etat militaire

Le sénateur Chuck Schumer (D, NY) dit que la fin de Tillerson indiquent que l’administration Trump se désintègre. Je comprends pourquoi le sénateur Schumer voit cela de cette façon, surtout après tous les autres renvois et démissions.

Je le vois différemment. Le limogeage du secrétaire d’État Tillerson, le transfert du directeur de la CIA Pompeo au secrétaire d’État et la promotion de Gina Haspel, qui supervisait les prisons secrètes de torture de la CIA en Thaïlande , indiquent que le complexe militaire / de sécurité a fermé ses portes au Trump. régime. Il ne sera plus question de normaliser les relations avec la Russie.

La combinaison du lobby israélien, des néoconservateurs et du complexe militaro-sécuritaire s’est révélée trop puissante pour que la paix soit établie entre les deux puissances nucléaires. Si vous regardez l’administration de Trump, les trois forces ci-dessus sont les responsables.

Israël reste déterminé à utiliser l’armée américaine pour déstabiliser la Syrie et l’Iran afin d’isoler le Hezbollah et de couper le soutien et les approvisionnements de la milita. Les néoconservateurs soutiennent tous les deux l’intérêt d’Israël et leur propre désir pour l’hégémonie de Washington sur le monde. Le complexe militaro-sécuritaire entend conserver la «menace russe» pour justifier son budget et son pouvoir.

The Neoconservative Th …Dr Paul Craig RobertsMeilleur prix: 17,60 $Acheter Nouveau 19,99 $(au 04:40 EDT – détails )

Les bureaux de presse sont en parfaite harmonie avec le schéma. Bien qu’il ait été prouvé que Russiagate soit de fausses accusations orchestrées par la DNC, le FBI et la CIA, les organes de presse continuent à répéter les accusations comme s’il existait des preuves prouvant que les accusations étaient vraies. L’élection « volée » est une fiction devenue réalité. Et maintenant nous avons une nouvelle charge, que Poutine a ordonné à un ancien espion britannique en Angleterre d’être éliminé alors qu’il était assis sur un banc de parc avec l’utilisation d’une forme hautement improbable de poison militaire. La charge est absurde, mais cela n’empêche pas la fiction de devenir réalité.

Ayant servi à Washington pendant un quart de siècle et ayant connu des membres du gouvernement britannique, je ne crois pas qu’aucun d’entre eux ne croit aux histoires d’empoisonnement de Russiagate et de Skripal. Ce qui se passe, c’est qu’un ordre du jour a pris le pas sur la vérité.

C’est un programme extrêmement dangereux. Les nouvelles armes russes donnent facilement à la Russie une supériorité militaire sur les Etats-Unis. Comme la Chine et l’Iran voient la situation de la même manière que les Russes, les États-Unis sont largement surclassés. Pourtant, Washington et ses vassaux persistent à faire des accusations et des menaces violentes et fausses contre la Russie, l’Iran et parfois la Chine. La Russie, l’Iran et la Chine savent que ces accusations sont fausses. Confrontés à une série infinie d’accusations fausses et hostiles, ils se préparent à la guerre.

Le monde est conduit à la guerre, qui serait nucléaire, par une minuscule minorité: les sionistes israéliens, les néoconservateurs et le complexe militaire / sécuritaire américain. Nous assistons au comportement le plus imprudent et irresponsable de l’histoire du monde. Où sont les voix contre?