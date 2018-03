Flaubert et la défaite (1870) vus par Maxime du Camp

Le lucide Maxime du Camp est un brillant témoin de son siècle. Sur son ami Flaubert et son exclusivisme artistique voici ce qu’il écrit :

« Il disait que tout ce qui émeut l’opinion publique est au détriment de la littérature, que l’on abandonne pour des intérêts éphémères. La publication d’un poème ou d’un roman, la première représentation d’une pièce de théâtre lui semblaient plus importantes que toute action politique. Volontiers il eût remplacé les discussions législatives par des conférences sur Goethe,

Michel-Ange ou Ronsard. Hors des lettres, hors de l’art, il ne voyait rien; c’est ce qui lui constitue une physionomie à part au milieu des hommes de son temps. »

Flaubert rêvait de mandarinat – comme beaucoup d’hommes de lettres… :

« S’il eut une préférence pour une forme de gouvernement, il a peu varié et toujours je l’ai entendu exprimer deux opinions qui, pour être différentes, n’en visent pas moins le même résultat.

Il eût voulu une sorte de mandarinat qui eût appelé à la direction du pays les hommes reconnus les plus intelligents après études préalables, examens et concours. »

L’énarque alors ?

Du Camp ajoute :

« Dans ce cas, il ne doutait pas, — et il se trompait, — que les écrivains et les artistes ne devinssent les maîtres des destinées de la nation, ce qui eût produit une floraison intellectuelle dont l’humanité aurait profité. Lorsqu’on lui démontrait les difficultés pratiques d’un tel système, il s’écriait : « Eh bien! donnez-moi un tyran de génie qui protégera les lettres, protégera les arts et nous sortira de la médiocrité où nous croupissons. » Je ne saurais dire si cette opinion était bien à lui ou s’il l’avait empruntée à Théophile Gautier, qui, toute sa vie, a appelé le règne d’un Médicis ou d’un François 1er… »

Sur la raclée de 1870, Maxime du Camp nous décrit comment le loup est venu (dans le cas de cette guerre la trahison-conspiration est une évidence comme en 40) :

« M. de Bismarck fut habile, il agit envers nous comme en 1886 il avait agi à l’égard de l’Autriche. Quand il eut machiné son plan et préparé ses pièges, il se fit déclarer la guerre et prit l’attitude d’un pauvre homme réduit à la défensive; il mit les torts d’apparence de notre côté. Comme un pêcheur consommé, il conduisit le poisson dans la nasse sans que celui-ci s’en aperçût. »

Après on compare les Français et les prussiens et on s’amuse une nouvelle fois :

« J’entendis de loin une mélopée lente et grandiose, qui montait dans les airs comme la voix d’un chœur invisible. Des enfants couraient dans la direction du bruit; le chant se rapprochait, s’accentuait, vibrait avec un accent religieux et profond dont je me sentis remué. Je reconnus le Choral de Luther, que psalmodiait un régiment en venant prendre garnison dans la citadelle que ce pauvre général Mack nous a jadis si facilement abandonnée. Je fus très ému, je l’avoue, et je me demandai quel caractère allait revêtir cette guerre pour laquelle les hommes marchaient en chantant des psaumes. »

Les allemands avaient une revanche religieuse à prendre, n’en déplaise à Bainville, sur les humiliations, massacres et occupations dont ils avaient été victimes, lorsqu’ils étaient divisés, durant des siècles. Du Camp retourne en France et il y admire les folies parisiennes :

« Après avoir rapidement traversé la Suisse, j’arrivai à Paris, que l’empereur avait quitté deux jours auparavant.

Là le spectacle était autre : le soir, sur les boulevards, on buvait de l’absinthe en agaçant les filles; des hommes en blouse, vautrés dans des voitures découvertes, braillaient la Marseillaise. Qui donc avait vieilli, le chant national ou moi? Je ne sais. Il me déplut et je lui trouvai un air provocant qui ne s’adressait pas à l’ennemi. »

L’hypnose collective française en une phrase :

« Se souvient-on aujourd’hui de la frénésie dont la population fut atteinte? On se croyait tellement certain de la victoire, que les adversaires systématiques de l’empire, — les irréconciliables, — demandaient la paix. »

Après on découvre le génie républicain :

« Le 4 septembre, j’étais au Journal des Débats; cette fois c’était bien fini; la révolution tendait la main à l’invasion et complétait son œuvre. La plupart de ceux qui se trouvaient dans le bureau de rédaction étaient accablés.

Quelqu’un entra et dit : « C’est égal, nous voilà débarrassés des Bonaparte! » Oui, débarrassés des Bonaparte, mais débarrassés aussi de l’Alsace, de la Lorraine, débarrassés de cinq milliards, de beaucoup de monuments de Paris que l’on a brûlés et de quelques honnêtes gens que l’on a massacrés. »

Conclusion :

« La France était comme ces hommes frappés de la foudre qui gardent l’apparence de la vie et tombent en poussière dès qu’on les touche. »

Sources

Maxime du Camp, Souvenirs littéraires, II, p.355-sq (archive.org)