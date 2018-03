Paul Craig Roberts méprise la Russie ; des raisons ?

La Russie va-t-elle se réveiller?

Paul Craig Roberts

Les Russes ont du mal à comprendre leur ennemi occidental ou même à comprendre que la Russie a un ennemi qui cherche la destruction de la Russie.

Est-il apparu à la Russie qu’il est très étrange que le Royaume-Uni, un pays sans importance militaire, un pays qui pourrait être complètement détruit pour toujours par la Russie, ne concocte de fausses accusations contre le gouvernement russe? fournir toute preuve, porter les accusations non étayées à l’ONU, lancer un ultimatum à la Russie, dissiper les diplomates russes et saisir les biens russes sur la base de simples allégations, tout en refusant toute preuve et toute coopération avec la Russie, comme requis par la loi, dans l’enquête sur les accusations?

Les Russes, le gouvernement, les médias et les jeunes soumis au lavage de cerveau par la propagande américaine et les ONG financées par Washington que le gouvernement russe autorise à opérer contre lui en Russie, semblent penser que les nombreuses accusations et menaces lancées contre la Russie sont une erreur. rectifié par le recours à la preuve et à la loi. Apparemment, après toutes ces années, les Russes ne comprennent toujours pas que Washington et ses vassaux n’ont aucun intérêt en fait ou en droit.

A l’ONU, l’ambassadeur de Russie, en réponse à l’accusation sans accusation du Premier ministre britannique selon laquelle le gouvernement russe avait utilisé un agent neurotoxique militaire pour tenter de tuer deux personnes sur un banc de parc anglais, a passé en revue toutes les raisons juridiques , y compris l’exigence d’une collaboration avec la Russie dans l’examen de la preuve, pour établir que l’accusation britannique était en violation de la loi et non étayée par des preuves.

Pourquoi les Russes pensent-ils que le gouvernement britannique se fout de la loi ou des preuves? Les Russes sont-ils vraiment en train de subir un lavage de cerveau à propos de l’Occident?

Le gouvernement britannique de Tony Blair a coopéré avec le régime de George W. Bush en propageant le mensonge que Saddam Hussein en Irak avait « des armes de destruction massive ». Ce mensonge a été utilisé pour envahir et détruire l’Irak et quitter le pays 15 ans plus tard. le chaos.

Le gouvernement britannique a également soutenu les mensonges sur Kadhafi en Libye et a participé au renversement du gouvernement libyen. Le gouvernement britannique a également soutenu le mensonge que l’Iran avait un programme d’armes nucléaires. Il n’y a jamais eu de preuve, mais les preuves étaient sans intérêt. Un ordre du jour était en cours, et l’ordre du jour était indépendant de la preuve.

Bien que le Parlement britannique ait rejeté la participation britannique à l’invasion prévue de la Syrie par Obama, le gouvernement britannique actuel soutient le mensonge selon lequel Assad utilise des armes chimiques « contre son propre peuple ».

A l’heure actuelle, on pourrait penser que les Russes, à la fois le gouvernement, les médias et le public, comprendraient que tout l’Occident est capable de mentir. Le but des mensonges est de diaboliser la Russie et de mettre en place la Russie pour une attaque militaire.

Mais les Russes ne peuvent pas comprendre le message. Les Russes pensent que c’est une sorte d’erreur que les faits, les processus juridiques et la diplomatie peuvent éclaircir. « S’il vous plaît écoutez-nous, nous pouvons éclaircir toutes les idées fausses! » Comme si l’Occident se souciait. Washington veut « les idées fausses ». C’est pourquoi Washington les crée.

L’incapacité des Russes à comprendre l’Occident, que la Russie veut bêtement rejoindre, est la raison pour laquelle la Troisième Guerre mondiale est proche.

Et si, au lieu de réciter le processus légal et la loi qui le régissait, le Premier ministre britannique avait simplement dit: « Si le Royaume-Uni existe demain, il sera entièrement dû à l’indulgence du gouvernement russe. »

En s’appuyant sur la loi, dont aucun pays occidental ne donne le ton, l’ambassadeur russe a permis à la marionnette française de Washington et à d’autres États fantoches de Washington de dire qu’ils soutenaient les accusations britanniques contre la Russie malgré l’absence de preuves. Peut-être que les Russes ont remarqué qu’aucun de ces gouvernements européens n’avait besoin de preuves que la Russie était responsable. Tout ce qui était requis était l’accusation.

Dans le monde occidental exceptionnel et indispensable dirigé par Washington, l’accusation seule est la preuve du mensonge russe. Lorsque le leader du Parti travailliste britannique, Jeremy Corbyn, a demandé au Premier ministre britannique si elle avait réellement la preuve que la Russie avait tenté de tuer l’ancien agent britannique, Corbyn a été crié non seulement par les conservateurs corrompus mais aussi par les membres du parti travailliste. têtes. Combien de preuves supplémentaires la Russie a-t-elle besoin que les faits ne soient pas importants pour l’Occident?

La Russie va-t-elle se réveiller Ou son désir dément de faire partie de l’Occident laissera-t-il les Russes sans préparation à la frappe nucléaire de Washington, qui approche.

Et si le gouvernement russe disait simplement à Washington: «Si vous ou vos mercenaires terroristes attaquez les forces syriennes, nous éliminerons également votre présence au Moyen-Orient et en Israël». C’est une chose que la Russie peut faire à la baisse.

Que feraient les Britanniques et Washington, sinon mouiller leur pantalon? Clairement, ils recevraient le message et décideraient que la paix est une meilleure idée.

Le gouvernement russe ne comprend tout simplement pas que Washington considère les appels russes à la diplomatie, la loi, les faits, les preuves, comme des signes d’extrême faiblesse et de manque de confiance. Washington et ses États fantoches n’ont pas besoin de faits. Ils ont un agenda. En appelant à des faits, les Russes montrent leur faiblesse.

L’affichage de la faiblesse russe encourage l’agression de Washington. Le désir de la Russie de faire partie de l’Occident dépasse-t-il son désir de survie nationale