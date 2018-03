Un texte de Lewrockwell.com sur les monstruosités du programme MK Ultra

Au cours de la dernière semaine, j’ai regardé les mini-docu-series de la guerre des Drogues de l’ Amérique. À ma grande surprise, History Channel a été scandaleusement honnête à propos de l’implication de la CIA dans la guerre contre la drogue et des campagnes de propagande politique massives qui ont suivi. La série a criminalisé la CIA et le gouvernement, et à juste titre, en discutant de leur implication dans le trafic de drogue, la production et les tests – sur les volontaires et les patients réticents – et même le meurtre.

Une partie du premier épisode s’est penchée sur le programme top secret de la CIA qui est maintenant déclassifié, MK-Ultra, qui impliquait la violence sexuelle et physique, le dépistage de drogue, l’hypnose, le contrôle de l’esprit et d’autres types de torture. Cependant, le seul aspect abordé par History Channel dans leur aperçu de MK Ultra était le rôle joué par le LSD.

La CIA a conçu le LSD avec un fabricant suisse dans le cadre du programme MK Ultra dans l’espoir qu’ils pourraient forcer les gens à le prendre et à les convaincre de commettre des actes indicibles, qu’ils oublieraient le lendemain matin, une fois les médicaments épuisés. Les tests ont commencé avec des participants qui refusaient d’être attirés dans une chambre d’hôtel par des prostituées, qui glissaient ensuite les drogues dans leurs boissons. Un agent de la CIA surveillait alors les sujets du test alors qu’ils trébuchaient derrière un mur de la chambre d’hôtel.

Le projet particulier au sein de MK Ultra avec lequel les prostituées étaient impliquées s’appelait Midnight Climax. Cela a fini par se transformer en bordels aux Etats-Unis, gérés par la CIA, où les femmes qui y travaillaient attiraient les hommes, mais au lieu de recevoir des faveurs sexuelles, elles étaient droguées et observées par des agents de la CIA.

L’ICA a alors commencé à tester des patients volontaires dans des laboratoires, à observer leurs réactions au LSD et à leur poser des questions. À leur grande déception, au lieu de les aider à contrôler l’esprit de leurs patients, le LSD a libéré leur esprit. Malgré la campagne de propagande sur la guerre contre la drogue, par laquelle le gouvernement disait aux gens qu’ils étaient contre toute consommation de drogue, c’est le gouvernement qui a apporté le LSD et l’a mis entre les mains du public.

Bien que The History Channel fournisse une description assez précise du rôle joué par le LSD dans MK Ultra, il a omis toute la torture brutale, les sévices sexuels et autres tests immoraux pratiqués sur ces patients. MK Ultra n’était pas non plus un programme raté; Les agents de la CIA ont réussi à contrôler l’esprit de nombreuses victimes, dont beaucoup étaient des enfants. Bien sûr, History Channel n’a pas fourni ces détails obsédants dans son programme télévisé.

Un document de 1975 adressé au président a déclaré : « Le programme de drogue faisait partie d’un programme beaucoup plus grand de la CIA pour étudier les moyens possibles pour contrôler le comportement humain. D’autres études ont exploré les effets de la radiation, de l’électrochoc, de la psychologie, de la psychiatrie, de la sociologie et du harcèlement. »

Le programme télévisé lui-même était sur les drogues, donc il est compréhensible dans une certaine mesure qu’ils ont laissé ces détails (vous pouvez regarder le clip MK Ultra ici ). De plus, History Channel appartient à A & E, qui appartient à Walt Disney, alors ils ne voulaient peut-être pas être associés à de tels sujets.

Cependant, History Channel a continué à créer une page sur son site Web intitulée « History of MK Ultra », qui ne présente pas l’image complète de ce qui s’est exactement passé dans le programme MK Ultra de la CIA.

Alors, qu’est-ce que le canal historique a laissé à propos de MK Ultra?

Le programme sanctionné par la CIA a duré des années 1950 jusqu’au milieu des années 1970, bien que beaucoup croient que certains aspects du programme existent toujours aujourd’hui. Les expériences visaient à identifier les drogues ainsi que les procédures à utiliser lors des interrogatoires et de la torture afin d’affaiblir les victimes et d’en extorquer des confessions par le biais du contrôle mental. Bien que l’émission télévisée ait légèrement touché aux graves abus psychologiques subis par les participants, elle a complètement omis les abus physiques et sexuels ainsi que les autres détails horribles des expériences.

La plupart des documents concernant MK Ultra ont été détruits par la CIA, ce qui n’est pas surprenant compte tenu de la nature des expériences. Il n’était pas rare que des patients réticents soient contraints à une privation sensorielle ou à une électrochoc. Bien sûr, les sujets testés ont réagi négativement, beaucoup se retrouvant en permanence comateux.

Anton Chaitkin explique dans son essai » British Psychiatry: De l’eugénisme à l’assassinat » dans la section MK Ultra: « Cameron allait droguer ses victimes pendant des semaines, les réveillant tous les jours seulement pour administrer des chocs électriques violents au cerveau. . . . Les patients ont perdu tout ou partie de leurs souvenirs, et certains ont perdu la capacité de contrôler leurs fonctions corporelles et de parler. »

On sait qu’il y a eu des morts dans les expériences, et je ne parle pas seulement des sujets testés. Il y avait aussi des situations de meurtres / suicides mystérieux, comme lorsque le biochimiste Frank Olson , qui travaillait sur des sujets de MK Ultra, s’est suicidé, bien que le médecin légiste ait trouvé ses blessures compatibles avec un homicide.

Chaitkin a expliqué: « Pour la CIA, Cameron a testé le poison sud-américain appelé curare, qui tue une victime tout en simulant une insuffisance cardiaque naturelle. »

Beaucoup d’autres revendications ont été révélées concernant les documents détruits de la CIA, grâce aux lanceurs d’alerte qui se sont manifestés et qui ont participé aux expériences. Un document de 1954 aurait déclaré que deux femmes hypnotisées ont été forcées à entrer en conflit, avec un agent disant à l’une des femmes de « s’enflammer et de la tuer », ce qu’elle aurait fait.

Un hypnotiseur impliqué dans les expériences s’est avancé, admettant qu’il hypnotisait et forçait «les jeunes filles à avoir des rapports sexuels avec lui». D’autres sujets du MK Ultra auraient été privés de sommeil et auraient été obligés de manger leurs propres excréments et de boire leur propre urine . D’autres détails mentionnés sont discutés dans notre article CE ici .

Chaitkin a également continué à détailler le financement des expériences MK Ultra, expliquant le rôle de l’élite, y compris une «charité maçonnique» et un maçon du 33ème degré. L’implication de l’élite avec MK Ultra et les programmes associés est profonde, et certaines des pratiques les plus souterraines inspirées par MK Ultra se produisent encore aujourd’hui.

Ted Gunderson, un ancien agent spécial du FBI et chef de leur bureau de Los Angeles, a travaillé pour découvrir des années de renseignements sur la pédophilie de haut niveau, les abus sexuels et les rituels sataniques de l’élite, dont certains étaient liés à MK Ultra. Vous pouvez en lire plus à ce sujet dans notre article CE ici .

Gunderson a travaillé aux côtés de Brice Taylor, un esclave sexuel impliqué dans une extension du programme MK Ultra de la CIA. Vous pouvez regarder son témoignage ici:

Bien que MK Ultra ait pris fin dans les années 70, de nombreux lanceurs d’alerte ont déclaré qu’un programme classifié appelé Monarch Mind Control (MMC) se poursuivait, qui comprenait de nombreux enfants comme sujets de test. MMC est noté comme une technique de contrôle de l’esprit qui combine les rituels occultes, la psychologie et la neuroscience pour créer un alter ego dans un sujet désiré. Nombreux sont ceux qui croient qu’une fois pleinement programmés, les esclaves du monarque sont ensuite utilisés à la demande par un groupe d’élite pour effectuer des rituels, des représentations, délivrer des messages, etc. pour atteindre le résultat souhaité.

Dans un discours prononcé en 1992 , l’auteur et psychologue réputé, le Dr Cory Hammond, a approfondi le sujet de la MMC, faisant la lumière sur le fonctionnement exact du processus. Voici quelques extraits clés de son discours:

Lorsque vous commencez à trouver les mêmes informations très ésotériques dans différents états et pays, de la Floride à la Californie, vous commencez à avoir l’idée qu’il se passe quelque chose de très grand, très bien coordonné, avec beaucoup de communication et de systématicité à ce qui se passe. Donc, je suis passé de quelqu’un de neutre et ne sachant pas quoi penser à tout cela à quelqu’un qui croit clairement que l’abus rituel est réel. . . .

Ce qu’ils font essentiellement, c’est qu’ils vont avoir un enfant et ils commenceront à le faire, sous des formes élémentaires, d’environ deux ans et demi après que l’enfant a déjà été dissocié. Ils le rendront dissociatif non seulement à cause d’abus, comme des abus sexuels, mais aussi avec des choses comme mettre une souricière sur les doigts et enseigner aux parents: «Vous n’allez pas jusqu’à ce que l’enfant arrête de pleurer. Alors ils entrent dans des formes rudimentaires vers l’âge de deux ans et demi et se mettent en marche vers six ou six ans et demi, continuent à l’adolescence avec des renforts périodiques à l’âge adulte.

Vous pouvez en savoir plus sur MMC dans notre article CE ici .

La comédienne et actrice infâme Roseanne Barr a également fait des déclarations choquantes, faisant allusion à Hollywood et l’industrie du divertissement sont dominés par MK Ultra à ce jour. Vous pouvez entendre ce qu’elle a à dire dans cet article CE ici .

Corey Feldman a déjà fait écho aux paroles de Barr, partageant ses propres expériences d’abus dans l’industrie. Il expliqua:

« Je peux vous dire que le problème numéro un à Hollywood était et est et sera toujours la pédophilie. C’est le plus gros problème, pour les enfants de cette industrie. . . . Tout est fait sous le radar. . . c’est le grand secret. J’étais entouré par eux quand j’avais 14 ans. . . ils étaient partout, comme des vautours.

« Il y avait un cercle d’hommes plus âgés qui s’entouraient autour de ce groupe d’enfants, et ils avaient tous leur propre pouvoir ou des liens avec un grand pouvoir dans l’industrie du divertissement. »

Dernières pensées

Bien que le programme sanctionné par la CIA, MK Ultra, ait pu se terminer dans les années 70, il est clair que le cycle de rituels, d’abus et de techniques de contrôle de l’esprit qui ont été impliqués dans les expériences n’a pas fonctionné. S’il vous plaît gardez à l’esprit que cet article ne fait que survoler le sujet du gouvernement et de l’implication de l’élite avec le contrôle de l’esprit et la programmation, alors je vous encourage à faire vos propres recherches!

Quelques bons endroits pour commencer incluent notre site Web, Vigilant Citizen (en particulier cet article sur un mannequin américain / MK Ultra victime), le site Web du gouvernement de la CIA et les témoignages des dénonciateurs MK Ultra et Monarch qui se sont manifestés, sujets, agents ou scientifiques).