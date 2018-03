Frithjof Schuon et notre logique de vie en Dieu

…l’homme n’est pleinement homme qu’en se tenant au-dessus de lui-même, et il ne le peut que par la religion. Le monachisme est là pour rappeler que l’homme n’est que par sa conscience permanente de l’Absolu et des valeurs absolues, et que les œuvres humaines ne sont rien en elles- mêmes ; les Pères du désert, les Cassien, les saint Benoît ont montré qu’avant d’agir, il faut être, et que les actions sont précieuses dans la mesure où l’amour de Dieu les anime ou s’y reflète, et tolérables dans la mesure où elles ne s’opposent pas à cet amour. La plénitude de l’être, laquelle dépend de l’esprit, peut en principe se passer de l’action ; celle-ci n’a pas sa fin en elle-même, Marthe n’est certes pas supérieure à Marie. L’homme se distingue de l’animal sous deux rapports essentiels, d’abord par son intelligence capable d’absolu et par conséquent d’objectivité et de sens du relatif, et ensuite par sa volonté libre, capable de choisir Dieu et de s’attacher à lui : le reste n’est que contingence, notamment cette « culture » profane et quantitative dont l’Église primitive n’avait aucune idée, et dont on fait maintenant un pilier de la valeur humaine, à l’encontre de l’expérience courante et de l’évidence.

À notre époque, l’homme est défini en fonction, non de sa nature spécifique – laquelle n’est définissable que dans un contexte divin, mais des conséquences inextricables d’un prométhéisme déjà séculaire : ce sont les œuvres humaines, ou même les conséquences lointaines de ces œuvres, qui dans l’esprit de nos contemporains déterminent et définissent l’homme. Nous vivons dans un monde de coulisses où il est devenu presque impossible de toucher aux réalités primordiales des choses ; à chaque pas s’interposent les préjugés et les réflexes qu’exige une glissade irréversible…