Peter Koenig insulte à son tour la lâche Russie. Cela sent le roussi !

Mais le vrai point que je veux faire valoir, c’est que la Russie réagit toujours à de telles fausses accusations dénuées de sens et carrément fausses; La Russie répond toujours, rejette bien entendu les accusations mais habituellement avec de longues explications, et avec des suggestions sur la façon d’arriver à la vérité – comme si le Royaume-Uni et l’Occident se foutaient de la vérité – pourquoi font-ils cela? Pourquoi êtes-vous la Russie, même répondre?

C’est un signe stupide de faiblesse. Comme si la Russie croyait encore à la bonté de l’Occident, comme si elle avait juste besoin d’être éveillée. Ce que la Russie fait, chaque fois, non seulement dans cette affaire Skripal, mais dans chaque attaque insensée et impitoyable, accusations de cyber-piratage, envahir l’Ukraine, annexer la Crimée, et ne pas parler de la saga sans fin de Russie-Gate, Russie interférer et pirater les élections présidentielles américaines de 2016, en favorisant Trump sur Hillary. Tout le monde avec un demi-cerveau sait que c’est une merde de merde. Même le FBI et la CIA ont dit qu’il n’y avait aucune preuve. Alors, pourquoi même répondre? Pourquoi même essayer de défaire les mensonges, convaincre les menteurs qu’ils, la Russie, ne sont pas coupables?

Chaque fois que l’Occident s’aperçoit que la Russie veut être un «bon voisin» – ce dont l’Occident ne se soucie pas vraiment, la Russie se rend plus vulnérable, plus encline à être accusée, attaquée et plus calomniée.

Pourquoi la Russie ne se sépare-t-elle pas simplement de l’ouest? Au lieu d’essayer d ‘«appartenir» à l’Occident? Acceptez que vous ne soyez pas recherché en Occident, que l’Occident veut seulement piller vos ressources, votre vaste masse terrestre, qu’il veuille vous provoquer dans une guerre où il n’y a pas de vainqueur, une guerre qui peut détruire toute la Terre Mère, mais ils les gestionnaires de ZionAnglo de Washington, rêvent que leur élite survivra pour finalement prendre le contrôle de la belle et grande Russie. C’est ce qu’ils veulent. Le Bashing est un moyen vers la fin. Plus il y a de gens avec un ourlet, plus il est facile de lancer une guerre atroce.

L’affaire Skripal est typique. L’intensité avec laquelle cette propagande mensongère a été lancée est exemplaire. Il a amené tous les demi-européens – et il y en a beaucoup – sous le charme de la Russie qui détestait. Personne ne peut croire que May Merkel, Macron sont des menteurs si flagrants … c’est au-delà de ce à quoi ils ont été élevés. Un mensonge de mensonges enfoncé leur gorge, pressé dans leur cerveau. Même si quelque chose leur dit – ce n’est pas tout à fait correct, la force du confort, ne quittant pas leur zone de confort – ne remettant pas en question leurs propres vies – est si forte qu’ils préfèrent la Guerre, la Guerre contre la Russie, la Guerre contre l’Ennemi . – Je me rappelle tristement dans ma jeunesse en Suisse neutre, l’ennemi toujours, mais toujours venu de l’Est. Il se cachait derrière le « rideau de fer ».

L’Ouest fabrique un nouveau rideau de fer. Mais en faisant cela, ils ne se rendent pas compte qu’ils mettent une corde autour de leur propre cou. La Russie n’a pas besoin de l’Occident, mais l’Occident sera bientôt incapable de survivre sans l’Est, l’avenir est à l’Est – et la Russie fait partie intégrante de l’Est, de l’Organisation de Coopération de Shanghai (OCS), qui englobe la moitié la population mondiale et contrôle un tiers de la production économique mondiale.

M. Poutine, vous n’avez pas besoin de répondre aux insultes de l’ouest, parce que c’est ce qu’ils sont, insultes abusives. La calomnie abjecte que Johnson vous a lancée n’est qu’une insulte misérable; Vous n’avez pas besoin de répondre à ce comportement. Vous dessinez vos conséquences.

Cher Président Poutine, Cher M. Lavrov, Laissez-les! Laissez-les crier. Laissez-les pourrir dans leur folie. – Répondre au Royaume-Uni non plus avec des mots mais avec des actes, avec des actions drastiques. Fermez leur ambassade. Donnez à tout le personnel de l’ambassade une semaine pour quitter votre pays, puis abolissez et éviscérez l’ambassade de la même manière que les États-Unis ont aboli vos consulats à Washington et à San Francisco – il y a un peu plus d’un an. Vous n’avez sûrement pas oublié. Alors vous donnez généreusement à tous les Britanniques un mois pour faire vos valises et quitter votre beau pays (cela peut être fait – c’est à propos de ce que Washington force ses vassaux du monde entier à faire avec les travailleurs étrangers nord-coréens); bloquer tout commerce avec le Royaume-Uni (ou avec tout l’Occident d’ailleurs), bloquer tous les actifs occidentaux en Russie, parce que c’est la première chose que feront les pillards occidentaux, en bloquant les avoirs russes à l’étranger.

M. Poutine, vous n’avez pas besoin de répondre à leurs humbles attaques abusives, calomnies, mensonges. Vous et la Russie êtes bien au-dessus du niveau de ce pack occidental humble. Ferme ta relation à l’ouest. Vous avez la Chine, l’OCS, l’Union économique eurasienne (UEE), la Russie fait partie de l’IBI – L’initiative One Belt du président Xi – le développement multi-trillion prospère, émanant de Chine, reliant les continents – Asie, Afrique, Europe, Amérique du Sud – avec l’infrastructure, le commerce, la création de centaines de millions d’emplois décents, le développement et la promotion de la science et de la culture et l’offre à des centaines de millions de personnes d’une vie décente.

Que feraient les Occidentaux si soudainement ils n’avaient pas d’ennemi, parce que l’ennemi a décidé de les ignorer et de faire une sieste? La Chine vous rejoindra.

Tout le reste, répondre, justifier, expliquer, nier les mensonges les plus flagrants, essayer de leur faire croire à la vérité n’est pas seulement une perte de temps frustrante, c’est un suicide politique . Vous ne gagnerez jamais. L’Occident se moque de la vérité – ils l’ont prouvé depuis deux mille ans ou plus. Et pendant tout ce temps, pas un iota de conscience est entré dans l’esprit collectif de l’ouest. On ne peut pas faire confiance à l’ouest.