StratCom confirme Poutine (par Philippe Grasset)

22 mars 2018 – Le général qui commande les forces stratégiques des USA, Strategic Command ou StratCom, est venu devant le Sénat lugubrement rassurer les parlementaires de la commission des forces armées : tout ce qu’a dit Poutine dans son discours du 1er mars n’est pas que FakeNewsisme, loin de là. Le président russe ayant parlé des capacités russes en matière de missiles hypersoniques, le Général John Hyten a effectivement confirmé que, dans ce domaine, les USA se trouvaient sans capacités de riposte au même niveau, – c’est-à-dire qu’une riposte, s’il devait y avoir riposte, serait nécessairement nucléaire même si l’attaque hypersonique se fait à l’aide de munitions conventionnelles… Autrement dit et malgré les susdites quelques paroles lugubrement rassurantes du général, la dissuasion nucléaire US a un trou d’une importance non négligeable, sinon considérable.

Voici un passage de l’échange entre le général Hyten et le sénateur républicain Inhofe (sur ZeroHedge.com), à partir d’une question d’Inhofe sur la capacité des États-Unis de contrer une attaque hypersonique :

« “Nous [les États-Unis] n’avons aucune défense qui pourrait contrecarrer l’emploi d’une telle arme [des missiles hypersoniques] contre nous.” Ce que Hyten suggère donc, c’est qu’à ce jour, les États-Unis sont impuissants contre les menaces d’armes hypersoniques et qu’ils doivent compter sur la dissuasion contre ces armes dites hypersoniques.

» Hyten a ajouté, “…ainsi notre réponse serait notre force de dissuasion qui serait celle de notre triade [missiles balistiques tirées du sol et de sous-marins, et bombardiers] et les capacités nucléaires dont nous disposons pour répondre à une telle menace.” En d’autres termes, si la Russie ou la Chine lance contre les États-Unis une attaque de missiles hypersoniques [y compris bien entendu avec charges conventionnelles], le Pentagone répondra par une guerre nucléaire. »

C’est un moment incroyablement important qui semble ne pas vraiment passionner le monde passionnant de la communication. Le chef de la dissuasion nucléaire des USA nous dit que la dissuasion ne marche plus dans sa principale fonction…