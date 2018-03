Un éléphant républicain, ça Trump énormément : une analyse de Brandon Smith (traduit par notre ami Hervé)

La phrase du jour par Brandon Smith : Comme je l’ai toujours dit, Trump est le bouc émissaire idéal pour l’inévitable crise économique que les banquiers centraux ont mise en scène.

Brandon ajoute :

Donc, pour résumer, alors que Trump a effectivement mis en œuvre des politiques que les conservateurs en général ont tendance à approuver, il l’a fait d’une manière impraticable et sera finalement blâmé pour un krach boursier que la Fed a créé. Si des idéaux conservateurs tels qu’un gouvernement limité et une protection commerciale souveraine sont à blâmer pour une crise économique sans précédent, cela pourrait saboter le conservatisme pour les générations à venir. Si les élections sont encore un facteur d’enjeu au moment où cette crise se déroulera, les chances du public d’accepter un régime de cauchemar socialiste après la sortie de Trump de la Maison Blanche sont élevées. Et, les élites bancaires qui ont organisé tout ce désordre s’échapperont encore une fois sans aucune punition.