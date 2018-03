La mairie de Paris liquide la notion de parent…

« Parent 1 – Parent 2 » ou la dictature de la minorité

La mairie de Paris vient de décider de modifier les actes d’état civil et de remplacer les mentions « père » et « mère » par « parent 1 » et « parent 2 ». Derrière l’affirmation d’un changement massif de mœurs, l’on voit surtout une démarche idéologique d’une minorité voulant imposer sa manière de vivre à une majorité. Obliger l’homme à changer de l’intérieur, c’est la définition même des idéologies totalitaires. C’est la caractéristique principale de l’idéologie aujourd’hui politiquement dominante qui veut changer la société et l’homme.

En 2013, la loi Taubiraintroduisait le mariage homosexuel, dit de manière propagandiste « pour tous« , prévoyant également la possibilité d’une adoption par les couples homosexuels. Pour faire passer la pilule de cette révolution sociale qui a largement crispé la société, une promesse avait été donnée: jamais, au grand jamais, la mention père et mère ne sera remplacé par parent 1 et 2. Ici comme ailleurs, les promesses n’engagent que ceux qui les croient et la ville de Paris, sous l’impulsion de cette opposition bobo-fantoche qu’est La France insoumise (en l’occurrence plus que soumise à la doxa) passe le pas.

L’on se rappellera ce beau texte de propagande dans la presse française en 2012, devant faire comprendre que ceux qui s’opposent au mariage homosexuel ne sont que des réfractaires qui ont peur de tout, alors qu’il n’y a aucun danger:

Mais paraît-il, il faut respecter le principe d’égalité devant la loi et la société ayant évolué, les conséquences doivent être tirées pour mettre fin à ces résidus du passé que sont les pères et mères. Les hommes se transformant en femmes et inversement, se mariant entre eux, adoptant à tout va, ils sont discriminés. La société est autre, le droit doit suivre.

Mais cette société l’est-elle vraiment « autre » pour objectivement justifier une telle barbarie?

En 2012 en France, l’on compte environ 15.000 transsexuels, c’est-à-dire de personnes ayant changé de sexe … sur plus de 66 millions d’habitants. Les statistiques sur la population homosexuelle en France varient beaucoup selon les sources et vont de 3% à 8%.

Quant aux mariages homosexuels depuis la loi Taubira, la tendance annuelle est à la baisse: 7 367 en 2013, 10 522 en 2014, 7 751 en 2015 et environ 7 000 en 2016, (soit une moyenne annuelle de 8160). Après le pic de propagande de 2014, les chiffres baissent. Rappelons également pour comparaison, que l’on compte plus de 230.000 mariages hétérosexuels par an. Donc, les mariages homos représentent 3,4% de tous les mariages.

Pour les PACS, qui continuent à augmenter malgré le mariage homosexuel, l’on retrouve à peu près la même proportion. En 2016, il y avait 7 102 PACS homosexuels pour 181 930 PACS hétérosexuels(soit 3,8%).

Je serais curieuse de connaître les chiffres s’il n’y avait pas cette propagande constante dans les médias, dans les films, qui surmédiatisent la population homosexuelle française pour en faire une nouvelle norme sociale. Cette normalisation ayant une influence directe sur les jeunes, population particulièrement malléable. La boucle de l’auto légitimation est posée.

Il n’y a aucune statistique sur les divorces de couples homosexuels, mais l’on sait que le premier a eu lieu six mois après l’adoption de la loi. En ce qui concerne les adoptions par les couples homosexuels, l’on ne dispose non plus d’aucune statistique, l’on sait en revanche qu’elles sont infimes. Certains parlent évidemment d’homophobie. Mais deux remarques. Tout d’abord, l’adoption est le droit d’un enfant d’avoir une famille et non le droit des parents d’avoir un enfant. Il est important de ne pas renverser les priorités. Ensuite, il y a déjà plus de familles prêtes à adopter que d’enfants concernés, donc forcément les couples homosexuels ne sont pas prioritaires.

Bref, l’on voit bien que la démarche de la Ville de Paris et de la France insoumise est une démarche totalement idéologique qui ne correspond à aucun besoin objectif de la majorité de la société. Or, la démocratie est justement le gouvernement de la majorité. Ici, nous sommes en face de la dictature de la minorité. Moins de 4 % de la population a imposé ses idéaux à 96 % de la population. En face d’une idéologie totalitaire.

Par Karine Bechet Golovko

Source : Russie politics.

Les ajouts dans cette couleur sont d’H. Genséric

Commentaire (anonyme) :

Les termes « mariage pour tous » ont été choisis de préférence à « mariage homosexuel » ou « mariage entre personnes de même sexe« , afin d’ouvrir la voix, dans un futur plus ou moins proche, à d’autresmariages entre un être humain et :

– un mineur, même un bébé, afin que les pédophiles ne soient plus stigmatisés,

– un humanoïde, un robot, ou un extra terrestre,

– un objet comme une poupée gonflable, un godemichet, etc.

– une plante ou un fruit : une citrouille, un concombre,une banane, etc.

– un animal comme un chien, une chamelle, une ânesse, un serpent, etc.., de cette manière les zoophiles seront considérés comme des gens aussi normaux que les autres.



