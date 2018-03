 La phrase du jour par Jonathan Anomaly : « Par exemple, lorsque des commerçants italiens ont introduit par inadvertance la peste noire d’Asie en Europe, des milliers de Juifs ont été assassinés en représailles parce que les paysans chrétiens ont décidé que les Juifs les avaient infectés. »

La phrase du jour par Jonathan A. : « Par exemple, lorsque des commerçants italiens ont introduit par inadvertance la peste noire d’Asie en Europe, des milliers de Juifs ont été assassinés en représailles parce que les paysans chrétiens ont décidé que les Juifs les avaient infectés. »

Cet auteur déboute le trop célèbre Kevin McDonald et son staff de theoccidentalobserver.net sur cette importante question. Il le fait sur Unz.org.

Il écrit notamment (et justement) :

« Il y a aussi des raisons historiques évidentes pour lesquelles les Juifs auraient tendance à s’orienter vers des philosophies politiques libérales et cosmopolites qui mettent l’accent sur la protection des droits des minorités. Au début du XXe siècle, les socialistes ont rejeté les hiérarchies humaines naturelles et ont exhorté les minorités persécutées à renverser leurs oppresseurs. Pour de nombreux juifs, le socialisme signifiait supprimer les barrières légales et sociales auxquelles ils avaient été confrontés pendant plus d’un millénaire. Alors que les sociétés socialistes ne respectaient pas leurs promesses dans la pratique, les valeurs auxquelles elles adhéraient étaient faciles à identifier pour les Juifs. L’Holocauste a renforcé le sentiment parmi les Juifs que les mouvements nationalistes étaient dangereux et que le salut réside dans le cosmopolitisme libéral. »