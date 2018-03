Semaine sainte et pas feinte : Luis Bunuel et le génie des tambours de Calanda

Luis Bunuel et le génie des tambours de Calanda

Il existe dans plusieurs villes d’Aragon une coutume peut-être unique au monde, celle des tambours du Vendredi Saint. Les tambours sont joués à Alcañiz et Híjar. Mais nulle part, avec une force aussi mystérieuse et irrésistible que dans Calanda.

Cette coutume, qui remonte à la fin du XVIIIe siècle, avait été perdue

vers 1900. Un prêtre de Calanda, Mosén Vicente Allanegui, la ressuscite.

Les tambours de Calanda redoublent sans interruption, ou un peu moins, de midi le Vendredi Saint à la même heure le samedi, en commémoration des ténèbres qui se sont répandues sur la terre au moment de la mort du Christ, des tremblements de terre, les roches écroulées et le voile du temple déchiré de haut en bas. C’est une cérémonie collective impressionnante, chargée d’une émotion étrange, que j’ai entendue pour la première fois dès le berceau, à deux mois. Par la suite, j’ai participé à plusieurs reprises, jusqu’à il y a quelques années, en faisant connaître ces tambours à de nombreux amis aussi impressionnés que moi. En 1980, lors de mon dernier voyage en Espagne, plusieurs invités se sont rencontrés dans un château médiéval près de Madrid et se sont vu offrir la surprise d’une aube de tambours venant surtout de Calanda. Parmi les invités étaient d’excellents amis comme Julio

Alejandro, Fernando Rey et José Luis Barros. Tout le monde a dit qu’ils se sentaient émus sans savoir pourquoi. Cinq ont avoué qu’ils avaient même pleuré.

Je ne sais pas ce qui cause cette émotion, comparable à celle qui est parfois née de la musique, elle est sans doute due aux pulsations d’un rythme secret qui vient du dehors, produisant un frisson physique, libre de toute raison, Mon fils Jean -Louis a fait un court métrage, Les tambours de Calanda, et j’ai utilisé ce rouleau profond et inoubliable dans plusieurs films, notamment dans The Golden Age et Nazarin,

Au moment de mon enfance, il n’y aurait pas plus de deux ou trois cents participants.

Aujourd’hui, il y en a plus de mille, avec six cents ou sept cents tambours et quatre cents tambours.

Vers midi, le vendredi, la foule se rassemble sur la Plaza de la Iglesia. Tout le monde attend en silence, avec le tambour dans le sac à bandoulière. Si une personne impatiente avance dans le rôle, toute la foule le rend muet.

A la première cloche de l’horloge de l’église, à midi, un rugissement énorme, comme un grand coup de tonnerre, retentit dans toute la ville avec une force écrasante. Toutes les batteries redoublent en même temps. Une émotion indéfinissable cela devient bientôt une sorte d’ivresse, s’empare des hommes. Ils passent deux heures à redoubler comme ça, puis une procession est formée, appelée El Pregón (la proclamation est le tambour officiel, le prédicateur) qui quitte la place principale et fait le tour de la ville. Il y a tellement de gens qui partent que les derniers n’ont pas encore quitté la place quand les premiers arrivent de l’autre côté.

Dans la procession vont des soldats romains avec une fausse barbe (appelés putuntunes, mot dont la prononciation rappelle le rythme du tambour), des centurions, un général romain et un personnage appelé Longinos, gainé d’une armure du moyen âge. Celui-ci, qui défend en principe le corps de Dieu contre les profanateurs, bat à un moment donné un duel avec le général romain.

Les tambours courent autour des deux combattants. Le général romain se retourne pour indiquer qu’il est mort, et Longino scelle le sépulcre sur lequel il doit veiller.

Le Christ est représenté par une image qui se trouve dans un cercueil de verre.

Tout au long de la procession, le texte de la Passion est chanté, dans lequel l’expression « les perfides Juifs » apparaît plusieurs fois et a été supprimée par Jean XXIII.

Vers cinq heures tout a été accompli. Il y a alors un moment de silence et les tambours retentissent pour ne pas se taire jusqu’au lendemain à midi.

Les redobles sont régis par cinq ou six rythmes différents que je n’ai pas oubliés.

Quand deux groupes qui suivent des rythmes différents se rencontrent quand ils tournent un coin, ils se tiennent face à face, et puis il y a un vrai duel de rythmes qui peut durer une heure ou plus. Le groupe le plus faible prend alors le rythme du plus fort.

Les tambours, phénomène étonnant, écrasant, cosmique, qui frotte l’inconscient collectif, font trembler le sol sous nos pieds. Mettez simplement votre main sur le mur d’une maison pour la sentir vibrer. La nature suit le rythme de la batterie qui dure toute la nuit. Si quelqu’un s’endort bercé par le grondement des roulements de tambour, il se réveille surpris quand ils s’éloignent en l’abandonnant.

A l’aube, la membrane des tambours se colore de sang: les mains saignent de tant de redoublements. Et qu’ils sont des mains rudes, paysan.

Le samedi matin, alors que certains commémorent l’ascension du Calvaire en montant vers une colline proche du village où se trouve une via crucis, les autres continuent de jouer. À sept heures, tous se rencontrent pour la procession appelée l’enterrement. A la première cloche des douze, tous les tambours se muent jusqu’à l’année suivante. Mais, même après être revenus à la vie de tous les jours, certains habitants de Calanda se parlent encore, au rythme des tambours endormis.

1 LOS TAMBORES DE CALANDA

Existe en varios pueblos de Aragón una costumbre que tal vez sea única en el mundo, la de los tambores del Viernes Santo. Se tocan tambores en Alcañiz y en Híjar. Pero en ningún sitio, con una fuerza tan misteriosa e irresistible como en Calanda.

Esta costumbre, que se remonta a finales del siglo XVIII, se había perdido

hacia 1900. Un cura de Calanda, mosén Vicente Allanegui, la resucitó.

Los tambores de Calanda redoblan sin interrupción, o poco menos, desde el mediodía del Viernes Santo hasta la misma hora del sábado, en conmemoración de las tinieblas que se extendieron sobre la tierra en el instante de la muerte de Cristo, de los terremotos, de las rocas desmoronadas y del velo del templo rasgado de arriba abajo. Es una ceremonia colectiva impresionante, cargada de una extraña emoción, que yo escuché por primera vez desde la cuna, a los dos meses de edad. Después, participé en ella en varias ocasiones, hasta hace pocos años, dando a conocer estos tambores a numerosos amigos que quedaron tan impresionados como yo. En 1980, durante mi último viaje aEspaña, se reunió a varios invitados en un castillo medieval cercano a Madrid y se les ofreció la sorpresa de una alborada de tambores venidos especialmente

de Calanda. Entre los invitados figuraban excelentes amigos como Julio

Alejandro, Fernando Rey y José Luis Barros. Todos dijeron haberse sentido conmovidos sin saber por qué. Cinco confesaron que incluso habían llorado.

Ignoro qué es lo que provoca esta emoción, comparable a la que a veces nace de la música, Sin duda se debe a las pulsaciones de un ritmo secreto que nos llega del exterior, produciéndonos un estremecimiento físico, exento de toda razón, Mi hijo Jean-Louis realizó un corto, Les tambours de Calanda, y yo utilicé ese redoble profundo e inolvidable en varias películas, especialmente en La Edad de oro y Nazarín,

En la época de mi niñez, no habría más de doscientos o trescientos participantes.

Hoy son más de mil, con seiscientos o setecientos tambores y cuatrocientos bombos.

Hacia mediodía del Viernes Santo, la multitud se congrega en la plaza de la Iglesia. Todos esperan en silencio, con el tambor en bandolera. Si algún impaciente se adelanta en el redoble, la muchedumbre entera le hace enmudecer.

A la primera campanada de las doce del reloj de la iglesia, un estruendo enorme, como de un gran trueno retumba en todo el pueblo con una fuerza aplastante. Todos los tambores redoblan a la vez. Una emoción indefinible