De notre nouvelle alliance contre la Chine et la Russie 

De notre alliance mondiale contre la Chine et la Russie

Fête impériale pour l’empire américain en pleine forme. Le Brésil bien soumis supprime ses élections et harcèle Lula ; l’Equateur commence à morigéner son éternel protégé fatigant ; l’Argentine est rentrée dans le rang après les brouillonnes années Kirchner, Cuba discute après avoir crevé de faim pendant soixante ans. De l’autre côté du monde, le Vietnam, bombardé pendant de longues années mais pas vraiment rancunier, accepte les porte-avions US pour, écrit le NYT jactant, intimider la Chine. Si vous voulez savoir comment ce pays s’américanise (ah, la matrice US…), lisez le blogueur Linh Dinh.

La Corée du Nord est déjà encensée par le président-animateur Donald Trump qui décrètera que le froid dictateur Kim Erebus est le type le plus sympa et le plus formidable du monde ; il l’invitera en Floride. Il a au moins un savoir sûr ce Trump : il sait que le public postmoderne n’a pas de mémoire et surtout pas de préoccupations. « Continuez, ils adorent ça », disait le numéro deux à McGoohan dans l’épisode sur les élections du prisonnier.

En vieille Europe les peuples raisonnablement obèses et résignés ont revoté pour les mêmes, ou pour rien, ce qui revient au même. La boulette des migrants a été avalée sans problèmes par les électeurs et retraités Allemands et consorts et on attend avec impatience – et comme épouvantés… – l’arrivée de l’extrême droite dirigée par une lesbienne pacsée avec une sri-lankaise. La bourse monte comme toujours, l’or piétine comme toujours, le dollar se sauve comme toujours, les marchés sont rassurés par les 1500 milliards de déficit budgétaire US, qui nous effraient beaucoup moins qu’à l’époque de Bush. L’empire avance avec, malgré, sa dette immonde, et même le Kazakhstan fait machine arrière, se rapprochant des Etats-Unis et envoyant promener la Russie sur tous les sujets : voyez les honnêtes articles de mes collègues de Pravdareport.com.

La Chine et la Russie ? On peut dire aujourd’hui que le monde se ligue contre elles deux sous la férule américaine. Le chaos de Trump n’est qu’apparent et tout le monde se ligue sur ordre contre les deux géants wagnériens, le russe et le chinois donc, dirigés par des présidents à vie, et qui ne rassurent plus personne, et surtout pas leurs voisins. Bientôt la Corée du Nord se fera protéger par les USA contre la Chine ; Gap y investira pour y fabriquer des T-shirts à bas prix et on s’américanisera encore plus vite qu’à Hanoï ou à Bangkok. Car « on n’échappe pas au commerce américain » (Louis-Ferdinand Céline, dans une des meilleures pages du voyage).

Il devient même inconfortable pour un antisystème qui se plaint du déficit démocratique en occident de se réclamer de ces deux Etats poststaliniens contrôlés politiquement et socialement comme personne, et qui ne défient en rien le monde capitaliste tel qu’il dévore la planète. Guy Debord s’en doutait en parlant des pseudo-camps qui s’opposaient dans les années soixante ; et Bernanos parlait en 45 de la Russie qui a fait fortune dans l’opposition. Comme cela était bien vu… Pour le projet de société différent on repassera par contre. La population du Vietnam communiste livrée à Wall Street et au capitalisme comme la Chine communiste porte les mêmes masques antipollution !

Mais ne pleurnichons pas pour la Chine et pour la Russie.

Car ce n’est pas non plus que l’empire menace trop la Chine et la Russie. Trop gros pays. On les fout en quarantaine, on les isole comme ça en s’amusant, on vire trois diplomates et demi, on fait de la communication militaire comme disait un colonel français en Estonie. C’est comme le néo-terrorisme, cette branche de la postmoderne et dépravée communication militaire, un simulacre de troisième guerre mentale et non mondiale pour télé-assistés et hyper-contrôlés. La Chine continue de vendre sa camelote, l’Amérique d’imprimer du cyber-dollar et des fausses infos en bandeau, et la Russie vend son gaz comme personne. Le monde bourgeois aime avaler, devinait Léon Bloy, alors on ne va pas troubler sa digestion. L’empire lui ne montre que trop qu’il ne contre-attaque pas, ayant bien trop le trac. Il fera confiance aux banquiers centraux pour faire monter la dette des Etats au million de milliards, et puis basta.

C’est le pauvre Joseph McCarthy qui faisait remarquer au congrès que les USA avaient créé la puissance russe et la puissance chinoise ; aujourd’hui l’hydre à deux têtes sino-russe sert nûment les mêmes intérêts impériaux dans le monde entier.