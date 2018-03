En reprenant un verre de laid, Mme May, lisez Grasset !

USS Ford et F-35 : état de la catastrophe

Dans un article récent de son Journal-dde.crisis (18 mars 2018), PhG prenait quelques libertés coupables avec les noms de baptême de deux fleurons et poutres-maîtresses de la puissance militaire à venir des USA : « Le F-35 Monad face au USS Leibnitz : l’Unité suprême ». Ce chroniqueur irresponsable moquait d’une façon inélégante et bien peu convenable par rapport à l’étiquette des normes-Système, d’une part le fameux avion de combat F-35, alias JSF, destiné à équiper à lui seuls toutes les forces aériennes des armes américanistes (USAF, Navy et Marine Corps) et de la plupart des pays du bloc-BAO, jusqu’aux plus insolents qui osent espérer parallèlement commander des systèmes d’arme russes ; d’autre part, la nouvelle classe de super-porte-avions de l’US Navy, avec le premier de la classe, le USS Gerald Ford. C’en était au point, cette inélégance et cette inconvenance, où l’on pouvait se demander si PhG ne faisait pas, et pas rien qu’un peu, dans le FakeNewsisme.

… Eh bien, il s’avère que non.

Nous avons pensé qu’il serait intéressant pour les lecteurs de ce site de disposer de deux textes sur les deux systèmes en question, – le JSF/F-35 et le porte-avions CVN-78 USS Gerald Ford, – qui donnent avec toutes les garanties de sérieux et de probité professionnels les dernières nouvelles des deux monstres. Les deux textes sont du même auteur, Dan Grazier, l’un des principaux analystes du groupe de l’ancien Center for Defense Information (CDI) qui a été intégré il y a quelques années dans la principale organisation indépendante de surveillance des programmes et des dépenses publiques, POGO (Projet On Government Oversight). On retrouve dans l’équipe du CDI toute une nouvelle génération d’observateurs critiques du fonctionnement du monstrueux Pentagone et de ses satellites, mais aussi les noms prestigieux des “vieux” du groupe dit des “Réformateurs du Pentagone” qui connut son heure de gloire dans les années 1970 et 1980 en luttant contre le susdit Pentagone, pour certains de l’intérieur puis en-dehors du monstre après en avoir été chassés. Pierre Sprey, Franklin C. Spinney, Winslow Wheeler, William S. Lind (qui était cité dans l’article de PhG), sont parmi les collaborateurs épisodiques de cette équipe malgré qu’ils aient atteint l’âge de laretraite.

On comprend ainsi pourquoi nous tenons le Strauss Military Reform Project (nom qu’a pris l’équipe de l’ex-CDI à l’intérieur de POGO) comme la meilleure source disponible pour avoir une appréciation technique détaillée et extrêmement critique comme il faut absolument l’être de l’état et de la marche des programmes en développement. Les deux articles que nous donnons ci-dessous ont effectivement cette vertu et, répétons-le, représentent à notre estime ce qui se fait de mieux pour nourrir une appréciation des deux programmes-apocalypse auxquels elles s’intéressent.

Une différence pourtant : l’article sur le USS Gerald Ford n’est que parcellaire. Il commente la folle proposition de l’US Navy de suivre la même voie que celle du JSF : commander ferme et en production opérationnelle directe sans avoir un modèle opérationnel les deux porte-avions suivant de la classe Ford (la nouvelle classe Ford remplace la classe Nimitz, passant de 90 000 tonnes à 100 000 tonnes et introduisant évidemment une architecture électronique, informatique et robotique complètement nouvelle). Néanmoins, on trouvera dans cet article suffisamment de références pour avoir un état des lieux assez complet du programme. L’article sur le JSF, par contre, est kilométriques et représente la meilleure, la plus complète et la plus indépendante mise à jour de l’état actuel du programme.

Que nous disent ces deux programmes ?

• Le USS Gerald Ford n’est pas opérationnel et comporte de très graves problèmes. PhG s’était concentré sur la question des systèmes d’opérationnalisation de l’aviation embarquée (lancer et appontage des avions), – mais on verra qu’il y en a d’autres. Bien entendu, lorsque PhG écrivit que le Ford « possède un système d’opérationnalisation des avions embarqués (catapulte et barrières d’arrêt) qui ne fonctionne pas », – et qu’un lecteur s’en étonne après avoir vu sur une vidéo un décollage et un appontage sur le Ford, – il faut prendre la phrase comme un jugement général. On peut faire décoller et atterrir des avions sur le Ford de la même façon que Blériot a pu faire décoller son coucou des falaises de France pour le faire atterrir sur les falaises anglaises en 1909… Cela n’est pas pour autant, ni professionnel, ni opérationnel dans le sens où le problème de l’opérationnalité dans des conditions professionnellement acceptable n’est pour le USS Gerald Ford ni résolu, ni en voie de l’être. (Pour Blériot, c’est autre chose et on ne lui tiendra nulle rigueur.) A ce propos, l’article nous dit ceci sur l’état actuel de la chose, – et l’on voit même que Trump est d’accord avec PhG :

« DOT&E concludes that the current catapult design stands only a 9 percent chance of completing a 4-day combat-tempo operation without a critical failure. The ship’s electric advanced arresting gear is supposed to be able to go 16,500 landings between mission failures. So far, the best it can do is 19. The problems with these systems are bad enough that President Trump, in slightly more colorful language, has called for the Navy to return to steam-powered systems. »

• Le F-35 n’est pas opérationnel et sans le moindre doute il ne le sera jamais dans des conditions de combat où il serait censé assurer l’air dominance jugée absolument nécessaire pour l’exercice de la puissance militaire américaniste. “Pourtant, il vole”, comme dirait sur un ton désespéré Galilée si on le plaçait enfin à la tête du Pentagone : effectivement, mais dans quelles conditions… L’article fourmille de tant de détails catastrophiques, de tant d’impasses potentielles, de tant d’interférences dévastatrices sur le fonctionnement de cette chose im-monde, qu’on a de la difficulté à donner un résumé qui rende compte de l’énormité du cas. Il faut avoir le temps de le lire, – l’article est vraiment très long, – pour avoir une image précise de l’ampleur absolument sans précédent de la catastrophe qu’est ce programme. Le F-35 est actuellement complètement dominé par tous les avions US de l’ancienne génération qu’il doit remplacer à lui tout seul. Donnons tout de même ce détail où le F-35 est comparé pour la mission d’appui tactique au très-vénérable A-10 (premier vol en 1969) que l’USAF a pourtant voulu liquider à plusieurs reprises depuis 1985, sans doute parce qu’il excellait dans sa mission, et qui reste avec obstination, et de très-loin, son meilleur avion pour cette mission :

« The F-35 contract mandates that it must match or exceed the combat capabilities of legacy aircraft, especially in the air-to-air, deep strike, and close air support missions. In the crucial close support mission, the venerable and battle-proven A-10 is one of the aircrafts the F-35 was designed to replace. As of now, testing shows the F-35 is incapable of performing most of the functions required for an acceptable close support aircraft, functions the A-10 is performing daily in current combat. »

(On appréciera également les détails concernant les performances évidemment catastrophiques [qualificatif comme devise du JSF], notamment pour l’appui tactique, du casque intégré du pilote, le ci-devant HMDS [Helmet Mounted Display System] – $600 000 l’exemplaire. La chose interprète électroniquement pour le pilote ce qu’il doit “voir”, le monde [et l’objectif] au-delà de sa vision. La susdite-vision est si complètement déformée qu’en croyant tirer sur l’ennemi avec son canon de 20mm, le pilote a toutes les malchances de décimer les unités américanistes qu’il est censé soutenir dans le combat au sol.)

L’ensemble donne diablement à penser : les deux programmes représentent une part très importante de la puissance militaire américaniste d’un demain qui est presque leur aujourd’hui. La situation dans les autres grands programmes (les destroyers DDG-1000 de la classe Zumwalt) n’est pas différente. C’est toute une puissance militaire qui est en train de basculer dans un effondrement sophistiqué, marquant pour son domaine le paroxysme de la crise du technologisme dans laquelle nous nous trouvons.

Les deux articles sont donc du même auteur, Dan Grazier. Nous avons placé le plus court en premier, pour ne pas “l’étouffer” sous le mastodonte qui suit : d’abord, l’article sur le USS Gerald Ford, du 27 mars 2018 ; ensuite, celui sur le F-35 (JSF), le 19 mars 2018.

