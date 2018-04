Saint Augustin et la catastrophe spectaculaire

Nous passons environ neuf heures par jour devant un artéfact électronique à voir des spectacles, jeux, messages, infos (Michael Snyder). Dans les trains on ne voit que des gens colletés à un écran, même de téléphone. Dans les maisons et dans les bars, les télés sont tout le temps allumées pour ahurir à coups de météo ou de menace russe.

L’occidental est abreuvé et/ou vidé de lui-même devant un miroir éternel. On ne va pas épiloguer sur cet abrutissement général qui ne frappe plus personne, ou presque, on va parler de l’attitude des saints face à cela. Aujourd’hui le clergé branché s’en fout, mais les docteurs de l’Eglise non. Dans l’antiquité romaine, si souvent comparée à la nôtre, on évoque le théâtre, les jeux, le cirque, les courses de char (F1, tiercé…). Chrysostome évoque même la pornographie (fantasmer avec une actrice absente contre laquelle l’épouse ne peut rien faire, il l’écrit tel quel).

On a cité ici Chrysostome, mais on se répètera :

« Et il reprend la même argumentation de l’amollissement par le spectacle dans une autre homélie :

» Ne voyez-vous pas que ceux qui reviennent du théâtre sont amollis? Cela vient de ce qu’ils font une grande attention à ce qui s’y passe: ils sortent delà après avoir gravé dans leur âme ces tournements d’yeux, ces mouvements de mains, ces ronds de jambes, les images enfin de toutes ces poses qu’ils ont vues produites par les contorsions d’un corps assoupli. S’ils se montrent si préoccupés de perdre leur âme, et s’ils conservent ensuite le souvenir bien net de ces spectacles, ne serait-il pas insensé que nous, qui, en imitant ce que nous voyons ici; nous rendrons semblables aux anges, nous n’apportions pas autant de zèle à en conserver les bienfaits que les spectateurs en apportent aux représentations théâtrales ? »

Ailleurs :

» Au retour de la place publique, des théâtres, des autres réunions mondaines, nous traînons après nous la foule des soucis, des découragements, des maladies de l’âme; nous les rapportons dans nos maisons… »

L’acédie se développe via la médiocrité sociale et la fréquentation bas de gamme : comme Chrysostome a raison !

Ici on va citer saint Augustin et sa cité de Dieu (livre I, XXX). Epoque grave, fin de Rome :

« O esprits en délire! quel est donc ce prodige d’erreur ? Que dis-je? de frénésie ? Quoi ? tous les peuples de l’Orient pleurent la perte de Rome ! Aux extrémités de la terre, dans les plus grandes cités, c’est une consternation profonde, un deuil public ! »

Il rappelle la nuisance du théâtre qui frappait Scipion :

« Et vous, vous courez aux théâtres, vous les assiégez, vous les encombrez, et votre folie irrite encore la malignité de leur influence ! C’est cette maladie, ce fléau des âmes Hanc animorum labem ac pestera, cette entière subversion de probité et d’honneur que Scipion redoutait pour vous, quand il s’opposait aux théâtres, quand il prévoyait quelle facilité l’heureuse fortune aurait à vous corrompre et à vous perdre, quand il ne voulait pas vous affranchir de la peur de Carthage; car il ne croyait pas à la félicité d’une ville, où les murailles sont debout et les moeurs en ruines.

On répète (pour Simon !) en latin cette merveille :

Neque enim censebat ille felicem esse rempublicam stantibus moenibus, ruentibus moribus

Le combat est souvent perdu, reconnait le saint ; Il rappelle ce qu’on fait de la tranquillité-prospérité (Juvénal en a parlé ainsi, je l’ai évoqué dans mon livre sur Rome) :

« Mais les esprits de perversité ont eu sur vous plus de crédit pour vous séduire, que les hommes de prévoyance pour vous sauver. Aussi vous ne vous laissez pas imputer le mal que vous faites, et vous imputez au christianisme le mal que vous souffrez; car, dans la sécurité, ce n’est pas la paix de la république, c’est l’impunité du désordre que vous aimez ; la prospérité vous a dépravés, et l’adversité vous trouve incorrigibles. »

Et comme je citai Juvénal, sa satire :

« Aujourd’hui nous souffrons des maux d’une longue paix, plus cruelle que les armes ; la luxure nous a assaillis pour la revanche de l’univers vaincu. Aucun crime ne nous manque, aucun des forfaits qu’engendre la débauche, depuis que la pauvreté romaine a péri ».

Saint-Augustin achève sa belle vague de reproches (son latin est magnifique) :

« Il voulait, ce grand Scipion, que la crainte de l’ennemi vous préservât de la défaillance dans le vice; et vous brisés par l’ennemi, vous ne vous êtes pas même retournés contre le vice ; vous perdez le fruit du malheur, devenus les plus misérables sans cesser d’être les plus méchants des hommes. Et vous vivez pourtant; et c’est un bienfait de Dieu, lui dont la clémence vous invite à vous corriger par la pénitence, lui qui a déjà permis à votre ingratitude d’échapper, sous le nom de ses serviteurs, dans les monuments de ses martyrs à la fureur de vos ennemis. »