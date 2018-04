Saint Thomas d’Aquin et le gouvernement par la crainte

C’est un secret de Polichinelle qu’on nous gouverne par la crainte : terrorisme, fascisme, islamisme, nationalisme, populisme, antilibéralisme, climatologie, Russie, Chine, Iran, Corée, tout leur sert à nous faire peur, à nos élites bienveillantes. Saint Thomas nous aide à comprendre cette phobie-manie/cratie.

« D’après Aristote, bien que dans la crainte les esprits se retirent de l’extérieur vers l’intérieur, leur mouvement n’est cependant pas le même que dans la colère. Dans la colère, les esprits sont chaleureux et subtils, par suite du désir de vengeance, ils ont donc tendance à monter. Ainsi se rassemblent-ils dans la région du cœur, ce qui rend les gens en colère prompts et audacieux pour attaquer. Mais dans la crainte, à cause de l’envahissement du froid, les esprits ont tendance à descendre, ce froid venant de ce qu’on se représente son insuffisance. Loin de se rassembler dans la région du cœur, la chaleur et les esprits s’enfuient loin du cœur. »

Le réchauffement climatique sert le refroidissement politique, et notre retraité réélit sa Merkel, sa May, son Macron. Courage, Fillon !

Saint Thomas :

« Et c’est pourquoi ceux qui ont peur tardent à attaquer, et prennent plutôt la fuite.

Il ne semble pas, car ce qui empêche la délibération ne peut être ce qui la favorise. Or la crainte empêche la délibération, car toute passion trouble le calme requis au bon emploi de la raison.

Reprenons Cicéron :

« Le conseil est un acte de la raison méditant et délibérant sur les choses à venir. Or il y a une crainte “ qui chasse les pensées et fait sortir l’esprit de lui-même ”, selon Cicéron. Donc la crainte ne favorise pas la délibération, elle l’empêche.

On ne délibère pas seulement pour éviter des maux, mais aussi pour obtenir des biens. Mais de même que la crainte regarde les maux à éviter, l’espérance regarde les biens à obtenir. Donc la crainte ne favorise pas la délibération plus que ne fait l’espoir ».

La crainte empêche-t-elle d’agir ? Le Docteur répond :

« Apparemment oui, car ce qui empêche surtout d’agir c’est le trouble de la raison, directrice de l’action. Or la crainte trouble la raison. Donc elle empêche d’agir. »

Elle rend maladroit :

« 2. Quand on fait quelque chose avec crainte, on manque plus facilement son affaire; il est difficile d’avancer sans tomber, sur une poutre haut placée, parce qu’on prend peur; on ne tomberait pas si l’on marchait sur la même poutre placée par terre, car la crainte aurait disparu.

La paresse, ou indolence, est une forme de crainte. Or elle empêche d’agir. »

C’est très vrai et relisez mes textes sur Cassien et l’acédie/paresse. La peur rend déprimé et inactif.

Plus implacable que jamais, malgré l’apôtre Paul (je lirais volontiers une étude sur leurs divergences), Saint Thomas ajoute :

« Notre activité extérieure procède de l’âme comme principe moteur, et des membres comme instruments. Or il arrive qu’une opération puisse être gênée dans son exercice par une défectuosité soit de l’instrument soit du moteur principal. Du point de vue des organes corporels, la crainte, en ce qui dépend d’elle, est toujours de nature à gêner Du point de vue des organes corporels, la crainte, en ce qui dépend d’elle, est toujours de nature à gêner l’activité extérieure par la perte de chaleur qu’elle entraîne dans les membres. »

Une crainte raisonnable pourrait motiver les gens. Donc il faudra les épouvanter :

« Mais du point de vue de l’âme, s’il s’agit d’une crainte modérée qui ne trouble pas beaucoup la raison, elle aide à bien agir, car elle donne du souci et rend plus attentif dans la délibération et dans l’action. Mais si la crainte prend de telles proportions qu’elle bouleverse complètement la raison, elle empêche d’agir, même au point de vue de l’âme. »

l’activité extérieure par la perte de chaleur qu’elle entraîne dans les membres. »

Une crainte raisonnable pourrait motiver les gens. Donc il faudra les épouvanter :

« Mais du point de vue de l’âme, s’il s’agit d’une crainte modérée qui ne trouble pas beaucoup la raison, elle aide à bien agir, car elle donne du souci et rend plus attentif dans la délibération et dans l’action. Mais si la crainte prend de telles proportions qu’elle bouleverse complètement la raison, elle empêche d’agir, même au point de vue de l’âme. Mais ce n’est pas le cas envisagé par S. Paul. »

~