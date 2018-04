De la disparition des paradis terrestres à pâques et dans le reste… ici une splendide image d’Un homme nommé cheval ! Lisez Black Elk speaks, lecteurs ! Et achetez du Nicolas Bonnal, il meurt de faim !!!

De la disparition des paradis terrestres

Je revoyais un maigre opus des années 80, contre toute attente (against all odds), remake raté d’un des films noirs du maître hollywoodien Jacques Tourneur. La femme fatale s’est réfugiée au Mexique, dans l’île de Cozumel. Elle vit dans un appartement perdu, alors qu’un hurricane a détruit un lotissement touristique.

Par curiosité je suis allé voir sur booking.com ce qui se passait à Cozumel (ah, les ruines mayas, ah les tropiques, ah les eaux cristallines, ah les petits baigneurs !). Eh bien c’est recouvert.

Tout est recouvert partout. Almeria, Phuket, Tahiti, Moorea, la Martinique, à part mille mètres carrés pour les politiques et oligarques. Tout est recouvert partout et les paradis ont disparu sous les lotissements, les condominiums, les casinos, les supérettes.

Godard avait parlé de la télé qui recouvre le monde ; et bien c’est pareil avec la construction. Les bâtisses ont débaptisé le monde et profané les paradis.

Nostalgiques, petits ringards, s’abstenir ! Le capital triomphe, et sa stratégie immobilière, et sa stratégie de choc. Car le pauvre Sri Lanka où j’ai vécu quelques temps au milieu des années 90 a été recouvert de programmes. Naomi Klein expliqua que les hurricanes ne servirent pas à chasser les promoteurs, mais les pécheurs et villageois. Victimes, on les refoule (ils deviennent réfugiés ici) et on coule du béton pour mettre la plage à la page. La plage en devient toute bête, du béton.

Un peu d’histoire…

Les romains avaient déjà dépoétisé la réalité, leur pragmatisme consumériste recyclant la nature en commodités ; c’est ainsi que les fontaines sacrées des Gaulois devenaient de simples spas. C’est le christianisme qui, comme l’a compris Chateaubriand dans sa modèle étude sur le génie de cette « religion », rendit à la nature sa dignité et ses droits et l’arracha au bitume romain. Le monde industriel et postchrétien s’est adonné à cœur joie à la profanation de la réalité. La Création est devenue la Nature à l’époque des Lumières et la Nature environnement. Le tourisme d’abord promis à une élite d’écrivains et de voyageurs, surtout britanniques (cf. le Grand Tour) s’industrialise au dix-neuvième siècle et commence alors à tétaniser les bons esprits comme Théophile Gautier qui écrit dans son très remarquable voyage en Espagne (plus d’actualité que jamais ; il vaut tous les guides du routard et tous les Lonely Planet de la création et des pages vacances de vos journaux subventionnés :

« C’est un spectacle douloureux pour le poète, l’artiste et le philosophe, de voir les formes et les couleurs disparaître du monde, les lignes se troubler, les teintes se confondre et l’uniformité la plus désespérante envahir l’univers sous je ne sais quel prétexte de progrès. Quand tout sera pareil, les voyages deviendront complètement inutiles, et c’est précisément alors, heureuse coïncidence, que les chemins de fer seront en pleine activité. »

J’ai vu des paradis se muer en enfers. Et le propre de l’enfer c’est qu’on n’en touche jamais le fond.

Puis Léon Bloy imagina le pire dans le monde crapuleux et bourgeois de la IIIème république à qui il tord le cou dans son Exégèse des lieux communs. Bloy imagine que de même que l’on détruit toutes les îles tropicales, que de même que l’on construit des parcs en l’honneur de Dracula en Roumanie ou des zombis à Détroit, on fera (« on », explique-t-il magiquement, c’est le chef du bourgeois) des copies touristiques du vrai paradis terrestre.

Je vous laisse apprécier la prose du maître (Exégèse, CI -, monter une affaire) :

« La plus belle affaire du monde serait le lotissement ou la vente au doigt mouillé du Paradis terrestre. Il y aurait de l’argent à gagner, si l’état embryonnaire de nos connaissances géographiques ne s’y opposait pas invinciblement. Par bonheur, il est caché, ce lieu de délices, bien caché et bien gardé…

Essayez de vous mettre en face de cette horreur : l’exploitation et le dépeçage du Paradis terrestre ; l’irruption du notaire, du métreur, de l’entrepreneur et des tramways électriques sous ces ombrages de six mille ans qui ont vu l’Innocence humaine… !

Par nature le Bourgeois est haïsseur et destructeur de paradis. Quand il aperçoit un beau Domaine, son rêve est de couper les grands arbres, de tarir les sources, de tracer des rues, d’instaurer des boutiques et des urinoirs. Il appelle cela « monter » une affaire. »

Je laisse Lawrence Auster conclure dans son livre sur la disparition de l’américain de souche européenne en Amérique, qui succède à la disparition des américains de souche…

« There will be no American renaissance-except perhaps as some faceless subdivision of the global shopping mall.”

