La Hyre semble redouter la saison des grosses invasions. Ici à Caen, j’en ai eu un instantané avec ces quelques rayons de soleil régénérateur de crétins et ces degrés grapillés au bonheur des caves : terrasses remplies d’un coup de simili-Français, dressés façon Pavlov été-fiesta, mines et trognes resplendissantes de cadavres thanatopraxiés par l’air du temps et du festif coûte que coûte… Et ce n’est qu’une mise en bouche de ce qui sera déféqué à partir de juin…

