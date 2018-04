La Hyre commente Nicolas Bonnal – et Homère, et pâques, et les évangiles…

Prodigieux, les Grecs c’est évident ont plus qu’effleuré le Dieu unique, mais s’IL s’était révélé à eux, ils ne l’auraient pas livré comme vous savez qui.

Enfin Fénélon n’a-t-il pas écrit un Télémaque pour l’éducation du Grand Dauphin ?!! Quoi de plus propice à vanter les vertus que les épopées grecques ?

Il y aurait long à dire des pérégrinations d’Ulysse de son absence avec celle du Christ dans le désert.

A propos je songeais à ces quarante jours de Tentations, de Privations, et d’Épreuves dans le désert et je rélisais que c’était là initialement le temps du chemin qui séparait de la Terre Promise du peuple élu, fraîchement libéré du joug pharaonique. A cause de ses tentations envers Dieu, de ses provocations, cela lui prit 40 ans d’errances et même Moïse ne put y entrer, victime de ses frères qui le firent douter au rocher de Mériba.

Le Christ donc, comme pour réparer (surtout accomplir) ces affronts et qu’une fois pour toute la Volonté du Dieu fut faite sur la Terre comme au Ciel.

Le Christ donc, à Lui seul, aurait effectué ce trajet inverse de la Terre Promise à la libération de l’homme de l’emprise, de l’esclavage et du péché, et c’est merveilleux !

Si tu es Fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. Luc 4-3.

D’où la Tentation de satan de transformer par la Parole la pierre en pain (au Christ, lui le Verbe !) car les juifs avaient demandé du pain à Dieu qu’il leur offrit la Manne, le Pain des Anges, mais qui les châtia sitôt. etc…

C’est une mise en abîme des deux Pâques juives et chrétiennes intimement liées au Christ, Lui Seul ayant finalement réalisé les deux. Là où les hébreux avaient faillit.

Il accomplit l’Ancien Testament pour mieux préparer le Nouveau et la Nouvelle Alliance.

Les 40 jours du Christ dans le désert sont les 40 ans du peuple élu, ainsi, libéré de la Tentation et de toute emprise, il put faire son entrée triomphale à Jérusalem et souffrir LIBREMENT Sa Passion. Le Fils de l’homme et tous les hommes étaient enfin délivrés des fils de Cham et de l’esclavage en terre de Canaan.

Il fallait donc que le Christ accomplisse l’ancienne Pâques pour nous en révéler le Sens caché et finalement faire sa Pâques la Vraie, celle du Triomphe de la chair sur la mort et le rachat de notre dette et de nos péchés. Tout était donc accompli, pleinement accompli.

J’ai eu la joie de recevoir l’onction des huiles saintes (que l’on doit suivre une fois durant le Grand Carême) par Sept fois des prêtres vous oignent le front, les yeux, les ouïes,

les narines, les lèvres la gorges le dessus et l’intérieur des mains, par le signe de la Croix. Quelle joie je les avait toutes manquées… Et je me suis retrouvé dans l’église de Montgeron,

une merveille d’entre les merveilles, avec son iconostase du Frère Grégoire Krug, c’est son chef d’oeuvre avec le Skit du Saint Esprit.