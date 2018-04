Quand les Français libéraient la Grande Mosquée des terroristes sans se faire égorger comme des moutons…

La prise de la Grande Mosquée est la prise d’otages par des fondamentalistes islamistes et opposants à la famille royale saoudienne, de la mosquée Al-Masjid al-Haram, à La Mecque (Arabie saoudite), le . Ce coup de force ébranle le monde musulman puisqu’il se déroule dans le lieu le plus saint de l’islam et que, si la plupart des pèlerins ont regagné leur domicile à la suite du hajj (pèlerinage) qui s’est terminé trois semaines plus tôt, 50 000 fidèles sont à l’intérieur de l’enceinte. Sur place, les rebelles, peu soucieux de devoir surveiller les 50 000 otages, en retiennent près de 130. Par la suite, un nombre important de membres des forces de sécurité saoudiennes et d’islamistes sont tués dans la bataille que les forces de l’ordre livrent pour récupérer le contrôle du site.

Juhayman ibn Muhammad ibn Sayf al-Otaibi.

Le , premier jour de l’an 1 400 (1 Mouharram) du calendrier musulman, un groupe d’environ 200 fondamentalistes islamistes, composé de Saoudiens et d’Égyptiens étudiants à l’Université islamique de Médine, lourdement armés1, prend par la force le contrôle de la mosquée Al-Masjid al-Haram à La Mecque. À la tête de cette prise d’otage, qui implique aussi bien des hommes que des femmes, se trouve Juhaiman ibn Muhammad ibn Saif al Utaibi, caporal retraité de la Garde nationale saoudienne (en) qui appartient à une puissante famille sunnite du Najd1.

En premier lieu, il souhaite la reconnaissance de son beau-frère Mohammed Ben Abdallah Al Qahtani, présent avec eux, comme le Mahdi censé apporter la justice sur terre. Il justifie ses actions par le fait que la dynastie des Al Saoud a perdu sa légitimité, puisqu’elle est corrompue, qu’elle vit dans le luxe et qu’elle a détruit la culture saoudienne par sa politique d’ouverture à l’Occident2.

Malgré la planification minutieuse de Juhaiman, les choses ne débutent pas de la meilleure des manières pour les opposants, lorsqu’un garde est abattu par un dissident nerveux, ce qui constitue un sacrilège dans la loi islamique : les effusions de sang sont interdites dans la ville de La Mecque.

Cette attaque laisse dans un premier temps le gouvernement saoudien complètement paralysé. Avant d’entreprendre quoi que ce soit dans le lieu sacré, le gouvernement doit demander la permission d’agir aux autorités religieuses ; jusqu’à ce que les oulémas accordent une dispense pour permettre le port d’armes dans la Grande Mosquée. Mais la Garde nationale saoudienne (GNS) qui se lance à l’assaut à partir du 22 novembre se révèle inefficace pour débloquer la situation. Cent vingt-sept de ses hommes sont tués dans des tentatives pour récupérer le contrôle de la mosquée3.

Après l’échec des Saoudiens, les terroristes se réfugient dans d’immenses souterrains sous l’enceinte sacrée où ils continuent de séquestrer des milliers de pèlerins4. Le roi Khaled ben Abdelaziz Al Saoud demande le renfort de forces de sécurité américaine et française. Le président de la République Valéry Giscard d’Estaingfait appel au GIGN. Un groupe de cinq hommes commandé par le capitaine Paul Barril et assisté d’une équipe du SDECE s’envole vers l’Arabie en Falcon 20 et débarque le 23 novembre. Aujourd’hui encore, bien qu’on ignore le rôle officiel des forces de sécurité française et saoudienne dans la sortie de la crise, le commandant Christian Prouteau, créateur du GIGN, a donné plus de détails sur le rôle de conseil des forces françaises, dans une interview publiée en 20155. Le soutien apporté aurait été essentiellement humain, sous la forme de trois experts du GIGN dépêchés sur les lieux pour aider les forces saoudiennes à mettre au point une intervention dans les sous-sols de la Grande Mosquée à l’aide de gaz incapacitant6.

L’interdiction d’entrer dans la Grande Mosquée autour de la Kaaba pour les non-musulmans et le fait que les Saoudiens, soucieux de leur légitimité dans le monde musulman, ne mentionnent pas les Français dans les rapports officiels, contribuent à laisser planer la confusion quant au rôle de chacun7. Pour éviter l’intervention de non-musulmans dans le périmètre sacré, les gendarmes du GIGN ont dû se soumettre à une rapide cérémonie de conversion à l’islam8. D’après Christian Prouteau, les gendarmes français ne sont pas physiquement entrés dans la mosquée mais ont utilisé des moyens d’interventions à distance : des gaz incapacitants CB (du chlorobenzylidène malononitrile) ont été injectés dans leur version liquide jusqu’aux souterrains grâce à des trous perforés dans les dalles de béton et ont été dispersés dans leur version gazeuse par les forces d’assaut (munies de masques à gaz) au fur et à mesure de leur avancée9.

Au soir du 4 décembre, deux semaines après le début du siège, les forces saoudiennes aidées des Français reprennent le contrôle du lieu saint, après une bataille qui a fait selon le bilan officiel 244 morts (117 terroristes, 127 membres des forces de sécurité), dont Mohammed Ben Abdallah Al Qahtani, et 600 blessés. Les récits de l’assaut divergent considérablement, même entre les différents rapports officiels. La suggestion d’inonder la Grande Mosquée et d’y faire descendre un câble électrique pour électrocuter les rebelles a été rejetée.

Utaybi et 62 autres prisonniers sont décapités dans différentes villes d’Arabie saoudite le (39 Saoudiens, 10 Égyptiens, 6 Yéménites, quelques Koweïtiens, Irakiens et Soudanais). Plusieurs autres prisonniers sont exécutés secrètement au cours des mois suivants. Un prisonnier Afro-américain est rapatrié aux États-Unis10.