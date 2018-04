La Hyre commente l’actu à sa manière (matière) grise

Dites-moi qu’est ce que cet Hawkins qui vient de mourir et que l’on présentait comme un sage parmi les sages (combien de citation après sa mort sur les murs des facebouc-cons) et tout en étant d’une niaiserie indisposante.

Jamais compris cette indécence de nous présenter ce bonhomme en fauteuil avec son ordinateur intel (i-e la moitié de l’intel-LIGENCE)

En tout cas on se rassure avec la taille-land, et sons soucis cosmético-hygiénique. Pourtant malgré leurs effort l’habit n’y fait pas encore le moine, encore qu’il va falloir s’attendre à voire des moines de ce genre avec françois Berlingo.

A NE PAS PUBLIER :

A quand Conne-Bandit évêque ou cardinal, il est écolo et porté sur la jeunesse, tout en étant de gauche et médiatisé le profil idéal. L’infaillibilité papale va être de plus en plus difficile à avaler, d’autant que ce n’est guère l’orifice initialement visé…