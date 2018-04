Après sa guerre contre la Russie (ou la Syrie), The Donald sera jugé et con damné ! Par le NYT…

C’est votre président, mesdames et messieurs. C’est ainsi que Donald Trump fait des affaires, et ce sont les gens avec lesquels il s’entoure.

M. Trump a passé sa carrière en compagnie de développeurs et de célébrités, mais aussi d’arnaqueurs, de contre, de requins, de crétins et d’escrocs. Il coupe les coins, il ment, il triche, il s’en vante, et pour la plupart, il s’en est tiré, protégé par des menaces de procès, de l’argent et de sa propre bravade. Ces méthodes peuvent s’avérer avoir leurs limites lorsqu’elles sont appliquées à partir du bureau ovale. Bien que les dirigeants républicains au Congrès gardent un silence lâche, M. Trump a maintenant de vraies raisons d’avoir peur. Un raid sur le bureau d’un avocat ne se produit pas tous les jours; cela signifie que plusieurs représentants du gouvernement et un juge fédéral avaient des raisons de croire qu’ils trouveraient la preuve d’un crime là-bas et qu’ils ne faisaient pas confiance à l’avocat pour ne pas détruire cette preuve.

Lundi, quand il a comparu avec son équipe de sécurité nationale, M. Trump, dont la devise pourrait être: «La balle s’arrête n’importe où sauf ici», blâmait avec colère tous ceux à qui il pouvait penser de «l’injustice» d’une enquête qui a déjà consommé première année de sa présidence, mais commence seulement maintenant à chauffer. Il a dit que le procureur général Jeff Sessions a fait « une très grave erreur » en se récusant de superviser l’enquête – l’implication étant qu’un procureur général plus loyal aurait entravé la justice et bloqué l’enquête. Il s’est plaint des «choses horribles» qu’Hillary Clinton a commises «et de tous les crimes qui ont été commis». Il a appelé l’équipe A des enquêteurs du bureau du conseiller spécial, Robert Mueller, «le groupe le plus partial. « Quant à M. Mueller lui-même, » nous verrons ce qui se passe « , M. Trump a dit. « Beaucoup de gens ont dit: » Vous devriez le virer. «

En fait, les descentes dans les locaux de l’avocat de M. Trump, Michael Cohen, ont été menées par l’unité publique de corruption du bureau du procureur fédéral à Manhattan et à la demande non pas de l’équipe de l’avocat spécial mais d’un mandat de perquisition. Les enquêteurs à New York ont ​​obtenu suite à un renvoi par M. Mueller, qui a d’abord consulté le sous-procureur général, Rod Rosenstein. Pour résumer, un ancien directeur du FBI nommé par les républicains a consulté un sous-procureur général nommé par les républicains, qui a ensuite autorisé une référence à un bureau du FBI non connu pour son parti pris anti-Trump. Etat profond, en effet.

M. Trump a également critiqué les autorités qui, a-t-il dit, « ont fait irruption dans » le bureau de M. Cohen. « Le privilège avocat-client est mort! », A tweeté le président mardi matin, durant ce qui était probablement son temps de travail. Il s’est trompé. Le privilège est l’un des plus sacro-saints du système juridique américain, mais il ne protège pas les communications en cas de crime. Quoi qu’il en soit, pourrait-on demander, si tout cela est une grande chasse aux sorcières et que M. Trump n’a rien d’illégal ou de fâcheux à cacher, pourquoi se soucie-t-il du privilège en premier lieu?