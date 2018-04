Marx et le génie mondial américain

« De fait, la caractéristique de la révolution américaine, c’est l’impérialisme au sens le plus dialectique du terme… Le capital ressent toute limite comme une entrave intolérable. Il se développe donc irrésistiblement au-delà des barrières nationales et des préjugés. Il abat devant lui tout ce qui n’est pas capitaliste, et il est lui-même en révolution constante, brisant toutes les entraves au développement des forces productives, à l’élargissement des besoins, à la diversité de la production, à l’exploitation et à l’échange de toutes les forces naturelles et spirituelles. Pour Marx, c’est aux États-Unis qu’apparaît le plus clairement cette Propriété inhérente au capital: la force impérialiste de propagation de l’industrie anglaise, puis celle du capital américain qui gagna bientôt tout l’immense territoire de l’Atlantique au Pacifique, pour submerger ensuite le monde entier, après avoir déchu l’Angleterre de sa position de monopole sur le marché mondial et lui avoir ravi le rang de première puissance industrielle du monde. »

La guerre civile américaine, les éditions sociales, préface, classiques.uqac.ca.