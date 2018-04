Philippe Grasset : « Le nouveau cabinet sera un “cabinet de guerre”. En russe, une Stavka. Pour les étrangers, le nouveau cabinet de guerre de Poutine ressemblera à la Stavka mise en place par Joseph Staline après le lancement de l’invasion allemande du 21 juin 1941. »

On proposera comme conclusion l’hypothèse que l’élection de Poutine du 18 mars, avec les effets extérieurs qu’elle a engendrés, a fixé peut-être décisivementl’affirmation russe de la résistance, la mesure de sa résolution : on verra ce qu’il en est demain en Syrie, ou bien après-demain en Ukraine par exemple. Si elle n’a pas résolu ce que nous nommerons décidément “l’énigme du Système”(qui se manifeste dans le comportement US), la Russie tend à nous signifier qu’elle ne veut plus reculer devant cette énigme selon le simple argument qu’il s’agit d’une énigme ; à l’énigme elle-même de se découvrir pour ce qu’elle est, éventuellement en s’effondrant en fumée ou en poussière, ce qui serait élégant et bienvenu.

