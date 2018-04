Quand Marx et Engels prévoyaient les guerres européennes : vingt millions de morts, conflits raciaux, révolution russe…

Quand Marx et Engels prévoyaient les guerres européennes

Engels :

« Et ne s’est-elle pas réalisée à la lettre la prédiction que l’annexion de l’Alsace-Lorraine « jetterait la France dans les bras de la Russie 3 » et qu’après cette annexion l’Allemagne ou bien deviendrait le valet servile de la Russie, ou bien serait obligée, après un court répit, de s’armer pour une nouvelle guerre, et, à vrai dire, « pour une guerre raciale contre les races latines et slaves, coalisées » ? Est-ce que l’annexion des provinces françaises n’a pas poussé la France dans les bras de la Russie ? Bismarck n’a-t-il pas vainement, pendant vingt années entières, brigué les bonnes grâces du tsar, s’abaissant à des services plus vils encore que ceux que la petite Prusse, avant qu’elle ne fût « la première puissance d’Europe », avait coutume de déposer aux pieds de la Sainte-Russie ? Et ne voit-on pas quotidiennement, suspendue au-dessus de notre tête, telle l’épée de Damoclès, la menace d’une guerre, au premier jour de laquelle tous les traités d’alliance des princes s’en iront en fumée ? D’une guerre dont rien n’est sûr que l’absolue incertitude de son issue, d’une guerre raciale qui livrera toute l’Europe aux ravages de quinze à vingt millions d’hommes armés ; et si elle ne fait pas encore rage, c’est uniquement parce que le plus fort des grands États militaires est pris de peur devant l’imprévisibilité totale du résultat final. »

Marx ?

Le 1er septembre 1870, Marx écrivait à Sorge :

« La guerre actuelle conduit – ce que les ânes prussiens ne voient pas, ne peuvent pas concevoir – aussi nécessairement à ta guerre entre l’Allemagne et la Russie que la guerre de 1866 à la guerre entre la Prusse et la France. C’est là le meilleur résultat que je puisse en attendre pour l’Allemagne. Le vrai « prussianisme » n’a jamais existé autrement et ne peut exister autrement qu’en alliance avec la Russie et dans une servile dépendance envers la Russie. En outre, cette guerre no 2 fera-t-elle office de sage-femme à l’égard de l’inévitable révolution sociale en Russie ? »

Marx prévoyait donc la première guerre mondiale et la révolution russe…