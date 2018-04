Un lecteur écrit à The Donald pour lui demander de se méfier. Cave Donald ! Morituri de rire te salutant !

Il y a déjà un certain temps (et je ne suis pas seul) à dire que la Russie devait réagir aux attaques américaines de façon intelligente et ciblée, histoire de leur faire comprendre d’une part, qu’elle est prête et ne tolérera plus de telles attaques et, d’autre part, pour la raison ultra simple, qu’en face ils se croient tout puissants et invincibles et que seule une défaite cuisante mais limitée et SPECTACULAIRE ( un porte avion, un destroyer lance-missiles par le fond) calmerait les politiques zombis et ferait réfléchir les généraux (car il y en a qui réfléchissent) comme l’amiral Fallon qui en 2007 je crois s’était opposé à une attaque de l’Iran. Descendre un Rafale ou deux clamerait aussi Macron. La seule raison à mon avis pourquoi la Russie ne l’a pas encore fait c’est que ses bases syriennes ne sont pas suffisamment sécurisées malgré les S400 et les Pansir, mais je peux me tromper. Car je pense que Poutine et ses généraux ont dû déjà depuis longtemps étudier la question sous toutes ses coutures. Si riposte il y aura, cela voudra dire que la Russie est prête et se sent sure à 90%. Et qu’alors, il y aura du sport.

