La Russie au pied du mur : le K Poutine vu par un de ses partisans

RUPTURE: Définitif Moment pour Poutine: Tenir tête à l’Empire du Chaos US / Israël, ou plier?

C’est être ou ne pas être en train de définir le moment beaucoup plus pour Poutine et la Russie, que pour la Syrie et Assad.

Vladimir Soloviev, l’animateur d’une émission de télévision politique diffusée aux heures de grande écoute, connaît personnellement Tweets: « La situation actuelle est comparable à la crise des missiles de Cuba: une guerre nucléaire pourrait éclater en un clin d’œil. pour survivre. «

Nouvelles sanctions anti-russes, les marchés financiers russes en fusion, un rouble tumbling, les menaces occidentales pour bombarder les forces syriennes et ses soutiens en Syrie, le faux drapeau Skripal – que se passe-t-il?

Bienvenue au quatrième mandat présidentiel, monsieur Poutine! Toutes ces actions font partie de la campagne soigneusement planifiée qui sert de paquet d’accueil pour le plus probable le dernier mandat présidentiel du président russe.

L’Occident envoie essentiellement un message clair au président russe. Vous aurez six années de crises constantes et d’enfer. Nous ferons en sorte que vous n’ayez pas une journée paisible. Et désolé, il n’y a aucun moyen que vous ayez le temps de vous concentrer sur les problèmes intérieurs de la Russie et sur les problèmes intérieurs comme promis pendant votre campagne présidentielle.

Ce sera aussi une période difficile pour l’économie russe. Cependant, les Russes doivent se rendre compte qu’il vaut mieux avoir un salaire de 20 000 roubles (300 dollars) que d’avoir 20 millions de morts comme au cours de la Seconde Guerre mondiale. C’est un petit prix à payer pour être l’une des dernières nations souveraines restantes dans le monde. À long terme, il est préférable de réduire la dépendance de la Russie vis-à-vis de la technologie, des importations et des marchés occidentaux.

La Russie doit prendre plusieurs mesures résolues qui vont infliger des coûts importants à Washington et à ses vassaux occidentaux:

MESURES ÉCONOMIQUES: Interdire toutes les grandes entreprises américaines en Russie, qui peuvent facilement être remplacées par des équivalents russes. Tous les McDonalds, Burger Kings, Pizza Hut et Starbucks devraient être interdits. Ces mesures ne nuiront pas à l’économie russe, car la Russie possède déjà ses propres franchises de restauration rapide. Ban sociétés de logiciels américaines en Russie. Il y a beaucoup de sociétés de logiciels russes qui peuvent remplacer les produits américains. Bloquer Google, Facebook, Instagram et Twitter. La Russie a déjà des équivalents forts qui suppriment la concurrence occidentale et sont dominants sur le marché russe – Yandex, Vkontakte, Odnoklassniki etc. Fondamentalement, la Russie devrait créer un espace d’information indépendant de la même manière que la Chine. La Russie devrait également cesser d’acheter des avions Boeing ou toute autre technologie de fabrication américaine et cesser de vendre des moteurs de fusée russe à la NASA.



MESURES FINANCIÈRES: Commencer le DUMPING dollars et tout le commerce international avec des dollars. Demande de partenaires commerciaux internationaux pour faciliter les échanges dans toutes les devises sauf le dollar américain.

MESURES POLITIQUES ET MILITAIRES

Surtout, la Russie devrait commencer à mener des guerres par procuration contre l’Amérique, tout comme les Etats-Unis mènent une guerre par procuration contre la Russie en soutenant le régime anti-russe de Kiev et en armant les milices fascistes du Donbass qui tuent la population russe. La Russie devrait envisager sérieusement d’armer les talibans en Afghanistan, le Hezbollah au Liban, d’aider l’Iran à moderniser son armée, de lui vendre des S-400 et de faciliter les projets technologiques militaires conjoints. Fondamentalement, la Russie devrait nous soutenir toutes les nations et organisations considérées par les Américains comme leurs ennemis. Cela va vraiment faire mal à Washington. C’est la seule réaction appropriée et appropriée à la politique étrangère de Washington. L’ennemi de mon ennemi est mon ami – la Russie devrait adopter les bases d’une politique étrangère réaliste.

Le ministre russe des Affaires étrangères, M. Lavrov, a déclaré que les négociations sur la péninsule coréenne devraient déboucher sur le désarmement nucléaire de la région. Pourquoi la Russie est-elle si désireuse de dénucléariser la péninsule coréenne? Ce n’est pas d’un intérêt vital pour la Russie. Peut-être que la Russie devrait faire de la Corée du Nord un allié et commencer à armer la Corée du Nord encore plus loin. Pourquoi aider l’Amérique à neutraliser la menace coréenne? Peut-être qu’ils devraient aider la Corée du Nord à développer un missile encore plus meurtrier. De cette façon, les néocons y réfléchiront à deux fois avant de s’en prendre à la Russie.

RELATION DE RÉEXAMEN AVEC ISRAËL: La Russie doit reconsidérer sa relation actuelle avec Israël parce qu’elle a tort pour de nombreuses raisons, notamment parce qu’elle envoie des messages contradictoires aux alliés russes au Moyen-Orient.

Les premières étapes sont déjà prises; L’ambassadeur d’Israël a été convoqué au ministère russe des Affaires étrangères. Mais ils devraient faire beaucoup plus que cela. L’ensemble des crises actuelles est une conséquence du désir d’Israël de maintenir un chaos contrôlé en Syrie pendant des décennies et la Russie se tait quand il s’agit des attaques aériennes constantes de Tel-Aviv contre la Syrie.

Pourquoi la Russie garde-t-elle le silence quand Israël bombarde la Syrie, mais menace-t-elle les Etats-Unis quand elle dit vouloir faire de même? Où est la logique? Pourquoi Israël peut-il le faire et les États-Unis, en tant que première superpuissance mondiale, ne le peuvent pas? Si la Russie n’est pas prête à riposter contre Israël, pourquoi prétendent-ils qu’ils sont prêts à riposter contre les Etats-Unis? Cela n’a aucun sens. Par conséquent, le russe ne devrait pas donner à Israël un laissez-passer libre et devrait imposer un ensemble similaire de sanctions économiques et politiques comme dans le cas des États-Unis.

En tout cas, la Russie devrait faire comprendre à Israël qu’en cas de guerre mondiale russo-américaine, Israël sera l’un des premiers à être éliminé avec l’aide des bombes nucléaires russes. Cela les fera réfléchir à deux fois avant d’initier un conflit mondial contre la Russie.

CONCLUSION

En conclusion, au lieu de pleurnicher et de pleurer sur des actions illégales et illégitimes de l’Occident qui ne sont pas conformes au droit international, la Russie et Poutine devraient prendre des mesures sérieuses et concrètes pour les arrêter.

Il est temps que l’ancien échelon des dirigeants politiques russes se retire. Le ministre russe des Affaires étrangères Lavrov a déjà laissé entendre qu’il veut prendre sa retraite après des décennies d’infatigables et, dans certains moments, un brillant service à la Russie. Je pense que Poutine devrait le laisser partir à la retraite et trouver un nouveau, jeune, énergique, nationaliste FM qui cessera tout d’abord d’appeler des partenaires des pays occidentaux comme le fait Lavrov. Un Bully ne comprend qu’un langage et des actions intimidateurs.

Dmitri Medvedev, actuel Premier ministre russe, a été invisible pendant des années, essentiellement un homme mort marchant. L’homme qui va raconter l’histoire en tant que personne qui a permis à l’Occident de bombarder Kadhafi en ne mettant pas son veto à une résolution de l’ONU appelle à une zone d’exclusion aérienne au-dessus de la Libye. D’autres libéraux russes devraient également être partis et la politique économique et financière devrait être plus nationaliste et protectionniste.

Le président Poutine est actuellement trop souple sur trop de questions. Il parle encore de « partenaires occidentaux ». Même Yakov Kedmi, ancien patron d’Intel israélien, pense qu’il devrait être plus dur envers les néo-tyrans. La Russie a besoin de quelqu’un avec un peu de mœurs de Jirinovski dans la politique étrangère russe, surtout en ce moment même.

Ainsi, dans ce moment critique pour l’humanité, ayant à l’esprit que tous les HSH occidentaux ignorent complètement le danger d’avoir WW3, Poutine devrait passer à la télévision en direct, faire une déclaration de rupture et expliquer aux citoyens russes, et surtout au monde, que toute la planète est au bord de la Troisième Guerre Mondiale.

Et enfin, la Russie doit comprendre que cela n’a rien à voir avec Assad, la Syrie ou même le Moyen-Orient. Cela a tout à voir avec la Russie. Israël et les États-Unis ont décidé qu’il était temps d’infliger une défaite humiliante à la Russie en Syrie et de les sortir de cette équation complexe.

Si la Russie ne fait rien et se cache sous la table en geignant et en protestant contre les frappes illégales américaines, britanniques, françaises et israéliennes contre le peuple syrien, ce sera la défaite et l’humiliation de la Russie et de Poutine. Personne ne voudra plus être un allié russe, même si beaucoup de pays ne sont pas en ligne pour le devenir, pour être honnête. Ce sera la défaite géopolitique de l’intensité gigantesque et dans ce cas, il vaut mieux que les Russes quittent la Syrie que de s’humilier davantage.

Le repli évite simplement l’inévitable – la paix mondiale dépendra finalement des nations défiant l’hégémonie globale des USA. La Russie, avant tout, résiste aux Etats-Unis / Israël en Syrie vers le début de la pièce.

Président Poutine, c’est votre appel. Soit vous entrerez dans l’histoire comme les plus grands hommes d’État russes qui aient jamais vécu sous le soleil ou comme Ivan le Terrible 2.0 dont la première étape prospère de la règle a fini dans le chaos ultime, la désintégration et les «temps troublés» en Russie.

Godspeed à vous, Vladimir Vladimirovich! Le destin de la Russie et de l’humanité est entre vos mains.