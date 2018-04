Les zombis français en pleine forme se préparent pour le pire…

Pour prolonger votre article en photo (suis dans le train), voici un assortiment de viandes mortes « corporate » pendues à leurs ordinateurs et téléphones portables. Ça glousse, ça piaille, ça glapit… Un bon tiers de connerie, vous disiez… Les sujets abordés ? Leur baraque, le prix de leur abonnement internet et portable. Le badge de leur boulot aussi. L' »after work » évidemment… Et ça tapine entre deux conversations de beaufs… Ça pouffe de rire comme des cons. Par le sinus. Attention à l’accident morveux… Ce rire qui n’est que la suite obligée de leur sourire calibré et de la connerie qui pétille sans repos. Et ce tapotement sur leurs ordinateurs, cette nouvelle rythmique, ce tam-tam du tertiaire, la musique qui a dressé les tours d’aciers, de béton et de verre…

Il y eut des époques qui ont connu des châtiments à la hauteur de leur grandeur. La nôtre a pour nemesis ces gens. C’est dire…

Bonjour mon bon Nicolas,