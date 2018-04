Mon lecteur cosmique remet Poutine à sa place…

Ce sont ces monastères qui sont le salut de la Russie.

Poutine est bien mal en point, les « réjouissances » de ses 70% à la réélections coutent très cher à la Russie, et cela ne fait que commencer.

Le pire est que tout le monde suit les anglo-saxons dans leur perfidie, c’est presque trop facile.

Poutine et sa Russie se font sans cesse humilier et agresser sans jamais une riposte en effet, tous les prétextes sont bons et si il n’y en a pas on les fabrique

et plus c’est gros plus ça passe.

Nicolas II a perdu le trône pour avoir voulu défendre bec et ongle les serbes, il serait dommage effectivement que le même scenario se reproduise avec la Syrie.

La perte du Kazakhstan est un sacré coup dur, la Russie commence a se faire grignoter de toute part et l’ami chinois attend son heure pour se servir et partir sans payer.

Avec des amis comme ça on a pas besoin d’ennemis.

Il va être obligé de céder tôt ou tard et après ce premier signe de faiblesse, ce sera la dégringolade. Ce monde ne pardonne pas que l’on fasse bande à part, c’est la démocratie par la menace,

la paix sous la contrainte. C’est dégueulasse, mais maintenant on sait qu’on a pas le choix à moins de se retrouver comme la corée du nord

En fait Poutine semble avoir fait la seule chose qui était en son pouvoir, se réarmer pour tenter de tenir une certaine distance avec ces gros cons d’anglosaxons.

Il y aurait une autre solution, pas très smart mais pas mal qui serait de balancer un maximum sur tout ce qu’ils savent, les deux tours etc, la totale, même le vatican, pas de quartier,

du scandale, du bon gros scandale tous les jours, mais il faut être blindé.