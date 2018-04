Mourir pour la Syrie…La Russie est-elle folle ?

J’ai écrit sur Pravda et puis j’ai arrêté ; j’ai écrit sur Sputnik et j’ai arrêté, puis sur réseau international, et j’ai arrêté. Je suis un peu fatigué…

Dans la position russe il y a pas mal de choses qui me dérangent. Je l’ai évoqué déjà, ici ou sur voxnr.com.

La première c’est qu’elle aboutit à la guerre nucléaire et à la guerre dite mondiale. On mourra pour la Syrie après être mort pour Dantzig. Pour le célinien que je suis cela commence à être fatigant. Et il n’est pas question ici d’en remettre une louche sur le monde occidental : on sait tous qu’il s’est construit sur des pyramides de cadavres parce qu’il adore la mort et la tuerie. Lisez la culture du carnage (Hanson).

La deuxième est que la Russie est bien isolée. Tout le monde suit l’Amérique. Et quand Avic dit que c’est le suprématisme américain contre le reste du monde, elle se ment ou elle se trompe. C’est le suprématisme mondialiste/occidental contre la Russie isolée. C’est tout. La Bolivie (je connais bien la Bolivie, j’y ai vécu presque deux ans 2004 et 2009, et ce n’est pas un hasard) a suivi à l’ONU, pas la Chine. La Chine gagne beaucoup avec la mondialisation, elle n’a pas à gagner des beignes pour rien.

Troisième chose : quand Sputnik n’existait pas et qu’il y avait Novosti à la place, il y avait un spécialiste de la question géostratégique comme on dit, qui se demandait (on était en 2012) ce que la Russie allait faire avec la Syrie d’Assad. Il fut viré bien sûr du jour au lendemain (je ne l’ai pas été je vous rassure) mais il avait raison. La Syrie ne méritait pas la guerre mondiale et encore moins une guerre civile. Ces pays compliqués sont violents, divisés, tiraillés, des fictions de nations. Il n’y avait rien de moral non plus à soutenir le fils Assad.

Quatrième raison : pourquoi parler de droit international quand on a récupéré la Crimée de cette façon ? De qui se moque-t-on ? l’Italie va-t-elle récupérer la Corse qui lui appartenait il y a deux siècles et demi ? C’est des arguments mussoliniens tout cela, pas très juridiques. La Russie de Poutine a ainsi réussi à se mettre tour le monde à dos en Europe et ce n’est pas un hasard. Medvedev lui avait de bonnes relations avec Obama et Condoleeza Rice…

On verra ce qui se passera et qui dépendra des russes, pas des Américains. Jusqu’où braveront-ils le leader de toutes les nations puissantes de la planète. Jusqu’à leur propre suicide qui entraînera le nôtre ? Et je préférerais qu’ils se soumettent.

Qui vivra verra.

On laisse la parole à l’amusant extrémiste Damian Martinovitch qui rappelait récemment l’incongruité de la position russe – elle est intenable :

« Pourquoi la Russie garde-t-elle le silence quand Israël bombarde la Syrie, mais menace-t-elle les Etats-Unis quand elle dit vouloir faire de même? Où est la logique? Pourquoi Israël peut-il le faire et les États-Unis, en tant que première superpuissance mondiale, ne le peuvent pas? Si la Russie n’est pas prête à riposter contre Israël, pourquoi prétendent-ils qu’ils sont prêts à riposter contre les Etats-Unis? Cela n’a aucun sens. Par conséquent, le russe ne devrait pas donner à Israël un laissez-passer libre et devrait imposer un ensemble similaire de sanctions économiques et politiques comme dans le cas des États-Unis. »

Et Martinovitch – qui recommande la guerre ! – ajoute :

« Si la Russie ne fait rien et se cache sous la table en geignant et en protestant contre les frappes illégales américaines, britanniques, françaises et israéliennes contre le peuple syrien, ce sera la défaite et l’humiliation de la Russie et de Poutine. Personne ne voudra plus être un allié russe, même si beaucoup de pays ne sont pas en ligne pour le devenir, pour être honnête. Ce sera la défaite géopolitique de l’intensité gigantesque et dans ce cas, il vaut mieux que les Russes quittent la Syrie que de s’humilier davantage. »

Tout cela montre le manque de sérieux dans la position russe : elle est dangereuse tout en n’ayant pas été bien habile ! Quant au système occidental, il ne m’a jamais paru aussi fort et uni qu’aujourd’hui, grâce, sans doute, aux bourdes russes…

