Orlov dézingue l’empire (ou le pire)

C’est un travail difficile d’être une puissance hégémonique mondiale et la seule superpuissance mondiale. Vous devez garder la planète entière en ligne. Chaque pays a besoin qu’on lui apprenne où est sa place, et qu’on l’y maintienne, par la force si nécessaire. De temps en temps, un pays ou deux doit être conquis ou détruit, juste pour donner une leçon aux autres. De plus, vous devez vous immiscer sans relâche dans la politique d’autres pays, truquant les élections pour que seuls les candidats amis des États-Unis puissent gagner, mener des opérations de changement de régime et organiser des révolutions de couleur. Arrêtez de faire cela, et certains pays commenceront à vous ignorer. Et puis le reste se rendra compte rapidement que vous perdez le contrôle et suivra sa voie indépendamment de vous.

Les États-Unis sont-ils toujours la plus grande puissance du monde, contrôlant la planète entière, ou ce moment de l’histoire est-il déjà révolu ? Nous entendons constamment dire à quel point la situation devient désastreuse : les relations entre les Etats-Unis et les pays de l’OTAN avec la Russie vont de mal en pis ; il y a une guerre commerciale avec la Chine ; la Corée du Nord reste un problème insoluble et une source d’embarras. Beaucoup de gens soutiennent que nous sommes très près d’une guerre mondiale. Mais est-ce que « très proche » veut dire quelque chose ? Il est tout à fait possible de rester debout pendant des heures avec les orteils suspendus au bord d’une falaise et de ne jamais sauter. Le suicide est une grande décision : déjà grande pour un individu, beaucoup plus grande pour un grand pays.

Le 1er mars 2018, le président Poutine a dévoilé les nouveaux systèmes d’armes de la Russie contre lesquels les États-Unis sont sans défense et le resteront dans un avenir prévisible. Auparavant, le plan consistait à entourer la Russie de bases militaires et de batteries de missiles, puis à lancer une première frappe préventive, détruisant sa capacité de riposte et l’obligeant à capituler. Ce plan a maintenant échoué de manière concluante, et une attaque US/OTAN contre la Russie est une fois de plus considérée comme un acte suicidaire. Pire encore, même des affrontements militaires limités sont désormais impensables, car la Russie peut désormais infliger des dommages inacceptables aux forces américaines/OTAN à partir d’une distance de sécurité et sans mettre en danger ses propres ressources. Si la Russie n’attaque pas et que les États-Unis et l’OTAN ne peuvent pas attaquer, quelle est la probabilité d’une guerre ?

Les nouveaux systèmes d’armes ont permis de commencer à ignorer les Etats-Unis. Il est toujours important de maintenir une posture militaire crédible, mais politiquement, les Etats-Unis n’ont plus le contrôle et les institutions mondiales sur lesquelles ils se sont appuyés ne le sont plus. Au lieu de cela, nous assistons à la réémergence d’États nations et même d’empires. L’avenir politique de la Syrie est décidé par la Russie, la Turquie et l’Iran, sans aucune contribution utile de la part des États-Unis. Fait significatif, alors que la Russie et l’Iran sont dans des catégories qui leur sont propres en ce qui concerne les États-Unis, la Turquie a été un allié des États-Unis et la deuxième force armée en importance au sein de l’OTAN. Le fait que la Turquie n’ait plus envie de plaire aux Américains est révélateur.

Sauf au cours de l’étrange et tumultueux XXe siècle au cours duquel les Etats-Unis ont brièvement défilé sur la scène mondiale, ces trois pays sont passés par des noms différents, qui se sont tous terminés en « empire » : l’Empire russe, l’Empire ottoman et l’Empire persan. Parmi ces trois empires, les empires russe et ottoman étaient les héritiers du Saint Empire romain, dont la moitié orientale, avec sa capitale Constantinople, s’est poursuivie pendant des siècles après que Rome se soit transformée en une ruine dépeuplée et qu’un âge sombre soit descendu sur l’Europe. Après la chute de Constantinople au profit des Turcs et la prise de la région par l’Islam, le centre du christianisme orthodoxe a migré vers le nord à Moscou. Ajoutons maintenant la Chine, ou l’Empire chinois si vous voulez, qui est maintenant aligné avec la Russie, et complétons le tableau : tous les plus grands et les plus anciens empires eurasiens sont de retour et discutent et coopèrent, tandis que la startup has-been de l’autre côté de la planète n’est même pas invitée.

Compte tenu de cette situation, que doivent faire les États-Unis ? Il y a trois choix. Le premièr est de déclencher une guerre majeure, commettant ainsi un suicide national (tout en emmenant d’autres pays avec lui). Ils n’ont pas la volonté politique de prendre cette décision, bien qu’elle puisse se transformer en une guerre majeure par accident. Le deuxième choix est de se replier : renoncer à essayer de projeter sa puissance autour du monde, se replier sur ses propres frontières et panser ses blessures. Ils n’ont pas la volonté politique de le faire également ; tout ce qui reste dans le domaine des possibilités est de prétendre que tout va bien aussi longtemps que possible.

Mais comment peut-on prétendre que tout va bien alors que tout s’écroule ? La réponse est de commencer à faire semblant. Si les États-Unis parviennent à convaincre suffisamment de gens, chez eux et dans le monde entier, qu’ils sont encore dangereux, ils pourront cacher leur affaiblissement croissant pendant encore un certain temps. Ils ne sont peut-être plus capables d’atteindre aucun de leurs objectifs, mais ils sont encore très capables d’assassinats de masse, comme l’ont récemment démontré les bombardements de la « coalition » américaine à Mossoul et à Raqqa, qui sont aujourd’hui en ruines. Des actes aussi gratuits d’assassinat de masse ont été commis par le proxy saoudien de l’Amérique au Yémen et par leurs proxies ukrainiens dans le Donbass.

Mais même les occasions de commettre des massacres aveugles en toute impunité se font de plus en plus rares, forçant les États-Unis à recourir à des actes de violence de type boutiquier. Pour justifier ces actes, les États-Unis (et une grande partie de l’Europe) se tiennent à l’écart du reste du monde à l’aide d’un mur de non-sens. Un des tropismes favoris a à voir avec les armes chimiques rêvées comme le principal moyen de faire peur. Jetez un coup d’œil à la récente attaque de missiles israéliens contre la Syrie. Elle était justifiée par l’utilisation de séquences vidéo manifestement fausses produites par les Casques blancs, un groupe connu pour la mise en scène de faux événements terroristes. A ce stade, ils ne se soucient même pas de l’apparence de leur produit : cette fois, ils n’ont pas pris la peine de retoucher le clap (utilisé pour synchroniser la vidéo avec le son). Le décor était évidemment un décor de film, mais la production laissait plutôt à désirer. Au lieu de cela, nous avons eu des acteurs, certains portant des casques blancs, mais sans aucun équipement de protection, jetant des seaux d’eau sur des enfants qui frissonnaient. Comment est-ce que c’est censé avoir un sens ?

Et puis notez que les missiles (dont cinq ont été abattus par les Syriens, et trois seulement sont passés à travers) venaient d’Israël. Pourquoi Israël ? Parce que les Russes avaient averti les Etats-Unis qu’ils savaient que la fausse provocation aux armes chimiques était organisée comme prétexte pour lancer une attaque avec des missiles, et qu’ils allaient tirer non seulement sur les missiles, mais aussi sur ceux qui les lancent. Par conséquent, les Américains ont décidé qu’il serait trop risqué de lancer l’attaque à partir de navires de la marine, et ont plutôt demandé aux Israéliens de leur faire l’honneur de lancer quelques missiles sur une base aérienne lointaine en Syrie, pensant avec raison que les Russes ne riposteraient pas immédiatement contre Israël si aucun Russe n’était blessé, et sachant qu’il n’y aurait pas de Russes sur cette base aérienne pendant leur attaque. C’est, d’une part, assez pathétique, mais d’autre part, cela montre que les Américains sont encore capables d’un minimum de pensée rationnelle.

Voilà donc l’étrange période de l’histoire que nous traversons. Les États-Unis mentent sans arrêt (puisque la vérité n’est pas de son côté) tout en prétendant être encore dangereux en commettant des actes de massacres gratuits (à petite échelle, qu’ils peuvent être sûrs d’exécuter en toute impunité). Entre-temps, le suicide national (par le biais d’une guerre à grande échelle) et la décision de mettre fin à tout le projet impérial restent politiquement impossibles. On ne sait pas combien de temps cette étrange et instable période d’absurdité meurtrière peut persister – votre supposition est aussi valable que la mienne – mais il est évident qu’elle ne peut pas durer des siècles. Donnez-lui quelques années, ou moins.